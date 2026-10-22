16 комиксов и историй о школе с ароматом булочек с повидлом, которые возвращают в детство

Школьные деньки, уроки, перемены и ароматы столовой запоминаются нам на всю жизнь. Ведь в большинстве родителей все еще живет маленький ребенок, который в детстве торопился отхватить булочку в школьном буфете и мечтал о том, чтобы уроки отменили из-за морозов. Может, дежурный уже не бегает сполоснуть тряпку для доски, и оценки уже не ставят в тот самый журнал, который доверяли только старостам, но самое главное в школе почти не изменилось. Там до сих пор слышен смех ребят, стук приборов в столовой и та самая фраза: «Звонок для учителя!»

А вы тоже все еще слышите тот самый звук, а порой и скрип мела об доску? Теперь же скрипит маркер, который перестает нормально писать

Lorelei только что Хм, свет должен падать слева. У нас так было. Сейчас можно как попало? Ответить

Мы мечтали отхватить медовый пряник или ту самую котлетку с пюре, а нынешние дети затрудняются с выбором в буфете. Но одно остается неизменным — дети все так же торопятся в столовую

Арти только что Зато мы ели в основном натуральные продукты Ответить

Отношения с учителем тоже несколько изменились. Кто в чьей команде?

Не умеете писать объяснительные? А чадушко — умеет!

rusinovicz

Вопрос со школьной формой все так же актуален. Кто-то хочет самовыражаться, а другие — не париться с выбором одежды каждый день. Мнение сверстников, кстати, все так же важно

Чего только мы не успевали на школьных переменах!

Разные приоритеты, что поделать?

Вспомнила школьные годы. У меня был одноклассник Марлен. У его родителей была своя пекарня. Весь район покупал у них хлеб. Марлен был красивый, но среди девочек популярностью не пользовался, потому что был троечником. Тогда у нас были другие ценности, мы любили отличников. Перед 23 февраля учительница начала делить класс на пары, чтобы мальчики и девочки дарили друг-другу подарки. Помню, Марлена никто не хотел выбирать, как и других хулиганов-двоечников... Наступило 8 марта. Мы все счастливые: у кого розы в пластиковой упаковке, у кого рамки для фото... И вдруг открывается дверь, и заходит Марлен с огромной коробкой, а в ней — кукла. До сих пор помню первую мысль в моей голове: «Почему я его не выбрала?» dariya_dosperova

На переменах, кстати, мы успевали выучить стихи и даже исправить оценки...

А иногда и быстренько что-то отпраздновать успевали. если везло, то учителя выделяли на это классный час

Ёжик в авокадо только что Сейчас в школе ничего отмечать нельзя. В нашей, по крайней мере. Никакой еды в классах. Ответить

А вот то, что происходит на уроке — совсем другой вопрос

К домашнему заданию можно подходить творчески

Очень возможно, что меня завтра вызовут в школу. Но дочери задали написать монолог. Так вот она понесет: «Обращение Леща». А что, мать-пиарщик — шутка какая-то, что ли? Ребенок просил помочь с темой, мой креативный взор пал на пенал, и, вуаля, родилось это: «Дорогой дневник, мне не передать ту боль и унижение, которые я испытываю, став пеналом». Дальше написали про суровые школьные будни на холодной парте и пацанов, которые швыряют пенал в виде леща по кабинету. А закончили мы опус обращением к одноклассникам: «Будьте бережны и к чужим вещам и к лещам». Так что, считаю, что монолог удался в духе лучших трендах создания контента. В общем, дочка опасается, а я жду оваций класса и учителя. К слову, в прошлом году мы делали презентацию по исследовательскому проекту «Доширак — друг или враг». Он был очень популярен в школе. malena_satori

Досуг после школы тоже несколько поменялся. Нас было с улицы не дозваться домой, а ребята сейчас больше предпочитают комфортно в телефонах копаться

Ёжик в авокадо только что Досуг после школы совсем не поменялся. Говорю, как человек, который бывает на территории школы практически каждый день) После занятий все гуляют, насколько им родители позволяют. Ответить

Помните с каким восторгом мы смотрели на выпускников? Они казались такими взрослыми, серьезными, яркими. А мы тоже теперь такие?

Воспоминания о школе ведь не только в наших мыслях. Иногда они находят вполне физическое отражение в нашей жизни

Ёжик в авокадо только что Интересно, что в этой простой конструкции может стать нерабочим Ответить

Раньше в основном старались быть, как все, а современные дети не бояться экспериментировать и выделяться

Deklarant только что Не знаю, как где, но у моей племянницы тоже было достаточно строго. В старших классах она захотела розовые волосы и кольцо в носу - завернули из школы, велев все убрать) Было это года три назад. Ответить