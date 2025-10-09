я полгода в школе прогуливала труды, в пятницу 2 первых урока, меня затравила училка: сижу не так, строчка кривая, ну я и не ходила, была единственная "3" за год и четыре "4" , остальные "5" 🤦
16 моментов из школьной жизни, которые сложно пересказывать без смеха
Когда думаешь о школе, в памяти всплывают не скучные контрольные и уроки, а яркие происшествия, которые тогда казались неловкими или даже трагическими, а теперь вызывают лишь улыбку. Все это стало частью истории нашей жизни, которую мы храним, как самый ценный сувенир из детства.
- В школе была по уши влюблена в учителя биологии. Ради него даже червяков трогала на уроках. Учитель, конечно, обо всем догадывался. И вот летом задал разбить у школы грядки. Я добросовестно копала до мозолей, и тут он внезапно спросил: «Сколько тебе поставить?» Я: «Сами решите!» Он: «Ставлю четыре, чтобы ты училась бороться за оценку!» Ну и все. Упал он в моих глазах — зажал пустую пятерку за адскую работенку. А осенью меня перевели в другую школу. © Миссис Голд / Dzen
- У моего сына в конце первого класса был опрос: что вам нравится в школе? Многие ребята, подлизы такие, ответили: «Учительница». Хотя она была та еще злюка. Другие писали про перемены, про столовую. А мой сын отличился и выдал: «Вид из окна». Эстет! © My Story / VK
- У нас в школе работает медсестра. Она частенько сбегает с работы пораньше. И вот как-то приехала комиссия в школу. Искали медсестру — не нашли. На следующий день вопрос — где была? А та невозмутимо: «Как где? Тут!» А хитрость в том, что она ходит в серой шубе, и их у нее две, причем одинаковые! Одну она вешает на самом видном месте в своем кабинете, а во второй отправляется домой. Забавная женщина. © Не все поймут / VK
- Мой папа, когда был в пятом классе, почти три месяца подряд прогуливал школу. Вместо нее ходил в библиотеку. Друзья его прикрывали в школе и говорили, что на дом задано. Но в один момент дедушка обо всем догадался — а все потому, что когда он сам был в пятом классе, то тоже так делал. © Палата № 6 / VK
- Помню как вчера сборы в первый класс на линейку, хоть это и было 25 лет назад. Стояла на табуретке, пока мама закручивала мне баранки на голове. Я спросила ее: «Мам, а там страшно? Что я там должна делать?» Она ответила: «Просто слушай учителя, не уходи никуда без нее, сегодня я буду рядом». Огромная школа, с гигантскими дверьми, куча народу, все нарядные, в воздухе ароматы цветов. Учитель с нами познакомилась, сказала всем: «Стоим в этом квадратике». И указала на квадрат на асфальте, очерченный мелом, где красовалось «1А». Мама отошла в магазин за водой через дорогу. И грянул сумасшедший ливень с градом. Все врассыпную, а я стояла. Мама сказала слушаться учителя, а та сказала стоять в квадрате — вот я и стояла. Уже мокрую до нитки меня на руки схватила наша учительница и уволокла ко всем под крышу. Мама в шоке. А я не поняла, что не так-то. Команды прятаться от дождя не отдавали. Стояла потом на линейке, вся как крыса мокрая. С бантиков капало... © Подслушано / VK
- Дело было в 10 классе. У нас в школе были дежурства по столовой. Работа состояла в том, что за всеми надо убирать посуду и протирать столы, как все закончат трапезу. Подхожу вытирать стол и вижу целую тарелку с супом. Подумал, что кто-то решил не обедать. Вытираю весь стол и весь мусор с него выкидываю в этот суп. И тут выходит учитель и с круглыми глазами смотрит на мой шедевральный поступок. Говорит: «Извините, но это мой суп!» Я готов был провалиться на месте. © Cool story / VK
- Перед тем как пойти в первый класс, я часто по телевизору смотрел старые фильмы про школьников, и там ученики после звонка сразу шли по домам. Складывалось впечатление, что там всего один урок. В первый день у меня было 5 или 6 уроков и после каждого я начинал собираться домой. Меня останавливали, говорили, что сейчас будет еще один урок. После третьего раза, я уже в раздраженной форме отвечал, что не надо меня обманывать, я в кино все видел, и уже отсидел дольше положенного. © bailif / Pikabu
- Захожу в класс, сажусь за ослепительно чистую парту, ставлю рядом свой зеленый ранец с Винни-Пухом и Пятачком. Учительница раздает прописи. Я с волнением открываю первую страницу, смотрю на непонятные палочки с закорючками и думаю: «Здесь я начну учиться», потом перелистываю на последнюю страницу с текстом диктанта: «А вот здесь я закончу одиннадцатый класс». Пропись закончилась, по-моему, в декабре. © GrosseSchlange / Pikabu
Мой сынок пришел из школы в первый день первого класса и раздраженно спросил: сколько еще туда ходить?
Мы со старшей дочерью ответили 9 лет или 11 как захочешь.
-Сколько!? Это ж сколько мне будет лет?!
- 15 или 17
В общем залез он на 2 ярус кровати и зарыдал.
Мы смеялись и уговаривали его, что все не так страшно, что будут выходные и каникулы, а летом вообще всех распускают до осени.
Сопли втянул и сказал , что 9 классов будет учиться.
В прошлом году окончил.
- Это был мой первый день в новой школе. Мне не разрешали ходить домой одному, поэтому я сидел и ждал маму. Я просидел несколько часов, но никто так и не пришел. Все преподаватели уже ушли, а у меня не было мобильного, так что я не знал, как связаться с мамой. Оказалось, что за мной пришли вовремя, но в школе было два выхода, и меня ждали у другого. Моя мама в панике даже пошла в полицию с кучей моих фотографий. В конце концов, меня нашли сидящим у здания школы с другой стороны. © science_art / Reddit
- Работаю учителем в школе и иногда подкидываю своим ученикам коварные тесты, в которых все правильные ответы будут под одной буквой. Люблю наблюдать за тем, как у отличников меняется выражение лица. Делаю такую штуку только ради того, чтобы понаблюдать за реакцией. Но очень редко, чтобы не нервировать детей. Как-то раз двоечник уже получил у меня высший балл, потому что решил от балды написать одну букву во всех ответах. © Не все поймут / VK
- В первый день нас с лучшей подругой отправили в два разных класса. Я несколько раз пыталась пробраться к ней через заднюю дверь, но меня ловили, и мне приходилось возвращаться в свой класс в слезах. Это был единственный год, когда мы не учились вместе. Мы до сих пор лучшие друзья, даже спустя 15 лет. © Unknown_athour / Reddit
- В 8 классе сидела за партой с Лешей, который мне нравился. Перед тем, как всех пересадить, классная оставила меня после урока и спросила, хочу ли я пересесть. Я попросила оставить все как есть. А на следующий день на уроке та же учительница подняла меня с места и рассказала, что я попросила ее не пересаживать от Леши. В итоге меня до 11 класса гнобили за этот случай. © Валерьевна я / Dzen
Нас с 8 класс распределяли по профильным классам, я училась в физ-мат лицее. Школа одна из лучших в городе, желающих много, 5 классов в параллели. Соответственно, процентов 80 нового класса - малознакомые люди. Меня посадили с мальчиком, который был выше меня на голову и старше на 2,5 года (я рано пошла в школу и не было 4 класса). Я его боялась 🤣 После 1 четверти должны были снова всех пересадить. Не тут то было. Попросил оставить меня с ним сидеть. Всех пересадили, нас нет. В итоге так до выпускного и просидели вместе)
- 1 сентября мама напялила на меня бант. Дома хотела снять его, но только выдрала волосы. Начала плакать, но тут увидела ножницы. Вечером мама спросила: «Как же ты в школу с такой красотой пойдешь? Придется налысо стричь». А я взяла и и гордо отправилась в школу с хохолком и всем честно сказала, что избавилась таким образом от ненавистного бантика. © mizerialenka / Pikabu
- Однажды в школе у нас проходила перекличка, а когда она закончилась, я сказал учительнице: «По-моему, вы забыли про Ивана Головотяпового!» Разумеется, такого одноклассника у нас не было, все посмеялись, учительница ухмыльнулась. На следующий день все повторилось, потом учительница уже сама спрашивала: «Иван Головотяпов тут?» Дошло до того, что мы занимали ему место в столовой, у него появились свои клеточки в журнале, свое место в классе, более того, на выпускной ему заказали отдельную ленточку. © Палата № 6 / VK
- Первый день в первом классе был также первым днем, когда я должен был ехать самостоятельно на автобусе. Я так боялся опоздать на него, что мчался во весь дух и не смог вовремя затормозить перед большой грязной лужей прямо у двери автобуса и свалился в нее. Водитель не знал, что сказать, дети смеялись, а я просто расплакался. © snorga1 / Reddit
- В первый день в первом классе я катался с горки, стукнулся и мой шатающийся зуб вылетел. Остаток перемены я пытаясь его найти. В итоге я еще и с медсестрой познакомился. © Ramona223 / Reddit
