У нас кассиры сидят за кассами. Стоят только те, которые в зале, помогают взвешивать и на кассах самообслуживания.
Я работаю в магазине у дома и не променяю душевные разговоры у прилавка на скучный офис
Рядом с нашим домом год назад открылась небольшая лавка, где продаются овощи, фрукты и фермерские продукты. За прилавком работает очаровательная женщина Елена, которая всегда подберёт лучшие овощи, а заодно расскажет что-то смешное. Бывает, забежишь на пять минут, а впечатлений — на целый день. Недавно заглянула к ней: вдруг свежая клубника появилась, и мы заболтались. Говорю ей: «Вы — продавец от бога!» А она рассмеялась и отвечает: «Я из этой профессии много раз пыталась уйти, и всё равно возвращалась! Сначала думала, что это рок какой-то, а потом поняла, что мне просто нравится работать за прилавком. Столько всего интересного происходит!» И вот что Елена мне рассказала.
Вообще-то я училась на экономиста, думала: приличная профессия и платят хорошо. Но на третьем курсе мне понадобилась подработка. У девочки из моей группы родители держали небольшой бутик одежды, и им срочно нужен был продавец-консультант на выходные, ну или подменить кого-нибудь. Подумала: «Работа вроде не сложная — стоишь да улыбаешься. Конечно, я справлюсь!» Согласилась, и меня сразу взяли, со мной даже собеседования никто не проводил. На первую смену конспекты и книжки захватила — чем там ещё заниматься? Какая же я была наивная!
Рабочий день действительно начался спокойно, я тихонько ходила по залу и вещички рассматривала. Прошло полчаса, и наконец-то появился первый покупатель. Вспомнила, что там консультанты обычно говорят, нацепила улыбку в 32 зуба и бросилась к барышне с сакраментальными: «Добрый день! Чем я могу вам помочь?»
Девушка нервно подпрыгнула, зыркнула на меня недовольно и быстро сбежала. Вот, думаю, странная. Но когда после такого приветствия от меня сбежала уже третья покупательница, я поняла, что дело явно во мне. Решила, что следующую гостью буду встречать со скромной улыбкой и повременю с предложением помощи. Хорошо, что я вовремя до этого додумалась.
Потом в магазин набежало столько народу, что мне уже особо не до вежливых расшаркиваний было. Сначала всем в примерочную вещи принеси, потом разложи их аккуратно. Погода была мерзкой, так что каждые полчаса приходилось пол протирать. В общем, не присела я ни на секунду. А после обеда ко мне пришла совершенно незабываемая дама.
Перемерила все платья, выбрала одно, роскошного красного цвета. Пробиваю ей его, а она мне говорит: «Я видела точно такое же в другом магазине, но в два раза дешевле. Так что сделайте мне скидку в 50%!» Бурчу, что скидок у нас нет, а она неожиданно продолжает: «А вот тут написано, что это шелк. Но это же не шелк! Скидку хочу!» Пришлось ей опять отказать. Дама сердито фыркнула, обещала директору пожаловаться, но платье таки оплатила.
Так что работа оказалась совсем не скучной! К каждому клиенту нужно было найти свой подход: кто-то с радостью принимал помощь, другие даже на «Добрый день!» не реагировали. Некоторые девушки приходили к нам за обновками каждый месяц, за полчаса сметали кучу вещей и удалялись с огромными пакетами. Другие могли мерить одежду часами и в результате уйти так, ничего и не купив.
Как-то я не очень удачно окрасила волосы, и вместо прелестного блонда получилось что-то лягушачье зелёное. Пришлось прийти на работу в косынке. Помогаю покупательнице подобрать блузку, а ей всё не нравится. Я уже окончательно отчаялась. А она застыла задумчиво, сверлит меня взглядом и вдруг указывает на мою голову. Говорит: «Точно! А вот такого оттенка у вас ничего нет? Весёленького и зелёного?» Оказывается, у меня прядь волос из-под платка выбилась. Смогла найти подходящую блузку, а потом ещё долго смеялась. Надо было для удобства волосы во все цвета палитры выкрасить.
Помню, пришёл к нам в бутик один парень, своей девушке подарок купить. Долго выбирали подходящее платье, наконец, нашли отличный вариант. Спрашиваю его: «А какой у вашей девушки размер? Я сейчас нужный принесу!» А он смотрит на меня светлыми глазами и заявляет: «А я не знаю! Это важно?» Говорю: «Конечно, вдруг ей подарок не подойдёт?» Товарищ просто пожал плечами и хмыкнул: «Ну ведь мне главное подарок купить! А уж будет она его носить или нет — её дело!»
Как я его не уговаривала, всё равно на своём настоял. Другая женщина пришла за обновками с мамой. Родительница забраковала всю одежду, которую её дочка выбирала, и настояла на покупке нескольких платьев. А через день женщина принесла все вещи обратно, чтобы оформить возврат. В общем, было много интересного, но оказалось, что работа в бутике — это ещё цветочки.
После того как я из института выпустилась, сразу уволилась и пошла работать по специальности. Правда, хватило меня всего на пару лет. После постоянного общения с клиентами в бутике офисная жизнь показалась мне откровенно скучной. Но я бы, наверное, ещё поработала, если бы не одно обстоятельство.
Мне срочно потребовалась работа поближе к дому, причём неважно какая. Так что уволилась и начала искать что-то подходящее. Целый месяц по собеседованиям ходила, уже отчаялась, и тут увидела вакансию в сетевом супермаркете. А что? Я же в бутике работала. Значит, и тут справлюсь без проблем. Прошла собеседование, устроилась и началось веселье.
Раньше казалось, что я много времени в бутике на ногах провожу, но наш магазинчик оказался курортом по сравнению с супермаркетом. Меня в первый же день поставили на кассу, а за ней вообще нет возможности присесть во время смены. К тому же я всё время выполняла одни и те же действия, и к концу рабочего дня у меня немножко ум за разум заходил. А ещё меня потрясало количество людей, которые через кассу проходили. Как тут хоть кого-то запомнить?
К концу недели я настолько ошалела, что когда муж за ужином обронил: «Жаркое сегодня — пальчики оближешь!» — ответила: «Спасибо за покупку, приходите ещё!» Муж сначала расхохотался, а потом заботливо заметил: «Тебе бы отдохнуть, дорогая, а то в следующий раз ты спросишь, есть ли у меня карта покупателя и предложишь что-нибудь по акции!» До сих пор смеёмся, вспоминая этот диалог. Но после напряжённого первого месяца я пообвыклась и даже втянулась в процесс. Тем более, что выяснилось: работа за кассой — это не только пробивать товары и отсчитывать сдачу.
Мне было очень интересно наблюдать за покупателями и перекидываться с ними шутками. Казалось, за каждым набором покупок скрывается какая-то история. Как-то на кассу пришёл парень с целой тележкой еды: сыры, нарезки, вкусняшки — чего только не было. Мечется, судорожно упаковывает всё это в пакеты, я краем глаза вижу: у него что-то из кармана выпало. Говорю: «Молодой человек, вы что-то уронили!» Он глянул мельком и плечами только пожал.
Попросила его внимательнее посмотреть под кассой. Парень меня всё-таки послушался, залез под кассу, выныривает с абсолютно ошалевшим лицом и показывает мне бархатный мешочек. Оказывается, молодой человек планировал романтический ужин устроить, чтобы сделать предложение девушке. И чуть кольцо не потерял.
Да чего только в нашем магазине люди не теряли: игрушки, одежду, ключи, даже благоверных. Как-то уже на кассе малыш обнаружил, что где-то любимую игрушку оставил. Мама уже за голову схватилась, а я сказала, что наши эльфы обязательно его мишку найдут. И правда, плюшевый гость обнаружился в молочном отделе за банками сметаны. Как он туда попал — загадка.
В другой раз забавная история приключилась с одной пожилой дамой. Выкладывает она продукты на ленту, смотрю, а на ней шляпка с биркой. Аккуратно спрашиваю, не хочет ли она головной убор пробить, а она заливается краской и тихо шепчет: «А можно я наклонюсь, и вы пробьете?» Оказывается, женщина решила пирог испечь, и в процессе вспомнила, что у нее дрожжей нет. Выскочила быстренько в магазин и совсем забыла про бигуди, которые с утра накрутила. Спохватилась только в супермаркете и решила под шляпой красоту скрыть.
Могла бы косынку купить, а не шляпу на два размера больше (чтоб налезла на бигуди). До магазина дошла в бигудях, до шляпы в магазине дошла в бигудях, а снять на пару секунд на кассе не может. Ох уж этот ИИ.
А еще наши покупатели не раз потрясали меня своей честностью. В очереди стояла мама с годовасиком. Малыш радостно разрывал коробку с игрушкой, а маме хоть бы хны. Отвлеклась на секунду — смотрю, а их и след простыл, только обрывки валяются! Расстроилась: мне же оплачивать. А через час вдруг вбегает эта мамочка и кидается ко мне. Говорит, что ей надо оплатить ту испорченную игрушку. Оказывается, женщине срочно пришлось возвращаться домой, поэтому она не успела сделать это сразу.
А еще я быстро поняла, что не стоит верить первому впечатлению. Попалась мне одна въедливая покупательница: «Это отмените, на это скидку дайте, тут срок годности не видно». Полчаса ее обслуживала, наконец сдачу отсчитала и выдохнула. Проходит час — снова она! Мчит ко мне на всех парах. Я уже напряглась, а она вдруг улыбается и протягивает мне купюру. Говорит: «Извините, я только дома увидела, что вы мне сдачу неправильно посчитали. Затюкала я вас, наверное, — просто настроение с утра плохое было!» Я бы, скорее всего, до сих пор в том магазине работала, если бы не один случай.
Как-то пробиваю товары одной барышне, сама тихонько кошусь — не идёт ли сменщица. Вдруг слышу надменное: «Что, с бутиком-то не сложилось?» Мамочки, да это же моя давнишняя клиентка, поклонница скидок. И смотрит на меня так торжествующе. Улыбаюсь, спрашиваю, не хочет ли она сыр по акции. Дама зарделась и удалилась. Ну я к другому клиенту повернулась и решила, что на том все и закончилось.
Зарделась? У нас в Украине наоборот, если кто такое услышит, : и я хочу, мне тоже дайте
А потом эта дама начала к нам чуть ли не каждый день приходить, причём каждый раз уверенно направлялась к моей кассе. Следила за мной зорко, как ястреб. Я всё никак не могла понять, что её так интересует? Может, подловить меня на чём-то хочет? А через неделю она подходит ко мне и вдруг шепотом предлагает в кафе после смены встретиться. Я порядком удивилась, но согласилась.
Сели пить чай, и она начала меня расспрашивать: нравится ли мне работа, не тяжело ли? Я всё никак не могла понять, к чему она ведёт, но спокойно обо всём рассказывала — скрывать-то мне нечего. Уже расплачиваемся, и вдруг женщина меня спрашивает: «А не хотите место работы сменить? Я как раз ищу продавца в небольшую фермерскую лавку!» Я чуть со стула не упала.
Странно, поклонница скидок могла сама себе скидку в своем бутике сделать.
Хотела сразу отказаться, но Анна (так звали мою покупательницу) предложила сначала всё-таки магазин посмотреть. Лавочка и правда оказалась очаровательной и буквально в двух минутах ходьбы от моего дома. Анна предлагала неплохой оклад, хороший график, но подкупило меня в результате не это.
Дама сказала: «Я же вижу, как вам с покупателями нравится общаться, а в супермаркете такая текучка. И всё время торопиться надо! А ко мне в магазин ходят одни и те же люди, можно спокойно поболтать, выяснить, что им нравится!» Думала я над предложением, наверное, неделю, а потом решила согласиться. И понеслось.
Работа в небольшом магазинчике действительно сильно отличалась от суеты в супермаркете. За месяц я перезнакомилась со всеми покупателями и быстро поняла, кто за чем приходит. Была у меня одна семья, которая в сезон обязательно раз в неделю покупала тыкву. Как-то после обеда в магазин забежал муж, набрал овощей и искомую тыкву прихватил. А через пару часов приходит его супруга и тоже тыкву берет. Я ей говорю: «Ваш муж уже взял одну, точно вторая нужна?» Женщина порядком удивилась, вроде как муж купил все, кроме тыквы, и пошла обратно домой выяснять.
Через полчаса возвращается за тыквой и смеется. Оказывается, супруг эту рыжую красавицу по дороге домой умудрился уронить и разбить, но жене рассказать постеснялся. Заявил, что просто забыл купить. Так что пришлось ей за новой топать. Другая покупательница обожала козий сыр выбирать. Часами могла изучать разные куски и забрасывать меня вопросами. Пришлось связаться с нашими поставщиками-фермерами и выяснить у них всю подноготную. Теперь столько всего знаю о сыре, даже генеалогическое древо фермерских коз выучила.
Теперь чувствую себя в нашем маленьком магазинчике как дома. Иногда устанешь к вечеру, думаешь: может, выходной взять? А с утра просыпаешься и снова радостно мчишь на рабочее место. Да, отношения с хозяйкой Анной у нас когда-то не задались, но начальницей она оказалась неплохой. Требовательной, зато продукты у нас отличные и всегда свежие. Мне не приходится часами на ногах стоять, да и всех покупателей я в лицо знаю. Даже если мне сейчас предложат потрясающую работу в модном офисе или крутой сети — ни за что не соглашусь!
А у вас был опыт работы продавцом? Делитесь в комментариях.
Если вам нравятся наши авторские материалы, вот еще несколько:
- Я переехала из крупного города в деревню и теперь живу с ароматом парного молока. И без чувства, что что-то упускаю
- Я впервые отправила мужа на родительское собрание, и это лучший подарок, который я сделала себе за год
- Я выросла и поняла, в чем секрет отрицательных героев, и после этого моя жизнь круто изменилась
Комментарии
Приятно прочитать историю адекватного человека, любящего свою работу.
Был опыт работы в торговле, к счастью, короткий, месяцев 5. И не с продуктами, а в сетевом магазине, в отделе мужских джинсов.
Очень надеюсь, что больше не придется)