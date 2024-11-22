16 женщин, для которых макияж — это волшебная палочка

Дизайн
2 часа назад

Женщины по-разному относятся к макияжу: кто-то принципиально не красится, а кто-то обожает экспериментировать с различными техниками и оттенками, но силу макияжа отрицать не станет никто. Он маскирует то, что мы не хотим показывать, и подчеркивает то, что мы считаем своим достоинством. Героини сегодняшней подборки показали себя до и после макияжа, чтобы мы наглядно увидели это.

«Накрасила свою маму»

«Обожаю момент, когда после макияжа даю клиентке зеркало. Особенно если брови сильно выщипаны»

«Хочу сама сделать макияж на свадьбу. Тренируюсь»

Балади
1 день назад

Тот случай, когда макияж просто и ненавязчиво подчеркнул достоинства, не меняя самой внешности.

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«Мои „до“ и „после“»

«Обычно не наношу столько косметики, но сегодня сделала макияж в стиле звезд Голливуда»

«Чем лучше себя чувствую, тем больше расцветаю»

«Хотела сделать макияж а-ля щенячий взгляд»

Макияж «без макияжа»

«Без макияжа и с ним. Думаю над тем, как улучшить образ»

«Слева я без макияжа, а справа — не только накрашенная, но и с осветленными бровями!»

«Вот так я меняюсь с косметикой. И накладными ресницами»

«Выгляжу совсем по-другому, когда накрашусь»

«Все еще ищу свой стиль. Фото до и после макияжа»

«Мне 67. Выходной провела на пляже, а потом пришла домой и решила подкраситься»

«Мне кажется, разница между накрашенной и ненакрашенной мной просто дикая»

«Каждый день рисую стрелки, чтобы визуально увеличить глаза»

А вот и еще несколько статей с преображением при помощи макияжа:

Фото на превью TheRealCatEnthusiast / Reddit

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