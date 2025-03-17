15 девушек, которые которые сделали макияж, вдохновившись самой весной

Весной хочется чего-то новенького, в том числе и перемен в собственном образе. Любительницы макияжа из интернета не остались в стороне и показали свой новый образ, который по стилю и оттенкам очень подходит весенним солнечным денькам. И если кто-то из них ограничился простым мейком, некоторые пошли дальше и осмелились на настоящие эксперименты. Посмотрите — возможно, и вас это вдохновит.

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