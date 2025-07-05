15 спорных бытовых вопросов, в которых мы решили наконец-то поставить точку

Те, кто считает, что нет никакой разницы, говорят: «Надо стирать вместе — зачем городить кучу стирок? У меня в машинке все — и белье, и джинсы, и футболки. Главное — цвет и режим». Они уверены: любой нормальный порошок справляется, а если добавить горячей воды — микробы точно умрут. Удобно, быстро и не заморачиваясь. Главное — правильно рассортировать белье по цвету, а не по предназначению. Некоторые даже утверждают, что нижнее белье стирается лучше с тяжелыми тканями — мол, джинсы помогают «механически выбивать» грязь. Более щепетильные граждане приходят в ужас от самой идеи. Нижнее белье касается интимных зон, джинсы — это уличная пыль, микробы, пот. Стирать в одной загрузке — ни за что. Особенно если белье кружевное, деликатное или белое. Джинсы его замотают, закрутят и превратят в тряпочку.

Согласно рекомендациям, не стоит стирать нижнее белье с тяжелой одеждой (вроде джинсов, толстовок и полотенец), особенно если белье из деликатных тканей. Трение и вес могут повредить структуру ткани, растянуть резинки и даже снизить антибактериальные свойства некоторых современных материалов. Кроме того, белье нуждается в более горячей воде (если это хлопок) или щадящей программе (если синтетика/кружево) — а джинсы такие условия не любят. В результате ни тем, ни другим вещам не хорошо.