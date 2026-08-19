Мне кажется, не очень удачно сочетается металлик с обычным лаком. Но за фантазию - лайк 👍
13 простых вариантов маникюра для конца лета, которые легко повторить своими руками
Август — то самое время, когда хочется подольше удержать летнее настроение и добавить в будни еще чуть-чуть маленьких радостей. И маникюр отлично подходит для этого: сочные цвета, необычные оттенки и нежное сияние дарят радость уже от одного взгляда на свежий дизайн ногтей. А самое приятное — многие такие варианты совсем не требуют похода в салон. Мы собрали идеи, которые легко повторить своими руками и сохранить летнее настроение еще немного.
Сладкоежки оценят маникюр «глазированный пончик»
Привычное хромированное покрытие можно дополнить и более сложными эффектами. Например, разделить покрытие ногтя на два контрастных цветовых блока и сочетать разные фактуры — перламутровую основу и плотный цвет на кончике. Вы можете сделать это и в домашних условиях: нанесите первый лак, полностью высушите, закройте часть ногтя маникюрной лентой и покройте свободный участок вторым цветом. После высыхания снимите ленту и нанесите прозрачное топовое покрытие.
Романтическим натурам придутся по душе «ногти ангела»
Раньше называли такой маникюр "жемчужные ногти", тут еще в статье как-то было, некоторое время назад)
Этот новый тренд повсюду, и выглядит он нежно и красиво: это полупрозрачное нюдовое или молочное покрытие с деликатным жемчужным сиянием, из-за чего кажется, что ногти будто светятся изнутри! Эффект достигается с помощью небольшого количества жемчужной втирки. Дома вы можете нанести полупрозрачный молочный, бледно-розовый или белый лак, добавить совсем немного втирки (тут важно не переборщить) и закрепить глянцевым топом.
«Летнее конфетти» отвлечет от мыслей о грядущей осени
Дизайн, напоминающий разноцветную кондитерскую посыпку, может немного продлить уходящее лето, стоит только нанести на прозрачную или светлую основу множество маленьких цветных точек. Вы можете повторить этот милый маникюр при помощи «дотса» — инструмента с маленьким металлическим шариком на конце, а если его нет, то использовать зубочистку или кончик невидимки. После высыхания нанесите прозрачный топ.
Тем, кто следит за происходящим на подиумах, точно понравится «смелый контраст»
Розовый как будто не в тему, лучше бы винный какой-то, глубокий красный сюда, или темно-синий
Один из самых заметных трендов этого лета — сочетание в одном маникюре цветов, которые, на первый взгляд, совсем не подходят друг другу. Именно такой вариант показали нам на Неделе моды в Париже: несколько ногтей выкрашены в разные, нарочно «несочетающиеся» оттенки (например, оливковый и бордовый), а нейтральный цвет (в данном случае нежно-розовый) связывает их вместе. Вы можете и сами подобрать два контрастных оттенка и один нейтральный и выполнить такой маникюр в домашних условиях.
Маникюр «сочное желе» продлит лето
Если вы не успели попробовать один из самых ярких летних трендов — «желейные» ногти — время пришло! Полупрозрачные лаки особенно эффектно выглядят в сочных красных и розовых оттенках. Благодаря прозрачности оттенок кажется объемным и легким и напоминает фруктовое желе или леденцы. Если вы хотите сделать такой маникюр самостоятельно, выбирайте полупрозрачный красный, коралловый или розовый лак и нанесите один-два тонких слоя, давая каждому хорошо просохнуть. Не покрывайте ногти плотно, в 3-4 слоя, иначе эффекта желе не достичь. Сверху, конечно, закрепите маникюр глянцевым топом.
Дизайн «мороженое сорбет» привлечет нежных девушек
Этот вариант маникюра тоже полупрозрачный и такой нежный, что напоминает фруктовый сорбет. Вы можете сочетать сразу несколько пастельных оттенков: например, мятно-голубой, нежно-розовый и бледно-желтый. В общем, выбирайте любые, главное условие — чтобы покрытие не было плотным.
«Кобальтовый френч» подойдет обладательницам яркого характера
А вот френч с тёмными кончиками не понимаю и не люблю — кажется неряшливым. :(
Классический френч этим летом потеснил новый тренд — насыщенный кобальтово-синий. Этот вариант маникюра, при всей своей лаконичности, выглядит ярким и заметным. В домашних условиях вы можете воспользоваться специальным силиконовым штампом — с ним линия получается намного ровнее и аккуратнее, чем когда вы наносите ее тонкой кисточкой. На штамп нужно нанести немного синего лака и слегка вдавить в силикон свободный край ногтя. Чем меньше погружение, тем тоньше получится полоска.
Маникюр «золотой час» напомнит обо всех летних закатах сразу
Один из самых красивых трендов этого августа — маникюр в оттенках предзакатного солнца. В нем смешиваются теплые оранжевые, розовые, желтые и красные оттенки, которые плавно переходят друг в друга. Чтобы повторить такое покрытие в домашних условиях, нанесите на ноготь сразу несколько цветов и аккуратно промокните их маленьким спонжиком, чтобы оттенки плавно переходили один в другой.
«Мыльный маникюр» понравится тем, кто хочет выглядеть сдержанно и ухоженно
Глянцевый и свежий «мыльный» маникюр с сильным влажным блеском, как будто вы только что вышли из душа — еще один заметный тренд летнего сезона. Это полупрозрачные ногти естественных оттенков — молочные или нюдовые — с очень ярким глянцевым блеском. Если вы делаете такой маникюр самостоятельно, нанесите один-два тонких слоя полупрозрачного молочного, бежевого или розового лака и завершите глянцевым топом.
«Цветной калейдоскоп» сделает жизнь задорнее и ярче
Этот смелый тренд для тех, кто вечно не может выбрать, как будут выглядеть ногти следующие пару недель. Здесь можно сразу все: у каждого ногтя свой собственный цвет и дизайн. Пастельные оттенки соседствуют с яркими цветами, френч — с однотонным покрытием, точками, полосками и абстрактными рисунками. Главное — повторяющиеся от ногтя к ногтю цвета, чтобы маникюр воспринимался как единое целое. Если вы решили делать такой маникюр сами, заранее подумайте, какие 3-4 цвета вы будете использовать и не делайте слишком сложных дизайнов, чтобы не разрушить гармонию.
«Спелый томат» соблазнит любительниц классического маникюра
Темно-красные и бордовые оттенки лучше отложить до осени, а вот для томатно-красного — более теплого и сочного варианта классического красного — самое время. Этот оттенок выглядит универсальным, но при этом свежее и легче глубоких и темных красных оттенков. Если вы собрались делать такой маникюр дома, не переборщите с количеством слоев, чтобы сохранить легкость и прозрачность оттенка, и не забудьте глянцевый топ.
«Тающие цветы» понравятся творческим натурам
Маникюр с акварельными элементами — очень интересный летний тренд. Его создают с помощью специальной прозрачной базы (blooming gel), на которой цветной пигмент растекается красивыми мягкими узорами. Повторить такой маникюр дома можно, но только если у вас есть лампа для сушки лака. Тогда вам нужно лишь покрыть ногти базой, нанести «цветы» скрепленными вместе зубочистками, подождать, пока лак растечется, и высушить маникюр под лампой.
«Сахарные ногти» покорят тех, кто жить не может без десерта
Этот маникюр выглядит так, будто ногти покрыли мелкими кристаллами сахара. Такой эффект создают микроблестки или специальный сияющий песок, которые оставляет на поверхности поблескивающую зернистую текстуру. Если вы хотите сделать такой маникюр сами, то опять же стоит воспользоваться лампой для сушки: гель-лак посыпают блестящим «песочком» и только потом просушивают ногти под лампой.
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