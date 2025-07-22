14 комиксов о том, как изменилась романтика у разных поколений

Романтика — язык, на котором говорят все поколения, но «словарный запас» у каждого свой. В 1980-х признание в любви могло начинаться с записки, переданной через друга, а свидание — с похода в кинотеатр под ручку. Сегодня же симпатию нередко выражают мемом в чате, а первое «свидание» может состояться в виртуальной реальности.



В этой серии из 14 комиксов мы покажем, как изменились правила любовной игры: от трогательной наивности прошлого до цифровой непосредственности настоящего. Готовы улыбнуться, вспомнить, и, возможно, задуматься — а что же осталось неизменным?

Раньше нас ожидал целый ритуал с ожиданием у телефона, теперь все проще. Голосовое в мессенджере — и готово

Подарок, сделанный своими руками — что может быть романтичнее? Разве что милые картинки, сообщения и мемы целый день

Раньше письма писали от руки — аккуратно, на бумаге, с запахом духов. Ждали ответа неделями. А теперь... оно может и не прийти, или прийти в облике онлайн-подарка



Когда-то романтикой считалось мороженое при луне, а теперь она требует острого сюжета и восторгов в сторис

Мужчины решались на отважные поступки ради своих дам во все времена. Только сейчас это все чаще записывается на камеру

И тишина между нами была полной, а теперь — каждый в своем шуме: в наушниках, в ленте, в бесконечном скролле

Ссорились глаза в глаза, мирились — тоже. Теперь хватает «онлайн» статуса, а «неразговор» сам становится поводом

«Я тебя люблю» раньше пахло домашней едой, а теперь тоже вкусной едой — но уже из доставки

Пленка, терпение, альбом. А теперь — тысяча кадров в телефоне, но ни одного, чтобы вставить в рамку.

A вручение подарков было целым перформансом — с сюрпризами, пустыми коробками и внезапно появляющимися из-под стола дарами. Теперь же вся эта магия умещается в один клик смартфона

Магазинные списки когда-то шелестели в кармане. Теперь тихо обитают в заметках между «купить молоко» и «оплатить интернет»

Готовить для близких было целой философией. Теперь философия — выбрать ресторан в приложении и поставить лайк на сторис

Jul 19 часов назад Наверное, я старая. Муж несколько лет назад спросил, что я хочу на день рождения. А у меня всё было. Попросила его испечь мне пирог. Испек. С шоколадным кремом и малиной. До сих пор вспоминаю. Вкусный был пирог. - - Ответить

Раньше в любви признавались, глядя в глаза. Теперь — глядя в экран, пока палец ищет нужный эмоджи.