20 человек поделились фотографиями своих пап и дедушек в молодости, и мы просто ахнули

Старые фотографии — настоящие сокровища. Мы привыкли видеть наших пап и дедушек серьезными и взрослыми, но что если взглянуть на них в молодости? Более 20-ти человек поделились снимками своей родни, и мы клянемся, почти каждый мог бы легко стать кумиром своей эпохи.

«А это мой дед в 60-х — он был полярником, исследователем подледной акустики. На фото дед (справа) с коллегами где-то на аэродроме ждут вылета»

«Школьное фото моего отца в 16 лет. Моя прабабушка называла его уличным ангелом и домашним забиякой. Конец 50-х»

«Мой дедушка в 1923 году. Он был заядлым велосипедистом и участвовал в гонках»

«Мой отец в 1984-м после того, как его бросили в душ на его двадцатилетие, согласно местной традиции»

«А вот мой дед, красавец»

«Мой отец на выпускном в 80-х»

«1964 год. Моему отцу слева был 21 год, а дяде — 16 лет»

«Мой отец в 80-х»

«Мой отец в 1970-ые»

«Деда все называли Шурик. Я всегда думал — почему? А потом увидел это фото⁠⁠»

А рядом Мэрил Стрип? © HookMic / Pikabu

«Нашла фотку мужа из 2005 г. Он отец всех моих детей»

«Мой дед был чертовски хорош собой, и улыбка у него была под стать»

Оу! Хотел бы я познакомиться с этим парнем. Но точно не хотел бы познакомить с ним свою сестру. © Strong_Oil_5830 / Reddit

«Мой отец в его 18»

«День отца, 1938 год»

«Мой дедушка»

«Мой отец в шестнадцать лет»

«Фотография моего отца из школьного альбома 1950-51 годов в возрасте 17-18 лет»

«Мне всегда казалось, что волосы деда выглядят очень круто»

«1955 год, дед с моей мамой»

Так и не скажешь, что фото старое: дедушка выглядит, как стильный мужчина 21-го века! © Someonewhocares / Pikabu