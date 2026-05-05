Я работаю в магазине у дома и не променяю душевные разговоры у прилавка на скучный офис

Раньше казалось, что я много времени в бутике на ногах провожу, но наш магазинчик оказался курортом по сравнению с супермаркетом. Меня в первый же день поставили на кассу, а за ней вообще нет возможности присесть во время смены. К тому же я всё время выполняла одни и те же действия, и к концу рабочего дня у меня немножко ум за разум заходил. А ещё меня потрясало количество людей, которые через кассу проходили. Как тут хоть кого-то запомнить?

К концу недели я настолько ошалела, что когда муж за ужином обронил: «Жаркое сегодня — пальчики оближешь!» — ответила: «Спасибо за покупку, приходите ещё!» Муж сначала расхохотался, а потом заботливо заметил: «Тебе бы отдохнуть, дорогая, а то в следующий раз ты спросишь, есть ли у меня карта покупателя и предложишь что-нибудь по акции!» До сих пор смеёмся, вспоминая этот диалог. Но после напряжённого первого месяца я пообвыклась и даже втянулась в процесс. Тем более, что выяснилось: работа за кассой — это не только пробивать товары и отсчитывать сдачу.