17 историй от нянь и воспитателей, чьи будни напоминают одновременно и комедию, и душевное кино
Они встречают нас у порога с улыбкой, помогают завязать шнурки, вытирают слезы, терпеливо вычесывают пластилин из волос и мажут зеленкой разбитые коленки. И вроде все бы ничего, но за фасадом всего этого скрывается сплав тонкой души, мгновенной импровизации, бесконечного терпения и той самой «соли», без которой детский характер не сваришь.
- Работаю в детском саду. Села на кровать, укладываю мальчика. Он говорит, что собирается жениться на девочке Ане. Я знаю, что ему всегда нравилась другая девочка, поэтому спросила, почему же так. Так он мне сказал: «Понимаете, лучше быть с девочкой, которая играет со мной в одни игры, отдает свои конфеты, нравится моей маме (их мамы дружат), чем с той, которая нравится, она красивая, да, но никогда не будет играть со мной в „Бакуганов“ и сама съест все мои конфеты». И тут я поняла, что некоторые дети умнее меня. © Подслушано / Ideer
- Работаю в семьях. Это такое счастье — слышать слова любви и благодарности! Видеть, как дети растут вместе с родителями. Заметила, что все семьи счастливые у меня. Каждая семья для меня отдельная глава в моей книге жизни. Свой быт, свои законы. Мамочки называют меня мамой, папы все работают на благо семьи. Каждый из детей по-своему одарен и уникален. Я всегда мечтала иметь много детей, и для этого, как оказалось, достаточно просто устроиться няней. © Подслушано / Ideer
«Присматривал за дочкой соседей, и ей очень понравилось играть с моим телефоном»
- Пока я работаю, сын сидит с няней. Слышу истошный плач. Не выхожу. Пусть разруливают. Понимаю, что трагедия вселенского масштаба. Выхожу. Проиграл в лото няне. Занавес. Ну, что ж. Надо учиться потихоньку. © natavakhitovaaa
- Я нашла под кроватью воспитанницы тетрадку, где она выставляла оценки няням. У предыдущей стоял жирный минус за «плохие сказки». Я поняла, что прохожу жесткий кастинг. Чтобы получить «пятерку», мне пришлось выучить всех динозавров и научиться готовить какао с идеально ровной пенкой. Дети замечают все, даже если делают вид, что увлечены мультиком.
«Ребенок захотел посидеть с собакой и потом заснул. Я написала его маме, она сказала: „Просто оставь его там“. Потребовалась целая вечность, чтобы вытащить его и уложить в кроватку»
- Я работаю в детском саду менеджером. Сижу на ресепшн. Со мной сидит девочка 6 лет.
Она: «Тетя Люба, у тебя есть дети?»
Я: «Нет, нету».
Она: «А муж?»
Я: «Нет».
Она: «А парень?»
Я: «Тоже нет. А зачем ты спрашиваешь?»
И тут она выдает: «У моего папы есть брат — мой агашка (дядя)». © lyubov.from.kz
- Последние 10 лет я работаю няней, до этого работала детским психологом. Переехала в другую страну, где мой диплом не котировался. Решила, что поработаю няней, пока отучусь здесь, сдам экзамены для защиты диплома. Но работа няней меня так затянула, что поняла, что это работа моей мечты. Мне всегда очень везло с семьями, что с детками, что с их родителями. Поддерживаю отношения со всеми семьями, где работала. Уже 10 лет хожу на работу как на праздник. Но всем моим и старым, и новым знакомым, я говорю, что так же работаю детским психологом. Люблю свою работу и стесняюсь. © Подслушано / Ideer
«Моя сестра поехала преподавать английский в камбоджийский детский сад. Вот такая восхитительная реакция местной девочки на то, что ей принесли горсть цветных карандашей»
- Каждый день мама меня спрашивает, что я сегодня ела в детском саду. Я увлеченно рассказываю, какими, например, вкусными были борщ на обед и оладушки на полдник.
Работаю воспитателем. © Подслушано / Ideer
- На тихом часе один мальчик шепнул мне: «А мама сказала, что вы похожи на добрую ведьму из мультика». Весь оставшийся день я пыталась понять, на какую именно: на ту, что с яблоком, или ту, что с домиком из сладостей? Позже выяснилось, что она имела в виду Малефисенту — из-за моих высоких причесок. Больше я пучки на работу не носила.
- Работаю воспитателем. Когда мне грустно или устала, даю паре детишек большие мягкие кисти и прошу меня раскрасить. Они водят кисточками по лицу, рукам, шее, волосам — и это такой кайф! Обожаю свою работу. © Подслушано / Ideer
«Похоже мой пёсель не в восторге от того, что я работаю няней. Ревнует?»
- Я работала у пары, которая установила камеры в каждой комнате. Вроде нормальная практика, но однажды из динамика камеры раздался голос хозяйки: «Няня, не сыпьте в суп столько соли! Я все вижу!» Я чуть половник не выронила. Оказалось, она следил за мной с работы в прямом эфире. Чувствую себя участницей реалити-шоу.
- Несколько месяцев неофициально проработала няней с почасовой оплатой у хороших людей. Их 8-летний сын воспитанный и аккуратный. Я забирала его из школы, делала с ним уроки, гуляла и кормила, ждала прихода родителей с работы и после уходила домой. Все это время хорошо ела и спала, просыпалась каждый день с улыбкой, была в хорошем настроении и хорошо зарабатывала, а после этого черт угораздил меня устроиться няней в детский сад. Теперь не высыпаюсь, зарплата мизерная. © Подслушано / Ideer
«Я работаю няней, и сегодня решила приодеться соответствующее»
- Детсадовские воспитатели вообще удивительные люди. Года три-четыре назад (может, больше) окликнула бабуля. Вообще, говорит, не изменился. А я стою в непонятках и судорожно напрягаю память, кто это.
— Не узнал?
Я только головой помотал.
— Тамара Алексеевна, твоя воспитательница.
Только тут и вспомнил. Узнала. Как, блин(?!), 40 с лишним лет прошло, после сада и не видел ни разу.
— Все так же гуляш с пюре обожаешь? — улыбаясь.
Я в ступоре. Мое любимое блюдо на протяжении всей жизни, но что любил его в саду — не помню.
Много еще моментов вспомнила, и с кем дружил, кого любил (что стало прямым открытием, ибо перелюбил я, оказывается, всех девчонок, что в группе были), кого уже нет... И зеленку вспомнила, которую и я помню, к сожалению.
В общем, удивительные люди эти воспитатели. © Just Story / Telegram
