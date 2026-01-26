17 историй от нянь и воспитателей, чьи будни напоминают одновременно и комедию, и душевное кино

Работала в семье с мальчиком 4х лет. Однажды он мне рассказывает историю, как папа пришёл домой пьяный, сел на стул и стал кричать на маму. А мама ему как дала по башке ногой "с вертушки". Папа свалился со стула и уснул на полу. Пацанчик был так возбужден этой ситуацией. Для него это было как сюжет из боевика, и он был очень горд своей мамой.

На самом деле историй у меня миллион, с каждым ребёнком в семье есть что вспомнить.