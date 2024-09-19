17 женщин, которые доказали: экспериментировать с внешностью можно в любом возрасте

Иногда кажется, что чем старше становится женщина, то тем меньше ее интересуют какие-то эксперименты с внешностью. Но как бы не так. Героини нашей подборки доказали, что в любом возрасте не грех побаловаться с косметикой и порадовать себя крутым макияжем.

«Да-да. Мне 54, и я все еще люблю яркие цвета»

«66 лет. Между снимками "до" и "после" — всего 5 минут»

«Легкий макияж для моей 80-летней бабушки»

«Вчера делала макияж для мамы невесты, и она оказалась милейшим человеком»

«Тестирую свадебный макияж. Мне 46»

«Решила показать свой вечерний макияж. Мне 45»

«Я развелась, скинула 20 кг и начала краситься»

Твой бывший, должно быть, кусает локти. У тебя красивые губы, не бойся красить их ярко. И скулы просто прекрасны. © i_adler / Reddit

"Зеленые и блестящие"

«Мне 51 год»

«В моей жизни многое изменилось. Сегодня мне стукнуло 42, я сделала стрижку и купила косметику. Вот новая я»

«Я трачу много времени на макияж по утрам. Но задумываюсь: не слишком ли ярко для повседневного варианта?»

«На свой 56-й день рождения подарила себе сеанс у визажиста в ТЦ. А теперь вот попробовала этот макияж повторить»

«Мне 42. Я крашусь уже лет 30, но впервые сделала макияж глаз, которым горжусь. Речь о нависшем веке»

«Моя бабуля. Вот как может омолодить работа с бровями!»

© Allisonb93 / Reddit Чадо Брюн 22 минуты назад Я так понимаю, слева современная бровь, а справа, как бабушка привыкла. Самое смешное, но «несовременная» бровь омолаживает. Да, она нелепая и неаккуратная, но она выше и хвостик вниз не клюет. Если бы ее сделать в той же форме, но в современной технике, чуть объемнее, то было бы супер. А так, просто «загрустнили» бабушке глаз. - - Ответить

«Подарила маме на день рождения косметику и показала, как ею пользоваться»

«Мой 47-й день рождения. Сделала татуаж бровей и губ»

«Вчера я накрасила свою бабулю. Ей 85. Она наполовину японка»