13 простых вариантов маникюра для конца лета, которые легко повторить своими руками

Этот смелый тренд для тех, кто вечно не может выбрать, как будут выглядеть ногти следующие пару недель. Здесь можно сразу все: у каждого ногтя свой собственный цвет и дизайн. Пастельные оттенки соседствуют с яркими цветами, френч — с однотонным покрытием, точками, полосками и абстрактными рисунками. Главное — повторяющиеся от ногтя к ногтю цвета, чтобы маникюр воспринимался как единое целое. Если вы решили делать такой маникюр сами, заранее подумайте, какие 3-4 цвета вы будете использовать и не делайте слишком сложных дизайнов, чтобы не разрушить гармонию.