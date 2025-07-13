12 комиксов о том, какие мы разные в паре

Логика в паре — вечная тема для споров, шуток и, конечно, комиксов! Порой кажется, что два человека могут смотреть на одну и ту же ситуацию через совершенно разные линзы: один видит «просто факты», другой — замечает скрытые смыслы. И это не про «правильно» или «неправильно», а про два уникальных способа воспринимать мир.
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