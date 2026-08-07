20+ жизненных историй о том, как компромиссы могут принести тепло и радость

Немного мистики. Купили новую квартиру, часть мебели осталось. Папе кресло приглянулось, потертое, но говорит удобное. Я один раз села в это кресло и мне стало как то не по себе и больше я в него не садилась. Папа часто сидел в этом кресле, а потом обратили внимание, что после долгого сидения в кресле ему становилось плохо с сердцем и сильно голова болела. Я предложила выкинуть это кресло, но отец сопротивлялся и долго не соглашался. Согласился, только после выписки из больницы, в которую увезли по скорой. Потом узнали, что в этом кресле умер муж хозяйки у которой квартиру купили