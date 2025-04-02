10 лайфхаков, которые добавят весенней лёгкости даже в самый простой макияж

Один из ключевых элементов яркого весеннего макияжа — свежий и естественный румянец. Выбирайте румяна персиковых или розовых оттенков, чтобы создать натуральный и оживленный эффект.

Советы по выбору румян:

Кремовые: создают эффект здорового сияния и увлажненной кожи.

Пудровые: более стойкие, особенно для жирной кожи.

Наносите румяна легкими движениями на яблочки щек, чтобы добиться естественного румянца.