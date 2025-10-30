Как бы выглядели герои наших любимых новогодних фильмов, если бы их снимали в Голливуде

Мы любим эксперименты с искусственным интеллектом — чего мы только не просили его сгенерировать. На этот раз мы пришли к нему с идеей представить современных актеров в роли персонажей, которые «приходят» к нам в новогодние дни. Представьте себе Дэнни ДеВито в роли Огурцова из «Карнавальной ночи» или Педро Паскаля в образе Ипполита из «Иронии судьбы».