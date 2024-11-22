16 женщин, для которых макияж — это волшебная палочка

Женщины по-разному относятся к макияжу: кто-то принципиально не красится, а кто-то обожает экспериментировать с различными техниками и оттенками, но силу макияжа отрицать не станет никто. Он маскирует то, что мы не хотим показывать, и подчеркивает то, что мы считаем своим достоинством. Героини сегодняшней подборки показали себя до и после макияжа, чтобы мы наглядно увидели это.

«Накрасила свою маму»

Ого! Минус 30 лет одним взмахом кисти! © Unknown author / Reddit

«Обожаю момент, когда после макияжа даю клиентке зеркало. Особенно если брови сильно выщипаны»

«Хочу сама сделать макияж на свадьбу. Тренируюсь»

«Мои „до“ и „после“»

«Обычно не наношу столько косметики, но сегодня сделала макияж в стиле звезд Голливуда»

«Чем лучше себя чувствую, тем больше расцветаю»

«Хотела сделать макияж а-ля щенячий взгляд»

Макияж «без макияжа»

«Без макияжа и с ним. Думаю над тем, как улучшить образ»

«Слева я без макияжа, а справа — не только накрашенная, но и с осветленными бровями!»

«Вот так я меняюсь с косметикой. И накладными ресницами»

«Выгляжу совсем по-другому, когда накрашусь»

«Все еще ищу свой стиль. Фото до и после макияжа»

«Мне 67. Выходной провела на пляже, а потом пришла домой и решила подкраситься»

«Мне кажется, разница между накрашенной и ненакрашенной мной просто дикая»