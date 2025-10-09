16 моментов из школьной жизни, которые сложно пересказывать без смеха

Мой сынок пришел из школы в первый день первого класса и раздраженно спросил: сколько еще туда ходить?

Мы со старшей дочерью ответили 9 лет или 11 как захочешь.

-Сколько!? Это ж сколько мне будет лет?!

- 15 или 17

В общем залез он на 2 ярус кровати и зарыдал.

Мы смеялись и уговаривали его, что все не так страшно, что будут выходные и каникулы, а летом вообще всех распускают до осени.

Сопли втянул и сказал , что 9 классов будет учиться.

В прошлом году окончил.