15 спорных бытовых вопросов, в которых мы решили наконец-то поставить точку
Кажется, что в быту все давно ясно: зубы чистим, мусор выносим, душ принимаем. Но стоит только поднять вопрос до завтрака или после, ночью или как накопится полное ведро — и споры не утихают. Эти, казалось бы, мелочи способны развести даже самые дружные пары по разным берегам. Мы собрали самые горячие темы бытовых баталий — и проверили, что по этому поводу говорят эксперты — дерматологи, стоматологи и прочие серьезные люди в белых халатах.
Оставлять ли мусорное ведро на ночь
Сторонники расслабленного подхода считают, что если в мусоре нет ничего вонючего, то не будет большой беды, если он «переночует» дома. Особенно, если ведро закрытое. Противники этого убеждены: любые отходы, особенно органика, начинают разлагаться и привлекают насекомых. Им некомфортно спать, когда в доме что-то гниет.
Если в мусоре есть пища или влажные отходы, медлить с выносом действительно не стоит. Даже при закрытой крышке в ведре накапливаются бактерии и запахи, а в теплой среде могут появиться мухи и тараканы. В идеале органику выбрасывают ежедневно. Сухие отходы (бумага, пластик без остатков пищи) можно оставить до утра.
Стирать ли нижнее белье с джинсами
Смотрите рекомендации по стирке на ярлыке и стираете. Нижнее бельё из деликатных тканей имеет совсем другие режимы стирки вплоть до только ручной стирки, нежели джинсы. А нижние бельё, что имеет те же предписания для стирки, что и джинсы, прекрасно с ними стирается.
Те, кто считает, что нет никакой разницы, говорят: «Надо стирать вместе — зачем городить кучу стирок? У меня в машинке все — и белье, и джинсы, и футболки. Главное — цвет и режим». Они уверены: любой нормальный порошок справляется, а если добавить горячей воды — микробы точно умрут. Удобно, быстро и не заморачиваясь. Главное — правильно рассортировать белье по цвету, а не по предназначению. Некоторые даже утверждают, что нижнее белье стирается лучше с тяжелыми тканями — мол, джинсы помогают «механически выбивать» грязь. Более щепетильные граждане приходят в ужас от самой идеи. Нижнее белье касается интимных зон, джинсы — это уличная пыль, микробы, пот. Стирать в одной загрузке — ни за что. Особенно если белье кружевное, деликатное или белое. Джинсы его замотают, закрутят и превратят в тряпочку.
Согласно рекомендациям, не стоит стирать нижнее белье с тяжелой одеждой (вроде джинсов, толстовок и полотенец), особенно если белье из деликатных тканей. Трение и вес могут повредить структуру ткани, растянуть резинки и даже снизить антибактериальные свойства некоторых современных материалов. Кроме того, белье нуждается в более горячей воде (если это хлопок) или щадящей программе (если синтетика/кружево) — а джинсы такие условия не любят. В результате ни тем, ни другим вещам не хорошо.
Чистить зубы до завтрака или после
Вопрос: откуда во рту берутся бактерии, если вы регулярно их вычищаете?
Утренний спор, который способен вызвать раздор даже у самых нежных влюбленных: когда с утра стоит чистить зубы. Одни говорят: «Чистить надо до еды» Мол, за ночь во рту скапливаются бактерии, которые не только вызывают неприятный запах, но и вместе с едой попадают в организм. Другие говорят, мол, какой смысл чистить зубы сразу после того как встал, если потом ты все равно пьешь кофе, жуешь бутерброд. Считай, впустую потратил пасту.
Если прислушаться к мнению стоматологов, то правы, скорее, первые. На завтрак мы часто едим и пьем продукты с кислотами — кофе, чай с лимоном, да тот же йогурт или выпечка — от кислот зубная эмаль размягчается и пройтись по ней щеткой, все равно, что наждачной шкуркой провести. Кроме того, чистка зубов перед завтраком устраняет накопившиеся за ночь бактерии, не давая им размножаться от сладкого, одновременно чистка стимулирует выработку слюны, способствуя нейтрализации кислотности и укрепления зубов необходимыми минералами.
Можно ли брать телефон на зарядке в кровать
Зачем вообще брать телефон с собой в постель спать? Это ж не девушка.
Некоторые уверены: спать с телефоном под боком — нормально, главное, чтобы будильник сработал. Они заряжают его на тумбочке, на кровати или даже суют под подушку. Другие кричат: «С ума сошли? Вы бы еще утюг под подушку засунули!» Особенно если кабель и адаптер неоригинальные, а сам гаджет уже видавший виды. Телефон перегревается, может даже стать причиной пожара. Да и организму в целом телефон в кровати не на пользу: синий свет, тревожность и нарушение сна.
Специалисты советуют держать заряжающийся телефон подальше от головы, на твердой поверхности, не накрывать ничем (тем более подушкой) и не использовать дешевые зарядки. Перегрев и пожары вполне возможны. К тому же, синий свет экрана и правда нарушает выработку мелатонина, что вредит сну.
Принимать душ утром или вечером
Ну спасибо, Адми, за совет не мыться утром. А работать как? В вонючем виде? 🤦🏼♀️
Одни не мыслят начала дня без бодрящего душа. Другие считают, что мыться надо вечером: нечего тащить в кровать пыль, пот и городскую копоть. «Лечь в постель не приняв душ — почти как завалиться в уличной одежде», — говорят они. А еще есть те, кто моется и утром, и вечером, и смотрят на остальных с легкой тревогой.
Дерматологи склоняются к вечернему душу — особенно для тех, кто живет в большом городе, страдает от кожных воспалений. Душ перед сном смывает с кожи пыль, пот, аллергены и жир, которые могут забить поры и вызвать раздражение. Теплый вечерний душ, к тому же, улучшает качество сна. Но и утренний душ не запрещен — он полезен тем, у кого сильное потоотделение ночью или жирная кожа головы.
Использовать пластиковые или стеклянные пищевые контейнеры
"стекло не выделяет вредных веществ, не впитывает запахи и, между прочим, точно не расплавится в микроволновке или посудомоечной машине."
Зато прекрасно может лопнуть или взорваться.
Фанаты пластика отмечают его удобство, такие контейнеры легкие, недорогие, не разобьются, идеальны в поездках. Они рассуждают так: «Не буду тратить лишние деньги на стекло — у меня много еды, я нагреваю свои контейнеры в СВЧ, не задумываясь, бросаю в сумку. Пластик прочный и яркий — что еще надо?» Сторонники стеклянных емкостей настаивают: стекло не выделяет вредных веществ, не впитывает запахи и, между прочим, точно не расплавится в микроволновке или посудомоечной машине.
И ближе к истине именно поклонники стекла. Да, доказано, что пластик — не безвреден. Микропластик попадает в пищу, особенно при нагреве или поцарапанных поверхностях. Стеклянные контейнеры — безопасные, долговечные, экологичные, не выделяют вредные вещества. Для горячей, кислой или жирной пищи — стекло безопаснее. Пластик можно использовать для сухих или редко нагреваемых продуктов, но меняйте такие емкости почаще и откажитесь от дешевых или старых — чтобы снизить риски.
Стоит ли стирать ли джинсы как всю верхнюю одежду или гораздо реже
"да и запах" что запах? Авторы этого высказывания по помойках лазят постоянно, если их джинсы запахом погают?
Одни уверены: джинсы надо стирать так же часто, как и простые брюки или юбки — «вы же по улице в них ходите, сидите где попало, да и запах». Другие считают, что плотная ткань джинс не нуждается в такой же частой стирке. Есть и эстеты: мол, джинсы в носке становятся только лучше.
А что говорят эксперты? Стирать джинсы каждую неделю — избыточно. По мнению специалистов, включая представителей производителей и дерматологов, оптимально стирать их после 5–10 носок, или если они действительно испачкались. Частая стирка не только вымывает краску и портит форму, но и сокращает срок службы. Вместо этого советуют: проветривать, чистить локально и стирать наизнанку в холодной воде без отжима.
Оптимальная температура в спальне: попрохладней или потеплее
Это не "дело вкуса", а дело комфорта. Я в принципе не могу уснуть, если жарко/душно в спальне.
Те, кто спит с открытым окном даже в лютые морозы, никогда не поймут тех, кто даже в жару надевает пижамку и лезет под одеяло. Конечно, как спать — дело вкуса, но есть ли научное обоснование какой-то позиции?
Спать действительно лучше в прохладе. Оптимальная температура для засыпания и глубокого сна — от 15,6 до 19 °C. При такой температуре телу проще снизить внутреннее тепло, что нужно для запуска сна, также такая температура нужна, чтобы обеспечить глубокий и непрерывный REM‑сон. Но если температура ниже 15 °C, то, кровеносные сосуды сужаются, дыхание становится поверхностным, и это создает дополнительную нагрузку на нашу сердечно-сосудистую систему.
Можно ли надевать новое платье и другую верхнюю одежду сразу после покупки
Стираю после покупки бельё постельное, нательное и детское, остальное перетопчется.
Некоторые считают, что новая вещь из магазина — априори чистая: с биркой же! Другие наоборот — чуть ли не сразу бросают покупки в машинку: неизвестно, кто примерял, и чем ткань обработана на производстве. Вспоминают и о складах на фабриках, где одежда лежала без упаковки.
Дерматологи предупреждают: на новой одежде могут оставаться остатки антимикробных пропиток, красителей и следы других людей — упаковщиков, продавцов, других покупателей. Микробиологические исследования новой одежды, которую примеряли в магазинах, показали, что на ней часто присутствуют бактерии и грибки. Все это способно вызвать раздражение, аллергию и даже кожные инфекции. Особенно важно перед первым использованием стирать все, что касается кожи напрямую — платья, футболки, постельное белье.
Вешать туалетную бумага: «к себе» или «от себя»
когда рулон висит и касается стены, он всё равно КАЖДЫМ сантиметром проезжается по стене. Но реально удобнее вешать его концом к себе, а не так, как на картинке - так отрывать проще...
Вот уж, казалось бы, вопрос выеденного яйца не стоит, но и он способен развести людей по разные стороны баррикад. Одни уверяют, что рулон должен висеть «к себе» — удобно тянуть, гигиенично, красиво. Другие принципиально вешают «от себя», мол, так бумага не разматывается случайно, если в доме кошка или дети или сквозняк. Для одних это вопрос удобства, для других — порядка. Кто-то даже упирает на эстетику, будто речь идет не о туалетной бумаге, а о дизайнерском решении.
С точки зрения гигиены, вариант «к себе» предпочтительнее. Именно так бумага изображена в оригинальном патенте на держатель туалетной бумаги от 1891 года. Это положение снижает риск прикасания бумаги к стене, где может быть больше бактерий, и позволяет оторвать нужное количество одной рукой — что особенно важно в общественных местах или при сниженной мобильности.
Вытирать пыль сухой или влажной тряпкой
Сухая тряпка любима за скорость и простоту: быстро махнул — и пыль вроде ушла. Но часть людей замечает, что она скорее разносит пыль, нежели убирает ее. Влажная тряпка считается более эффективной: она сцепляет пыль, не поднимает ее в воздух и оставляет поверхности чище.
Что советуют специалисты? Влажная уборка действительно лучше удерживает пыль — вода притягивает ее, не дает повторно оседать. Особенно полезна на влажных или липких поверхностях, например, кухонном столе. Сухая чистка эффективна на электронике или деликатных поверхностях (дерево, тонкий лак).
Можно ли использовать одно и то же полотенце для лица и тела
Кто-то считает, что полотенце есть полотенце — если ты моешься чисто, то и разницы никакой. Особенно если меняешь полотенце часто: ну подумаешь, вытер сначала лицо, потом плечи и ниже — что в этом страшного? Другие же едва не плюются, услышав такое: на лице нежная кожа, склонная к воспалениям, а на теле — пот, кожное сало и бактерии. Мол, пользоваться одним полотенцем для всего — все равно что умываться носком.
Большинство дерматологов сходятся в одном: лучше все-таки разделять. Полотенце для лица должно быть: чистым, мягким (без грубой махры), использоваться только для лица. Менять его стоит через 2-3 дня при нормальной коже и ежедневно при чувствительной и склонной к образованию акне. А вот полотенце для тела можно менять чуть реже — после 3-х использований.
Нужно ли дезинфицировать губку для мытья посуды каждый день
Некоторые уверены: если губку хорошо отжать и оставить сушиться, она остается безопасной. Мол, раньше никто с микробами не носился, и ничего — жили, посуду мыли, суп ели. Другие подходят к вопросу как к мини-санэпиднадзор: считают губку самым грязным предметом на кухне и требуют дезинфицировать ее ежедневно — либо в микроволновке, либо кипятком и, конечно, выбрасывать к чертовой бабушке после недели службы.
Исследования подтверждают: губка действительно может накапливать опасные бактерии, особенно если в нее попадают остатки сырого мяса. Влажная, теплая среда внутри губки — идеальный инкубатор. Если вы не меняете губку каждые 5–7 дней, ее нужно хотя бы дезинфицировать ежедневно. Самый простой способ — положить влажную губку в микроволновку на 1 минуту или прогнать через горячий цикл в посудомойке. Также эффективен раствор отбеливателя (1 чайная ложка на литр воды, замочить на минуту).
Сколько реально «живет» зубная щетка, если она выглядит нормально
Многие считают, что если щетина у зубной щетки не распушилась, а ручка не облезла — значит, все в порядке. Зачем менять то, что еще «как новенькое»? Есть и такие, кто к щетке привыкает как к родной: «Удобная, не колется, рука сама тянется!» — и живет она у них месяцами. Противоположный лагерь — те, кто покупает новую щетку чуть ли не раз в месяц. У них строгий график, как у смены шин на авто: три месяца — и в утиль, вне зависимости от внешнего вида.
Что на самом деле: да, внешность обманчива. Даже если щетка выглядит «живой», она теряет эффективность уже через три месяца регулярного использования. Щетинки со временем становятся менее упругими и хуже справляются с налетом. А еще — на них скапливаются бактерии, особенно если щетку хранят во влажной закрытой среде. Если щетина начала распушиваться — менять нужно немедленно, даже если прошло всего пару недель. И, конечно, после болезни щетку тоже лучше сразу заменить, чтобы не рисковать повторным заражением.
Сколько можно хранить готовые блюда в холодильнике
Почему н.а всех иллюстрациях мужья выглядят как блаженные, с глазами в кучу и с вечной улыбкой?
Вопрос о том, сколько можно хранить готовую еду в холодильнике, вызывает споры даже в одной семье. Одни уверены: раз блюдо выглядит нормально и не пахнет странно — значит, все в порядке. Такую еду спокойно доедают через пять, шесть, а то и семь дней. Другие настороженно выбрасывают все, что постояло больше суток, считая, что вредные бактерии могут развиться до того, как еда начнет портиться «по-настоящему».
На самом деле, эксперты советуют съедать готовые блюда в течение 3–4 дней. Даже если пища выглядит и пахнет нормально, бактерии могут уже начать размножаться. Главное правило: убирать еду в холодильник в течение двух часов после приготовления, а при комнатной температуре выше 32 °C — уже через час.
В бытовых спорах часто нет однозначно правильного или неправильного — все зависит от вкуса и привычек. А еще мы советуем присмотреться к лайфхакам, которые помогают экономить силы, избегать скрытых рисков и делать повседневность немного приятнее.
Комментарии
О, доросли до. Емы микропопстика? Ее как раз опровергать активно учёные начали
Егда ты, о нерадивый, забылъ вынести мусорный сосудъ, преисполненный смрада богопротивнаго -
сiе есть злодеяніе противу чистоты и разума.
О, каковы суть сіи миазмы, что извергаются изъ гниющихъ остатковъ, аки бесы изъ одержимаго! Тамо, въ сосуде проклятомъ, лежатъ объедки хлеба, покрытыя плесенью, зеленой и сизой, аки мохъ на избушке Бабы-Яги, что стоитъ на курьихъ ножкахъ въ болоте смрадномъ. Рыба, некогда живая, ныне разлагается въ тухлую кашу, чей запахъ пропитываетъ воздухъ гнилостною пагубой. Остатки щей испускаютъ вонь, что гуще серныхъ испареній геенны огненной, и режетъ ноздри, будто мечъ, коимъ Иродъ младенцевъ побивалъ. Сыръ, покрытый коркою плесени, подобной лишаю на лешемъ, испускаетъ едкую вонь, что заставляетъ очи слезиться, аки отъ луковицы. Яблоки, некогда румяныя, ныне сморщены и гнилы и ихъ липкій сокъ, смешанный съ тленомъ, рождаетъ смрадъ, что паритъ надъ мусоромъ, аки призракъ Солохи, что скачетъ на метле. А кости куриныя, что валяются средь отбросовъ, смердятъ, будто гниеніе тысячи телесъ непогребенныхъ. Мошки, сіи гнусныя исчадія тьмы, роятся надъ кучами, аки воинство вельзевула, и гудятъ, воспевая хвалу гниенію въ богомерзкомъ хоре. Гости, вступая, клянутъ твою леность, зажимая носы, аки отъ чумного мора, и вопіютъ: "Се Содомъ и Гоморра, гдѣ смрадъ правитъ балъ!" И домъ твой обращается въ юдоль зловонную, гдѣ вонь, аки Антихристъ, царитъ надъ всѣмъ, и нѣтъ спасенія, доколѣ не очистишь домъ свой, аки Авгіевы конюшни.
Судя по статье, все стали такими микробофобами, что диву даёшься) Ежели так бояться микробов, то проблем с нетренированным иммунитетом не оберёшься)