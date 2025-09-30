20 человек поделились фотографиями своих пап и дедушек в молодости, и мы просто ахнули
Старые фотографии — настоящие сокровища. Мы привыкли видеть наших пап и дедушек серьезными и взрослыми, но что если взглянуть на них в молодости? Более 20-ти человек поделились снимками своей родни, и мы клянемся, почти каждый мог бы легко стать кумиром своей эпохи.
«А это мой дед в 60-х — он был полярником, исследователем подледной акустики. На фото дед (справа) с коллегами где-то на аэродроме ждут вылета»
«Школьное фото моего отца в 16 лет. Моя прабабушка называла его уличным ангелом и домашним забиякой. Конец 50-х»
«Мой дедушка в 1923 году. Он был заядлым велосипедистом и участвовал в гонках»
«Мой отец в 1984-м после того, как его бросили в душ на его двадцатилетие, согласно местной традиции»
«А вот мой дед, красавец»
«Мой отец на выпускном в 80-х»
«1964 год. Моему отцу слева был 21 год, а дяде — 16 лет»
«Мой отец в 80-х»
«Мой отец в 1970-ые»
«Деда все называли Шурик. Я всегда думал — почему? А потом увидел это фото»
- А рядом Мэрил Стрип? © HookMic / Pikabu
«Нашла фотку мужа из 2005 г. Он отец всех моих детей»
«Мой дед был чертовски хорош собой, и улыбка у него была под стать»
- Оу! Хотел бы я познакомиться с этим парнем. Но точно не хотел бы познакомить с ним свою сестру. © Strong_Oil_5830 / Reddit
«Мой отец в его 18»
«День отца, 1938 год»
«Мой дедушка»
«Мой отец в шестнадцать лет»
«Фотография моего отца из школьного альбома 1950-51 годов в возрасте 17-18 лет»
«Мне всегда казалось, что волосы деда выглядят очень круто»
«1955 год, дед с моей мамой»
- Так и не скажешь, что фото старое: дедушка выглядит, как стильный мужчина 21-го века! © Someonewhocares / Pikabu
«Мой отец»
