Как бы выглядели герои наших любимых новогодних фильмов, если бы их снимали в Голливуде
Мы любим эксперименты с искусственным интеллектом — чего мы только не просили его сгенерировать. На этот раз мы пришли к нему с идеей представить современных актеров в роли персонажей, которые «приходят» к нам в новогодние дни. Представьте себе Дэнни ДеВито в роли Огурцова из «Карнавальной ночи» или Педро Паскаля в образе Ипполита из «Иронии судьбы».
Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Марго Робби
Женя, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Дэниэл Крейг
Настенька, «Морозко» — Эль Фаннинг
Снежная королева, «Снежная королева» — Шарлиз Терон
Золушка, «Золушка» — Аня Тейлор-Джой
Надо промежуточный вариант со среднестатистическипосаженными глазами )))
Огурцов, «Карнавальная ночь» — Дэнни ДеВито
Леночка Крылова, «Карнавальная ночь» — Милли Бобби Браун
Падчерица, «Двенадцать месяцев» — Флоренс Пью
Нет детской непосредственности, акулий взгляд не скрыть за широкими штанами (зачеркнуто) пуховым платком🤣
Алена Игоревна, «Чародеи» — Маргарет Куэлли
Иван Сергеевич, «Чародеи» — Тимоти Шаламе
Ипполит, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Педро Паскаль
Зет, «Эта веселая планета» — Тильда Суинтон
Марфушечка, «Морозко» — Дженна Ортега
Золушка, «Три орешка для Золушки» — Софи Тернер
Принц, «Три орешка для Золушки» — Билл Скарсгард
Нина, «Карнавал» — Анна-София Робб
Муравьева хорошая актриса, но играть школьницу в 30+ не очень убедительно
