16 женщин, для которых макияж — это волшебная палочка

Женщины по-разному относятся к
макияжу: кто-то принципиально не красится, а кто-то обожает экспериментировать с различными техниками и оттенками, но силу макияжа отрицать не станет никто. Он маскирует то, что мы не хотим показывать, и подчеркивает то, что мы считаем своим достоинством. Героини сегодняшней подборки показали себя до и после макияжа, чтобы мы наглядно увидели это. «Накрасила свою маму» « Обожаю момент, когда после макияжа даю клиентке зеркало. Особенно если брови сильно выщипаны» «Хочу сама сделать макияж на свадьбу. Тренируюсь»
Тот случай, когда макияж просто и ненавязчиво подчеркнул достоинства, не меняя самой внешности.
«Мои „до“ и „после“» «Обычно не наношу столько косметики, но сегодня сделала макияж в стиле звезд Голливуда» «Чем лучше себя чувствую, тем больше расцветаю»
Ужас. Ну зачем такие фото выкладывать
«Хотела сделать макияж а-ля щенячий взгляд» Макияж «без макияжа» «Без макияжа и с ним. Думаю над тем, как улучшить образ» «Слева я без макияжа, а справа — не только накрашенная, но и с осветленными бровями!» «Вот так я меняюсь с косметикой. И накладными ресницами» «Выгляжу совсем по-другому, когда накрашусь» «Все еще ищу свой стиль. Фото до и после макияжа» «Мне 67. Выходной провела на пляже, а потом пришла домой и решила подкраситься»
Ещё бы тон наложить и совсем хорошо будет
«Мне кажется, разница между накрашенной и ненакрашенной мной просто дикая»
Вам это кажется...макияж уродлив
«Каждый день рисую стрелки, чтобы визуально увеличить глаза»
А вот и еще несколько статей с преображением при помощи макияжа: