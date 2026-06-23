Женщина ушла из душного офиса с надеждой на лучшее, и теперь ее будни полны ярких событий

Видимо, выражение лица у меня было растерянное, потому что рекрутер сразу же добавила: «Мы просто любим, когда наши сотрудники работают в деловых костюмах — черный низ, белый верх. Даже удаленно». Через пару дней прислали оффер, но все же их требования к внешнему виду работника, который в офисе будет появляться раз в месяц, меня смутили, поэтому я отказалась и решила поискать еще. Другое онлайн-собеседование вселило в меня больше надежды.

Беседуем мы по видеосвязи с директором небольшой аутсорсинговой компании. С дресс-кодом у них точно попроще, потому что сидел он в обычной серой толстовке. Рассказывает он про фирму, вдруг дергается и руку назад закидывает. Я прям подпрыгнула. Он посмеялся и вытащил из капюшона маленького котенка. Они его с женой взяли пару месяцев назад и малыш решил, что лучшее место для сна — толстовка хозяина. С ними, правда, тоже не сложилось. С учетом относительно небольшой нагрузки зарплата была приемлемая, но все равно пришлось бы подработку искать. А разрываться между несколькими работами не хотелось. Других вариантов пока на горизонте не было, с предыдущего места уже ушла. Покумекала я и перешла к кардинальным мерам. Может, сменить профессию? Пошла за советом к мужу.