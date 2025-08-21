20+ ностальгических комиксов, которые поймут только миллениалы

Миллениалы выросли в эпоху кассет, дисков, дворов без Wi-Fi и странных гудков модема. Мы жили в то время, когда жизнь менялась с невероятной быстротой — и приходилось нестись за ней. Эти комиксы не просто про прошлое — они про ощущение, которое не объяснишь тем, кто младше. Взглянешь — и сразу тянет сказать: «О, это же мы». Если вы помните, как переписывались по «аське», играли в «Змейку» на кнопочном телефоне и переписывали слова песен в тетрадку — вы точно из тех, кто поймет, о чем речь.