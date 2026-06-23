"Если человек настроен работать на результат, то ему все равно, где это делать"
Какая ерунда!
Женщина ушла из душного офиса с надеждой на лучшее, и теперь ее будни полны ярких событий
Новая работа — не просто очередной этап. Иногда это событие переворачивает жизнь на 180 градусов. Недавно, спрятавшись от первого летнего ливня в кафе, я услышала знакомый задорный голос. Это была моя одноклассница Полина — активная и позитивная барышня. Классная думала, что Поля станет учителем. Мы были уверены, что актрисой, не иначе. А она взяла и поступила на бухгалтера. И вот спустя 17 лет после школьного выпускного бала Полина с трогательной улыбкой и горящими глазами, радостно, будто ребенок, рассказала мне, как она в свои 34 решила сменить профессию и в итоге стала организатором детских праздников. Вам она тоже поведает эту душевную историю.
После универа я 11 лет работала в строительной фирме: коллектив хороший, зарплата на уровне, плюшки всякие в виде корпоративов и курсов за счет организации. Пару раз подрабатывала по подряду. Работу свою я очень любила, но в определенный момент понимаешь: здесь ты уже сделала все. Во-первых, все-таки хочется идти вперед. Во-вторых, условия немного ухудшились. Так что я решила прощупать почву и посмотреть несколько вакансий бухгалтера, даже резюме свои отправила. Многие предлагали удаленку, что мне нравилось. Несколько работодателей решили со мной провести встречу. Одна такая очень запомнилась. Собеседование проходило онлайн. После стандартных вопросов про опыт работы и планы на будущее меня попросили покрутиться перед камерой. Я не поняла, как это связано с должностью, но выполнила просьбу.
Видимо, выражение лица у меня было растерянное, потому что рекрутер сразу же добавила: «Мы просто любим, когда наши сотрудники работают в деловых костюмах — черный низ, белый верх. Даже удаленно». Через пару дней прислали оффер, но все же их требования к внешнему виду работника, который в офисе будет появляться раз в месяц, меня смутили, поэтому я отказалась и решила поискать еще. Другое онлайн-собеседование вселило в меня больше надежды.
Беседуем мы по видеосвязи с директором небольшой аутсорсинговой компании. С дресс-кодом у них точно попроще, потому что сидел он в обычной серой толстовке. Рассказывает он про фирму, вдруг дергается и руку назад закидывает. Я прям подпрыгнула. Он посмеялся и вытащил из капюшона маленького котенка. Они его с женой взяли пару месяцев назад и малыш решил, что лучшее место для сна — толстовка хозяина. С ними, правда, тоже не сложилось. С учетом относительно небольшой нагрузки зарплата была приемлемая, но все равно пришлось бы подработку искать. А разрываться между несколькими работами не хотелось. Других вариантов пока на горизонте не было, с предыдущего места уже ушла. Покумекала я и перешла к кардинальным мерам. Может, сменить профессию? Пошла за советом к мужу.
Дорогой меня поддержал. Говорит: «В бухгалтерию всегда вернешься, так что дерзай!» Но куда дерзать? Подумала, а зря я, что ли, год назад закончила курсы по наращиванию ресниц? Дело-то выгодное — сама каждый месяц бегаю! Подруги на мои услуги не жаловались. Вот и спросила у своего мастера, не найдется ли для меня местечко? Говорит: «Не вопрос!» Проработала я там три недели. Не все клиентки хотели записываться к новичку. Да и у меня сработал какой-то блок — очень боялась работать с незнакомыми людьми. Ошибиться не хотелось. Говорить не знала, о чем. Одна женщина и вовсе просила меня читать сообщения с ее телефона, а для меня это что-то за границами комфорта. Так что вопрос «Кем я хочу стать?» снова был открыт.
Решила подойти к делу по-умному — посмотрела горячие вакансии, не требующие серьезного опыта работы. В основном, это были администраторы на ресепшене или менеджеры по продажам. Посмотрела несколько подкастов из серии «Как удачно пройти собеседование» и «Почему продажник — самый главный сотрудник?» Составила резюме на менеджера по продажам, уточнив, что без опыта. Репетирую я перед зеркалом, как буду продавать на собеседовании ручку, тут мне звонит один рекрутер и зовет на очную встречу.
Должность толком не озвучила, но по разговору все было солидно. Решила съездить. Офис находился в небольшом здании — всего один кабинет. Поздоровались, начали беседовать. Уже с нетерпением спрашиваю: «Так а продаем что?» И тут я не смогла сдержать смех. Дама с деловым видом открыла верхний ящик стола и протянула мне каталог с косметикой. Честное слово, думала, их уже не существует, я же так в универе подрабатывала! Спрашиваю: «А почему вы сразу не сказали, что у вас сетевой маркетинг? Все-таки работа со своей спецификой, а по моему резюме ясно, что я ищу другое». А она мне: «Если человек настроен работать на результат, то ему все равно, где это делать. А еще у нас сотрудникам скидка 12 %, на следующем уровне вы...» Ради приличия я ее дослушала и пошла домой. На следующий день отправила дочку в школу, пролистала свежие вакансии.
"Если человек настроен работать на результат, то ему все равно, где это делать"
Меня там ничего не заинтересовало, так что решила немного передохнуть от этих поисков и просто залипла в телефоне. Попался ролик с милым детским конкурсом — ребята должны были на вращающейся платформе нарисовать предмет, а команда — угадать, что это. У моего племянника как раз скоро день рождения намечался! Набрала сестре, чтобы поделиться идеей. Она говорит: «Полина, я ничего не успеваю. Украшения не куплены, как мы на даче поместимся все, не знаю. Гости требуют виш-лист». Сразу вызвалась ей помочь: смена атмосферы и приятные хлопоты — это как раз то, что мне было нужно.
Взяла на себя закупки еды, украшений и поиски аниматора. Даже придумала парочку развлекалок. Пока искала все нужное, снимала сестре видео, мол, посмотри какие гирлянды классные, или рисовала план квеста и рассказывала ей, что сундук спрячем под крыльцом, а пиньяту сделаем в виде большого яблока. Сестра все одобряла и была довольна, как слон. Я еще дочку попросила подготовить подборку музыки — кто там знает эту молодежь, что они слушают. В назначенный день приехала все украсить, сделала фотозону с рисунками из любимых мультфильмов именинника, установила прокатный шатер.
Дети были в восторге, сестра с мужем тоже. Поздно вечером вернулась домой. Я сама была под таким впечатлением, что тут же начала пересматривать видео, которые наснимала. Дай, думаю, смонтирую это все, выложу на страничке у себя, отмечу племянника, он утром обрадуется. Сестра вместе с ним ведет его аккаунт, он же в свои 12 очень хочет быть блогером. Сделала нарезку самых забавных моментов — игра с мячом, квест, задувание свечей и, ради юмора, как наша мама сторожила куст хризантем, чтобы его никто не помял, а тетя Зина, рассматривая фотозону, все охала, что в их время такого не было. Залила это все. На следующий день звонит сестра: «Ты уже это видела? Нет? Тогда посмотри сама».
Открываю то видео, а там — мама дорогая! Уже 200 000 просмотров, лайки, комментарии. Кто-то комментирует сервировку стола, кто-то костюм аниматора (который на самом деле мой муж), а кто-то вместе с нашей мамой переживает за цветочки. И я решила отвечать на вопросы тоже небольшими роликами. У меня же остались видео, как и что я готовила. Так разместила еще несколько сюжетов — как сделала костюм Лунтика для мужа, где нашла такую симпатичную одноразовую посуду, как соорудила фотозону. Такого ажиотажа, как на первом ролике, конечно, уже не было. Но под одним постом мне написал мужчина: «Нам бы таких сотрудников, с юмором и фантазией». Я в шутку ответила, что как раз ищу работу. И тут прилетает мне сообщение в личку.
Мужчина этот был директором ивент-агентства. Представился Вячеславом и сказал, что они действительно сейчас ищут человека на детские праздники, мол, не хочу ли я на собеседование заехать. Говорю, у меня ж опыта нет, это просто для племянника было! Сошлись на том, что подумаю. Я решила поискать информацию о компании: вроде все чин чином. Собрала семейный совет. Муж с сестрой говорят в один голос: «Иди!» Мама и свекровь охают и ахают, что у меня нормальная специальность бухгалтера, а я в клоуны собираюсь. Дочка уже готова мне помогать. Переночевала с этими мыслями и решила сходить. Да, тревожно, событие волнующее, но почему нет? Приехала к ним в офис и немного обалдела.
Я ожидала пафосной обстановки, кучи фотографий с мероприятий и грамот «Смотрите, какие мы молодцы», но нет. Сдержанный интерьер, тихая обстановка. Собеседование проводили сразу и эйчар Алена, и директор Вячеслав. Будто прочитав мои мысли про их офис, Алена сразу пояснила: «С клиентами, как правило, ребята встречаются в кафе или на их территории. Так что у нас здесь все скромно и тихо». Мне предложили чай или кофе, что было приятно, и для начала рассказали, кто им нужен. Отсутствие опыта работы их не смущало — они искали человека на обучение в помощь уже имеющемуся организатору. Вячеслав сказал, что обучение будут за их счет, при условии отработки в 2 года. Спросил, есть ли у меня машина. Я сразу напряглась: ну вот и все.
Отвечаю, что права есть, а машины нет. А Вячеслав такой: «А, так отлично! Мы вам тогда служебную дадим по необходимости, потому что иначе сложно будет успевать». Пожалуй, это было одно из самых приятных собеседований в моей жизни! Никаких лишних вопросов про то, кем я вижу себя через 5 лет или какую музыку слушаю — все конкретно и по делу. Договорились, что через неделю приду на работу. Конечно, сомнения были. Куда без них? Мысль о том, что я могу найти место в известной себе отрасли, где все уже знаю, меня не покидала. Но и упустить такой шанс казалось неправильным. Мне очень повезло, что семья меня поддержала. Месяц на испытательном сроке показал, что я пошла в правильном направлении.
Меня приставили к опытному организатору Юле. Она с легкостью отвечала на звонки, за минуту успокоила обеспокоенную плохим прогнозом погоды маму, проверила заказы на 4 торта. Работать с ней было комфортно. Конечно, что ни мероприятие, то сюрприз какой-то. На одном из дней рождения бабушка 6-летнего именинника была очень недовольна фотозоной в стиле Человека-паука. Мол, тут же и девочки в красивых платьях с рюшами, им где фоткаться? Я надула много малиновых и оранжевых шариков (как выяснилось, их лучше всегда возить про запас), натянула на стену однотонную ткань. У Юли в машине лежали три тыквы с дачи. Спрашиваю: «Можно взять, нам тут нужна еще одна фотозона?» Она посмеялась, узнав о ситуации, и похвалила, что я сама все разрулила. В итоге девочки с удовольствием позировали возле Питера Паркера, а вот незапланированная инсталляция пользовалась популярность у взрослых. Бабуля та, обнимая тыкву, сказала: «Ну вот можете же!» Через месяц Вячеслав спросил меня, готова ли я остаться? Уже не задумываясь ответила, что да!
Отправили на двухмесячные курсы. Сложно было совмещать это с работой, но я умудрилась даже не пропускать родительские собрания и убираться в квартире — главное, четко составлять план, все записывать и не бояться сказать своим домочадцам, что мне нужна помощь. На учебе рассказывали много — от способов сэкономить бюджет до вариантов выхода из форс-мажоров. Но опыт, который я получала непосредственно на работе, был еще круче. Так как мы с Юлей занимались детскими праздниками, то там были свои нюансы. Учесть одновременно пожелания родителей и ребенка не так уж легко. Мне нравилось, как Юля, будто психолог, всегда старалась, что бы именинника услышали. Один раз мама хотела какого-то грандиозного торжества — фейерверки, блестки, ведущий в бабочке, вечерний дресс-код и фонтан из шоколада. А ребенок просто хотел поиграть с друзьями в настолки и видеоигры. Выбрали пространство, где для взрослых сделали фуршет, а для детей была отдельная игровая. Когда по списку гостей стало понятно, что взрослых больше, чем детей, Юля вздохнула: «За что мне это? Ну ладно, справимся».
Я сразу не поняла ее разочарование. Казалось, чем меньше детей, тем проще за ними следить, распределить тайминг и так далее. Как бы ни так! Каждый взрослый то и дело вносил какие-то замечания и предложения. Ко всему прочему, родители каждые 10 минут вытаскивали своего ребенка из компании друзей, чтобы он послушал поздравления бабушки Клавы или папиного друга детства, дяди Леши, который знает, что желать будущему мужчине. В общем, этого мальчугана затаскали туда-сюда. Понятное дело, платят родители, но ребенка жалко. Я Юле шепчу: «Давай предложим взрослым снять их поздравления на видео, чтобы именинник смог потом пересматривать». Идея понравилась. А самое главное, тети и дяди с удовольствием вещали свои пожелания на камеру телефона, пока мальчик Ярослав спокойно отмечал свое 8-летие в кругу ровесников. Видео смонтировали, отправили родителям. Не знаю, как Ярославу, а им понравилось.
Не жалею, что так резко сменила профессию. Мои подруги до сих пор удивляются. Осенью будет год, как я это сделала! Теперь знаю лучших кондитеров, аниматоров, фокусников, фотографов. Знаю, где лучше устроить праздник на 16-летие, а какие конкурсы организовать для пятилеток. И, конечно, счастливые маленькие клиенты — это отличный бонус к хорошей зарплате. Приносить людям праздник — чудесно! А если иногда в голову лезут мысли, как же мне тяжко на этой работе, я смотрю на коллегу Евгения, который организовывает свадьбы... Шучу, конечно.
А я вот совсем не удивлена, что у Полины все получилось. В школе она участвовала во всех конкурсах и КВНах, а в старших классах отлично справлялась с малышами на днях самоуправления. Ее энергии и позитива хватит не на один праздник.
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Комментарии
У меня есть одна знакомая юристка, которая тоже поменяла вид деятельности на детские праздники. И еще бывший экономист, которая стала кондитером. Последняя, когда я у нее забирала куличи на заказ, сказала - я тут хоть чувствую, что делом занимаюсь...