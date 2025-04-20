20+ лайфхаков на каждый день, которые сэкономят время, деньги и парочку нервных клеток

Все эти лайфхаки из интернета кажутся какими-то фантастическими — сложно поверить в то, что они действительно работают. А вот знакомым, которые поделились какой-то рабочей уловкой, довериться легче. Ведь все было проверено на опыте. В этой подборке люди поделились тем, что оказалось эффективным в реальной жизни. Можно представить, что друг рассказал, как справился с какой-то повседневной проблемой.