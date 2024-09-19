17 женщин, которые доказали: экспериментировать с внешностью можно в любом возрасте
Иногда кажется, что чем старше становится женщина, то тем меньше ее интересуют какие-то эксперименты с внешностью. Но как бы не так. Героини нашей подборки доказали, что в любом возрасте не грех побаловаться с косметикой и порадовать себя крутым макияжем.
«Да-да. Мне 54, и я все еще люблю яркие цвета»
«66 лет. Между снимками "до" и "после" — всего 5 минут»
«Легкий макияж для моей 80-летней бабушки»
«Вчера делала макияж для мамы невесты, и она оказалась милейшим человеком»
«Тестирую свадебный макияж. Мне 46»
Женщина красивая, только ресницы странные. Если это наращивание, то они какие-то слишком редкие и при этом длинные.
«Решила показать свой вечерний макияж. Мне 45»
Макияж прекрасный, выглядит молодо и свежо. Но с таким высоким лбом надо бы волосы иначе уложить, пропорции лица скорректировать.
«Я развелась, скинула 20 кг и начала краситься»
- Твой бывший, должно быть, кусает локти. У тебя красивые губы, не бойся красить их ярко. И скулы просто прекрасны. © i_adler / Reddit
"Зеленые и блестящие"
«Мне 51 год»
У нее было время, чтобы научиться делать макияж и фотографироваться…
«В моей жизни многое изменилось. Сегодня мне стукнуло 42, я сделала стрижку и купила косметику. Вот новая я»
«Я трачу много времени на макияж по утрам. Но задумываюсь: не слишком ли ярко для повседневного варианта?»
Паучьи лапки бы разлепить.. А цвет теней красивый и к глазам подходит.
«На свой 56-й день рождения подарила себе сеанс у визажиста в ТЦ. А теперь вот попробовала этот макияж повторить»
«Мне 42. Я крашусь уже лет 30, но впервые сделала макияж глаз, которым горжусь. Речь о нависшем веке»
Нависшее веко – это просто анатомический тип формы века, не лучше и не хуже других типов. Почему о нëм так часто говорят как о недостатке?
«Моя бабуля. Вот как может омолодить работа с бровями!»
Я так понимаю, слева современная бровь, а справа, как бабушка привыкла. Самое смешное, но «несовременная» бровь омолаживает. Да, она нелепая и неаккуратная, но она выше и хвостик вниз не клюет. Если бы ее сделать в той же форме, но в современной технике, чуть объемнее, то было бы супер. А так, просто «загрустнили» бабушке глаз.
«Подарила маме на день рождения косметику и показала, как ею пользоваться»
Вспомнила фразу из Токаревой: "жизнь ее хорошо повозила лицом по асфальту"...
«Мой 47-й день рождения. Сделала татуаж бровей и губ»
«Вчера я накрасила свою бабулю. Ей 85. Она наполовину японка»
- Ох, какой бриллиант! Она выглядит потрясающе. Ты проделала крутую работу, особенно над бровями и зоной под глазами. © sana_u_u / Reddit
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