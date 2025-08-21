20+ ностальгических комиксов, которые поймут только миллениалы

3 часа назад

Миллениалы выросли в эпоху кассет, дисков, дворов без Wi-Fi и странных гудков модема. Мы жили в то время, когда жизнь менялась с невероятной быстротой — и приходилось нестись за ней. Эти комиксы не просто про прошлое — они про ощущение, которое не объяснишь тем, кто младше. Взглянешь — и сразу тянет сказать: «О, это же мы». Если вы помните, как переписывались по «аське», играли в «Змейку» на кнопочном телефоне и переписывали слова песен в тетрадку — вы точно из тех, кто поймет, о чем речь.

Секрет идеальной челки, которая держалась весь день, знала каждая девочка

Песни записывали с радио или во время трансляции по телевизору

Александр
1 день назад

хм.. в пятом или шестом классе сделали с другом переходник и подцепили мафон к телеку, что делать записи песен

-
-
Ответить

Мы знали наизусть все фразы из рекламных роликов

В аське можно было поставить режим «не в сети» и все равно получать сообщения

Кассеты иногда заедали, и перемотать их можно было только вручную

Благополучие цифрового питомца было важнее множества других дел, включая расписание уроков

В журналах печатали пробники духов, и это казалось чем-то невероятным

Передача файла с одного телефона на другой требовала полной неподвижности

Главным тестом на совместимость было заполнить друг другу анкеты с самыми важными в жизни вопросами

Отправить фото с телефона означало ждать, пока оно «дойдет»

Записать все на один CD-диск не всегда удавалось — места часто не хватало

Секрет самого красивого лака хранился в стержне шариковой ручки

В дневниках на «ЛиРу» и в Живом журнале кипели дебаты, туда выкладывали стихи, там искали друзей

Если кто-то уже «сидел» в интернете, домашний телефон был недоступен

Поиграть в компьютерные игры ходили в интернет-кафе — дома с интернетом было туго

Александр
1 день назад

для кваки, а также дума, дюкнейма (или просто дюк), варкрафта, старкрафта и героев интернет тогда еще не нужен был. нужна была локалка что бы друг против друга играть

-
-
Ответить

Интернет «по карточке» был лимитирован по минутам

Коды в пейджере заменяли слова — «143» значило «я тебя люблю»

Чтобы наконец увидеть, что получилось на фото, приходилась сдавать пленку в печать

Нужные книги приходилось брать в библиотеке. И не все можно было уносить домой

Когда хотелось пить, не бежали в магазин, а просили у друзей

Подключить приставку было целым ритуалом — и строго по цветам

Чтобы не орать на весь двор, мамы иногда вывешивали полотенце на окно — это был знак «пора домой»

Не все телефоны «понимали» кириллицу, а чтобы сэкономить символы в смс, еще и писали без пробелов

Люди часами сидели в мэйл-агенте, переписываясь с незнакомцами

Погоду можно было узнать, позвонив по специальному номеру телефона

