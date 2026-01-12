Праздники 20 лет назад и сегодня. Комиксы, в которых слишком много правды
Новый год, свадьбы, день рождения — как много у нас поводов для радости! Праздники — это то самое волшебное время, когда семья собирается вместе, друзья дарят подарки, а коллеги засыпают поздравлениями. Время идет, традиции меняются, мы все так же дорожим этими моментами, но порой проводим их совсем по-другому.
Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.
Помните старые кадры, где кто-нибудь да моргнет, но фотография все равно греет нам сердце. Сейчас же можно устроить фотосессию даже у себя дома
Раньше наряжались на Новый год, а теперь в приоритете не только красота и блестки, но и комфорт
Помните елку в садике? Мамы шили детям незатейливые костюмчики из того, что было под рукой. Сейчас же можно купить какой угодно костюм в два клика
Раньше на свадьбу одевались кто во что горазд. Сейчас же у молодоженов все чаще появляется дресс-код, и они просят гостей прийти в наряде определенного цвета
Про выкуп невесты с конкурсами в подъезде уже мало кто вспоминает. Жених обычно просто приезжает забирать невесту из дома или гостиницы
На день рождения раньше всегда собирались у старших. И не важно, что именинница — сама бабушка. Теперь мы отмечаем по-другому, с отдыхом и расстановкой
А за букет невесты сражаются все меньше и меньше
А вот выпускные становятся все более и более масштабными и затейливыми
Траты бабла теми, кто ни копейки не заработал. А родители как дурачки
Раньше нужно было как следует подумать над тем, что же подарить на день рождения другу. А теперь именинники составляют списки того, что хотели бы получить. Очень удобно
В предпраздничной беготне легко что-то упустить. Главное — вовремя спохватиться. Раньше это было проблематично, а теперь доставка быстро выручает
Дедом Морозом раньше наряжался папа или кто-то из соседей или знакомых. А сейчас можно пригласить профессионала с целой программой
Ожиданий от 8 Марта стало куда больше
Так и есть. В прежние времена (кхе-кхе) этот праздник мало кто праздновал
День города раньше мы ждали с нетерпением, ведь сколько же развлечений было в центре! А сейчас нам это все уже не так интересно
Мало найдется тех, кто в детстве с нетерпением не ждал, когда уже можно будет вкусить все то, что было наготовлено на Новый год
А как вы раньше отмечали праздники? Делитесь в комментариях! Для тех, кто словил волну ностальгии, у нас есть еще несколько подборок:
