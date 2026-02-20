А это не само собой разумеется, что папа, будучи дома, может остаться с ребенком?
19 зачетных историй о людях, у которых особые отношения с праздниками
Праздничные ожидания — это как тест на совместимость. Один мечтает, что в день рождения его разбудят с тортом и шариками, другой просто хочет, чтобы его не трогали до обеда. Кто-то готов потратить месяц на подготовку сюрприза, другой искренне не понимает, зачем вообще напрягаться. Кто-то считает, что праздник — это когда тебя удивляют и балуют, другой уверен, что этот день вполне подходит для того, чтобы ошарашить партнера неожиданным известием. Мы собрали истории о том, что бывает, когда разные «кто-то» встречаются в одной семье, паре или компании.
- Каждый свой день рождения я отмечаю одинаково — в постели, наслаждаясь вкусной едой. И для меня это самый лучший праздник! Я беру недельный отпуск и просто лежу дома. Моя работа связана с разъездами, поэтому я устаю от постоянных перемещений. После работы я занимаюсь домашними делами — убираю, готовлю, стираю и ложусь спать. А в день рождения и после я наслаждаюсь тишиной и спокойствием. Отключаю рабочие чаты, не захожу в социальные сети, просто лежу дома, смотрю фильмы и сериалы, которые давно откладывала, много и вкусно ем. Иногда ко мне приходят друзья, и мы играем в настольные игры или просто разговариваем по душам. Никаких вечеринок и шумных компаний. Возможно, это старость, но мне нравится такой отдых. © Рабочие истории / VK
- Несколько лет назад моя семья отпраздновала день рождения плюшевого мишки. Это была одна из самых дурацких вещей, которые мы когда-либо творили. Но, в наше оправдание, скажу, что мы занялись этим, чтобы порадовать моего братика, и еще потому что нам такая ерунда кажется смешной. Братишке было лет 7 или 8, и он очень просил; так что мы просто сказали «Да и ладно» — купили в магазине торт и маленькую ковбойскую шляпу в подарок мишутке, и спели ему «С днем рождения». © Silkmouse / Reddit
- Когда дочка была маленькая (она у нас с мужем первая), было тяжело — муж на работе, я с ребенком. И вот на восьмое марта муж подарил мне купоны на свободное время. То есть отдаешь ему купон, он без вопросов берет ребенка, а я иду гулять, спать, встречаюсь с подругой. На каждом купоне нарисовал себя с ребенком. Муж художник от слова «худо», но это лучший подарок из тех, которые мне делали. © skazhi.legko / Pikabu
- Моя хорошая знакомая Татьяна невольно отвадила назойливую родственницу, желающую с мужем отдохнуть на ее даче. У младшего сына был день рождения, Татьяна, которая просто подумать не могла, что к ребенку можно прийти без подарка, простодушно выдала: «Только не дари машинку. Лучше конструктор какой-нибудь дешевенький или пазл». В ответ — недовольное лицо, поджатые губы и гневная тирада о том, что им, занятым людям, по магазинам ходить некогда. © Ольга Астафьева / Dzen
- Встречалась с парнем почти год. Близится мой день рождения, почти полтинник, не кот чихнул. Он весь месяц интриговал: «Готовься, тебя ждет нечто грандиозное!» Я представляла кольцо и мысленно планировала свадьбу. В праздничный вечер он глубоко вздохнул и торжественно выдал: «Я решил тебе сказать, что женат. Мы так давно встречаемся, что теперь, надеюсь, тебя это не оттолкнет». И пока я, как рыба, хлопала ртом, начал задвигать обычную шнягу, что они с женой чужие друг другу люди, но 15 лет вместе, общие дела, он не может ее бросить, но меня любит. Ну, что сказать, свой юбилей я встречала с другим парнем и получила в подарок заветное колечко.
- Который год на мой день рождения, когда я выбираю ресторанчик для праздничного ужина, одна подруга начинает ныть, что я люблю индийскую, мексиканскую и прочую еду, которую она не может есть из-за своих болячек. И я в итоге сдаюсь, и мы тащимся туда, где есть подходящие ей блюда — обычно это стейк-хаусы или бургерные с картошкой фри. Я это все терпеть не могу! В этом году я поняла, что хочу съесть в этот день то, что нравится мне. Выложила в наш общий чатик сообщением, что пойдем в индийский ресторанчик. И она тут же начала ныть, какая я плохая и эгоистичная. Еще и друзей попыталась на свою сторону перетянуть. Три года я это терпела, а в этот раз думаю, что вообще все отменю, лишь бы не тащится туда, где мне невкусно! © NagiNaoe101 / Reddit
По поводу подруги, которая носом вертит в каком кафе отмечать, моя бабушка, когда ей гости на праздниках предъявляли за меню говорила: "Чай не жрать сюда приперлись". Вот тоже самое - ты идешь поздравить подруженцию, а не покушать вкусненько. Какие бы ни были болячки, можно и в рисе поковыряться за компанию, если острого нельзя.
- Перед новогодними праздниками обнаружила на столе белую шоколадку. Без обертки, просто половина плитки. Рядом ни записки, ничего вообще. Просто шоколадка на салфеточке. Подумала, кто-то из коллег поделился, отношения в коллективе были хорошие, распространенное явление. Я ее покрутила, повертела — выглядит как шоколад. Пахнет как шоколад. Попробовала на вкус — мыло. Мыло ручной работы. Подарок от коллеги, которая заскочила на работу в мое отсутствие и одарила всех. © CatBarabus / Pikabu
- Однажды на 8 марта парень «подарил» мне три вопроса. В том смысле, что я могу спросить его что угодно, а он ответит "только правду и ничего кроме правды«.То есть человек на полном серьезе презентовал мне общение с ним. © agust_jk_
- Мы с моим тогдашним парнем работали вместе, но в тот день он был выходной. Мне на работу доставили розы, но без карточки и вообще без ничего. Когда после смены я подошла к машине, на лобовом стекле лежала маленькая фигурка-оригами с милой записочкой. Я приехала домой, позвонила и начала благодарить за розы и письмо. А он такой: «Ээээ, какие розы?» Оказалось, цветы были от симпатичного клиента, которому я помогала утром и который хотел меня пригласить на свидание. © APladyleaningS / Reddit
- Я был одним из тех детей, которые постоянно играют с картонными коробками, строя из них «города», «магазины» или что угодно еще. Так что на мой пятый день рождения родители просто подарили мне самую большую картонную коробку, какую только смогли найти. Я был счастлив до невозможности. © Unknown author / Reddit
"Единственная настоящая роскошь - это роскошь человеческого общения" Антуан де Сент-Эзюпери
- Жили с парнем почти год. Перед 8 марта мне в голову втемяшилось: хочу смарт-часы. Парню все уши прожужжала, мол, буду наконец в тонусе, и вообще — модно, удобно. Перед праздником он приходит и говорит: «Смотри, что купил». У меня уже сердечки в глазах, и тут он выдает: «Спасибо, дорогая, за рекомендацию, действительно нужная вещь». А на 8 марта дарит мне коробку конфет и букетик. Ну, я и сказала ему, что теперь он точно знает, сколько шагов ему нужно сделать, чтобы навсегда покинуть мою жизнь.
- Уже давно празднуем дни рождения где-нибудь подальше от всех. Раньше отмечали дома. Трехдневный марафон выматывает до изнеможения — день занимаешься генеральной уборкой, дальше рейд по магазинам и рынкам, на следующий день с утра кухня, весь вечер мечешься с тарелками, а потом, вместо отдыха, опять уборка и горы грязной посуды. Все приходят нарядные, с прическами и маникюром, и только именинница как загнанная лошадь! Потом несколько лет отмечали в ресторане. Уже лучше, но тоже есть нюансы — начинаются обиды от тех, кого не пригласили. Собирать толпу народа — ощутимо бьет по карману. Искать недорогое кафе, чтобы двоюродные тети и троюродные дяди со всем своим семейством пришли поздравить, не хочется. В итоге, берем тур и летим на море. По деньгам то же самое, зато тихо, спокойно, без толпы гостей, без уборки, без готовки, без лицемерных уверений в любви от семьи. © Диана / Dzen
- У моей сестры отличный муж, к нему только одна претензия — вот совсем не романтик. Несколько лет назад она мне позвонила 9 марта, никакующая, говорит, представляешь, вообще забыл, не поздравил. А через пару часов уже сам крендель пишет, мол, выручай, ты свою сестру лучше знаешь, как все исправить? Я не стала выпендриваться, помогла, так и повелось — перед каждым праздником я ему даю подробную инструкцию, и все довольны. А в этом году я 8 марта вскаиваю среди ночи — закрутилась, да и он не напомнил. Жду, когда сестра наберет пожаловаться. А она звонит счастливая и рассказывает, какой муж молодец, как все чудесно прошло. Я чуть не пищала от гордости — оперился «ученик», справился!
- Коллега поделилась. Шла с работы в канун 8 марта. Зашла в магазин возле дома. Смотрит — на прилавке какие-то недорогие сувенирчики на праздничную тематику. Еще похмыкала про себя, надо же, повезет кому-то такую ерунду в подарок получить. Вечером с работы муж вернулся. Зашел домой, увидел цветы, которые ей на работе подарили, и такой «О, ща вернусь!» Через 10 минут вернулся довольный: «С праздником, любимая!» И вручил ей ту самую ерунду, над которой она иронизировала. © Тревожное Пирожное / ADME
- Несколько лет назад муж в обед сообщил мне, что пригласил друзей на мой день рождения. На вечер. День рождения у меня после старого нового года. Все запасы в холодильнике уже закончились. Сюрприииз... Это вместо поздравления и подарка мне, муж решил устроить праздник себе. Послала мужа отменять приглашения. Он не понял, что не так, — ведь он хотел меня порадовать. До сих пор не понимаю, что им двигало: наивность, вера в мои силы и возможности или глупость. © Алла Ви / Dzen
- Я обожаю своего мужа, но он не очень-то умеет выбирать подарки. Когда-то давно он подарил мне красный свитер на День святого Валентина, и тот мне очень понравился. С тех пор он каждый год дарит мне на этот праздник красный свитер. Мой любимый цвет — зеленый. © Zorro6855 / Reddit
У нее день рождения. Ни она позвала. В чем проблема - то? Моешься- красиво одевается - садишься на диванчик с чаем и сериальчиком и ждёшь гостей.
- Мы с парнем обычно не дарим друг другу подарки на День святого Валентина — у него день рождения в конце января, у меня в начале февраля, плюс только что было Рождество. Но в этом году мы оба заказали друг другу какую-то рандомную ерунду. Я ему — чайные пакетики (в магазинах поблизости их не найти, а я знала, что бренд хороший), а он мне вместо цветов — брикет для выращивания грибов, что вообще круто, жду не дождусь попробовать. У меня недавно появилась целая станция для выращивания растений, так что обычные цветы были бы не очень. Мы оба довольны подарками, но для посторонних... Чайные пакетики и грибной брикет? Это же бред какой-то. Хотя для нас это прям идеально, мне нравится. © thorn312 / Reddit
- Ко мне в кафе регулярно приходила ужинать одна семья. Это была пара лет тридцати с небольшим и их трое сыновей в возрасте от 6 до 10 лет. Иногда дети в ресторанах могут быть сущим кошмаром, но эти были самыми милыми и вежливыми детьми, которых я когда-либо видела. Было довольно очевидно, что дети были усыновлены, потому что они сильно отличались от родителей. Они приходили примерно раз в неделю на протяжении нескольких месяцев, и постоянно заказывали только горячее и попить. Но однажды они попросили еще и десерты. Я уже собирался спросить, что за повод, когда средний сын сказал: «Мы заказываем десерты, потому что празднуем! Прошел год с тех пор, как мы стали одной семьей!» Он сказал это таким милым, чистым детским голосом, гордо подняв один палец вверх и широко мне улыбаясь. Мне пришлось уйти на кухню и вытереть несколько счастливых слезинок, пока я готовила их десертные тарелки. Они были так счастливы, и это было невероятно трогательно. © kmill0202 / Reddit
- Мы специально поженились в високосный день — 29 февраля 2008 года. На прошлой «годовщине» говорили всем, что это наша четвертая годовщина, но женаты мы уже 16 лет. Народ смотрел с лицом «это че сейчас было?» © ***1955 / Reddit
Прошло довольно много лет, пока я не научилась отстаивать свой День рождения. Муж обожает не просто гостей, должны быть толпы гостей, толпищи. И чем больше денег вбухивается в его празднование, тем больше счастья. А мне нужны только мои дети, самая простая еда, которую готовила не я, торт и немного вина. Но только пару лет назад я смогла начать проводить свой день, как мне хочется. Что очень ура.
Всегда мечтала о дне рождения-сюрпризе. Чтобы меня просто повели на мой день рождения в кафе или ресторан, а я не готовила, убирала, накрывала стол и т.д. И мне не надо подарков! Просто не быть цыганской лошадью!