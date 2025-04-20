20+ лайфхаков на каждый день, которые сэкономят время, деньги и парочку нервных клеток
Народное творчество
1 час назад
Все эти лайфхаки из интернета кажутся какими-то фантастическими — сложно поверить в то, что они действительно работают. А вот знакомым, которые поделились какой-то рабочей уловкой, довериться легче. Ведь все было проверено на опыте. В этой подборке люди поделились тем, что оказалось эффективным в реальной жизни. Можно представить, что друг рассказал, как справился с какой-то повседневной проблемой.
- Сделайте средство для снятия макияжа с глаз самостоятельно: 50% воды, 25% детского шампуня и 25% витамина Е. Так получается намного дешевле. © TrainingWoodpecker77 / Reddit
- Однажды я прочитала, что макияж можно смывать кондиционером для волос. Он действительно работает и не щиплет глаза. Уже лет 10 я не покупаю средства для снятия макияжа. © SaltFatAcidHate / Reddit
- Брейте ноги и зону бикини, используя кондиционер для волос вместо пены или геля. Вы с меньшей вероятностью порежетесь, а также не получите раздражения и кожа будет гладкой. Этот лайфхак я узнала от танцовщицы и теперь делаю депиляцию только так. © skootch_ginalola / Reddit
- Я брею лицо только с помощью кондиционера. Ни разу не порезался. Дополнительный бонус — кожа потом не зудит. © BaldDudePeekskill / Reddit
- Космонавты знают толк в коротком бодрящем сне. Чтобы проснуться отдохнувшим, а не вялым после того, как вы вздремнули, нужно поставить будильник и проснуться ровно через 27 минут. Оказывается, на засыпание уходит 7 минут, а через 20 минут начинается глубокий сон, который сбивает с толку и вызывает сонливость. Ваш будильник как раз сработает до того, как вы в него погрузитесь. © Common_Arm_4547 / Reddit
- Мне так тяжело давались ранние подъемы — чувствовал себя вялым и просто не успевал сделать все необходимое. Чтобы быстро привести себя в нормальное состояние, я начал использовать правило двух минут. Как только срабатывает будильник, я сразу начинаю двигаться и делать физические упражнения в течение всего двух минут. Это может быть и растяжка, и легкая йога или даже просто прогулка по комнате. Этого достаточно, чтобы избавиться от сонливости. После этого я чувствую себя бодрым и полным энергии. © quixsilver77 / Reddit
- Узнала секретную технику для того, чтобы быстро заснуть. И она работает. Нужно сделать 5 глубоких вдохов. Затем досчитать до 20. Вот и все. Главное тут — это позволить себе отдаться тяжести и не заставлять себя сделать больше того, что в твоих силах. Например, не стараться считать до 25 и все такое. © ladysuccubus / Reddit
- Если чувствуете усталость даже после сна, то поспать подольше не поможет. Нужно правильно рассчитать время цикла и пробуждения. Циклы сна, в среднем, составляют 1,5 часа. Поэтому, если вы ложитесь спать в полночь, лучше просыпаться в 7:30 или 9:00. А пробуждение в 8:00 только сделает вас более вялыми. © mikerichh / Reddit
- Когда свежевыстиранное постельное белье высохнет, сложите простынь, пододеяльник и одну наволочку, а потом поместите это все в другую наволочку. Так у вас каждый комплект будет в одной аккуратной упаковке, и вам не придется искать в шкафу подходящие простыни и наволочки. © marid4061 / Reddit
- Этот лайфхак работает с кофе, чаем и даже с жесткой водопроводной водой. А еще при приготовлении шоколадных десертов. Нужно добавить соль в кофе — тогда уйдет горечь, а вкус станет мягче. Чудеса творит и эспрессо с щепоткой соли в составе ингредиентов для десерта. Я узнала, что не употребляю достаточно соли — пришлось добавлять ее куда-то. Теперь гидратация улучшилась. Я продолжила пить столько же воды/чая/кофе в день. А вкус стал приятным бонусом. © Sirena_De_Adria / Reddit
- Чтобы зеркало в ванной не запотевало, можно натереть его кремом для бритья. А потом просто его смыть и вытереть зеркало. © kos90 / Reddit
- Врач поделился со мной рабочей техникой, которая помогает проглатывать таблетки. Люди думают, что нужно запрокидывать голову назад. На самом деле все наоборот. Нужно положить таблетку в рот, сделать глоток воды и опустить голову вниз. © PeachesSwearengen / Reddit
- При сильной тревоге перед важными событиями, вроде собеседований и встреч — да перед чем угодно, мне помогает фраза: «Помни, что все это закончится к...» Например, к обеду вторника все уже будет позади, и я вернусь к нормальной жизни. © Scramasboy / Reddit
- Предметом из нержавеющей стали можно удалить запах чеснока с рук. Если вы потрете ладони о что-то из нержавеющей стали, запах перейдет на металл. © humanatee- / Reddit
- Если вы ищете пару удобных туфель на каблуках, то купите туфли для бальных танцев. Выбор велик — существует куча дизайнов и расцветок. И они стоят каждой своей копейки. Просто убедитесь, что у них не войлочная подошва. Ваши ноги скажут вам спасибо. © Rarefindofthemind / Reddit
- Когда заканчивается рулон туалетной бумаги и нет замены, я ставлю пустой рулон на закрытое сиденье унитаза. Тогда следующий человек может сразу понять, что бумаги нет. © BabyRex- / Reddit
- Cахар избавит вас от икоты! Я встречался с медсестрой. Как-то раз мы ужинали, и у меня началась сильная икота. Она схватила пакетик сахара и сказала, чтобы я высыпал его себе на язык. Нужно было, чтобы он растворился. И, черт побери, это сработало! © hippazoid / Reddit
- Ваши бритвы будут дольше оставаться острыми, если после использования вы будете протирать их о джинсовую ткань (против направления лезвий). © DidHeD**DidHe / Reddit
- Вместо глажки — смешайте немного кондиционера для белья с водой в бутылке с распылителем — и вуаля! © TimoniumTown / Reddit
- Если чешется место укуса комара, возьмите ложку, нагрейте ее под струей теплой воды (примерно 45–50 °C) и приложите к коже. Тепло расщепит вещество, вызывающее зуд. © CMYKawa / Reddit
- Вам надоело терять носки после стирки? Стирайте их в специальном сетчатом мешочке для белья. Уж лучше доставать носки из мешка, чем искать их в ворохе мокрой одежды. © YellHound / Reddit
- Для того, чтобы зафиксировать макияж я использую ручной вентилятор. Им я высушиваю крем и спрей для фиксации макияжа. © ayakekai / Reddit
- Если ваша свежая татуировка чешется, выберите участок кожи рядом с ней и царапните его ногтем. Через эти места проходят те же нервы, что и через саму татуировку, потому вы почувствуете облегчение. И тату не испортите. Конечно же, предварительно вымойте руки. © SlabBeefpunch / Reddit
- Мой любимый лайфхак: ставить небольшую емкость с водой в микроволновку, когда нужно разогреть что-то мучное, например, хлеб или пиццу. Так тесто будет более мягким. Да и сыр лучше плавится. © shauna2020 / Reddit
- Когда я не допиваю кофе и там еще что-то остается, я замораживаю оставшийся кофе в формах для льда. А потом делаю из этого холодный кофе. Он сохраняет крепость и вкус. © chloeharperXO / Reddit
- Купите кучу одинаковых пар носков, и вы больше никогда не будете с ними мучиться. У меня есть ящик только с носками, и каждый раз, когда я запускаю туда руку, я достаю пару подходящих по цвету и стилю носков. © bex021 / Reddit
Фото на превью Didriks / Flickr, CC BY 2.0
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