15 девушек, которые которые сделали макияж, вдохновившись самой весной

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19 минут назад

Весной хочется чего-то новенького, в том числе и перемен в собственном образе. Любительницы макияжа из интернета не остались в стороне и показали свой новый образ, который по стилю и оттенкам очень подходит весенним солнечным денькам. И если кто-то из них ограничился простым мейком, некоторые пошли дальше и осмелились на настоящие эксперименты. Посмотрите — возможно, и вас это вдохновит.

А в конце статьи вас ждет бонус с самым ярким перевоплощением.

«Макияж в тон маникюру»

«Мой макияж сочетается с цветущим деревом»

«А я сделала себе искусственные веснушки!»

«Наконец-то чувствуется весна!»

«Простой лавандовый макияж для весенних деньков»

«Яркие тени — самое то для весны»

«Эти мятные тени очень подходят для весны»

«Мой вариант весеннего макияжа»

«Переливающийся макияж»

«Весна — время любви»

«А вот и мой образ для весны»

«Мой весенний макияж»

«Мой образ вдохновлен весной»

«Цветочные веснушки»

«Весенние птицы»

Бонус: «Люблю создавать такие образы»

Фото на превью sourandnasty / Reddit

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