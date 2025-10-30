Как бы выглядели герои наших любимых новогодних фильмов, если бы их снимали в Голливуде

3 часа назад
Как бы выглядели герои наших любимых новогодних фильмов, если бы их снимали в Голливуде

Мы любим эксперименты с искусственным интеллектом — чего мы только не просили его сгенерировать. На этот раз мы пришли к нему с идеей представить современных актеров в роли персонажей, которые «приходят» к нам в новогодние дни. Представьте себе Дэнни ДеВито в роли Огурцова из «Карнавальной ночи» или Педро Паскаля в образе Ипполита из «Иронии судьбы».

Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Марго Робби

Женя, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Дэниэл Крейг

Настенька, «Морозко» — Эль Фаннинг

Снежная королева, «Снежная королева» — Шарлиз Терон

Золушка, «Золушка» — Аня Тейлор-Джой

A_n_s_y
2 часа назад

Надо промежуточный вариант со среднестатистическипосаженными глазами )))

Ответить

Огурцов, «Карнавальная ночь» — Дэнни ДеВито

Леночка Крылова, «Карнавальная ночь» — Милли Бобби Браун

Падчерица, «Двенадцать месяцев» — Флоренс Пью

Дождь Из Мужиков
1 час назад

Нет детской непосредственности, акулий взгляд не скрыть за широкими штанами (зачеркнуто) пуховым платком🤣

Ответить

Алена Игоревна, «Чародеи» — Маргарет Куэлли

Иван Сергеевич, «Чародеи» — Тимоти Шаламе

Ипполит, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Педро Паскаль

Зет, «Эта веселая планета» — Тильда Суинтон

Марфушечка, «Морозко» — Дженна Ортега

Золушка, «Три орешка для Золушки» — Софи Тернер

Принц, «Три орешка для Золушки» — Билл Скарсгард

Нина, «Карнавал» — Анна-София Робб

Вам понравился наш кастинг? Может, вы не согласны с нашим выбором и хотели бы увидеть кого-то еще в образе наших любимых персонажей? А если вы хотите увидеть и другие наши эксперименты с ИИ, то загляните сюда.

