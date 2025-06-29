17 доказательств того, что даже в повседневной жизни есть место новому
Народное творчество
7 часов назад
На самом деле, мир вокруг нас куда причудливее, чем кажется на первый взгляд. Просто порой мы слишком заняты, чтобы это заметить. А вот герои нашей подборки обратили внимание на вещи, которые казались вполне обычными, но если приглядеться — с изюминкой.
«Я обладательница всех трех типов гетерохромии радужной оболочки»
- Вы потрясающе уникальны и красивы, помните об этом! © LemonCollee / Reddit
«Не могу понять, что произошло с этим яйцом»
- Скорее всего, вода попала под скорлупу и закипела внутри яйца. © guytime23 / Reddit
«22 года назад мой отец повесил эту футболку в углу комнаты. Вот что мы увидели, когда собрались переезжать»
«Эта машина выглядит так, словно ее помыли только наполовину. То же самое и с другой стороны»
Какой изощренный стеб! Это как надпись «помой меня», только более трудозатратно 😀
Но, скорей всего, это реклама какого-то мойки или средства от грязи…
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«Отец занимается металлоломом. Забирали у очередных клиентов печь и вот что нашли внутри. Около $ 40 тыс. Все вернули владельцу»
«Случайно пролила на плиту подсоленную воду для макарон. Вот что получилось после высыхания»
Кстати, посмотрите еще одну подборку фото, которые точно дадут ответ на вопрос «Что будет, если?..»
«Ржавчина создала вот такие узоры на металле»
«В нашем скалодроме есть писсуар, которым можно воспользоваться, только забравшись на стену»
«Кошка наблюдает за тем, как выгуливают собак»
«Подруга пекла блины на сковороде. Вот какой отпечаток на них остался»
«Мне выдали ножницы, чтобы я мог отрезать лапшу»
«С тех пор, как мне сделали операцию на позвоночнике, у меня мурашки по коже только на одной стороне тела»
- Я доктор, поэтому считаю, что во время операции на позвоночнике были повреждены несколько второстепенных нервов, принадлежащих вашей вегетативной нервной системе. © intellipengy / Reddit
«Это дерево бонсай имеет шестиугольную структуру ветвей»
«Так выглядит очищенная от кожуры голубика»
Показать вам очищеную от кожуры картошку, для шокирующего контента?
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«У моих собак вот такие отпечатки лап после дождя»
Впервые вижу, чтобы вот так одевали манекен. Даже бюстгальтер надели
- Мне всегда хотелось, чтобы так делали на всех манекенах. Ведь сразу можно увидеть, как будет выглядеть верх вкупе с нижним бельем. © soulangelic / Reddit
«На моем бюстгальтере написано, что с ним нельзя использовать кардиостимуляторы»
- Некоторые бюстгальтеры для кормления имеют магнитные застежки на чашках. Они намного удобнее пластиковых застежек. © hannameher / Reddit
Бонус
- Я когда летела внутренним рейсом Пекин-Шанхай, потерялась в аэропорту и подошла к информационной стойке, так эта машина отсканировала мое лицо и написала «Анастасия, у вас такой-то рейс, пройдите к такому-то выходу», а еще карту нарисовала. Я стояла там с глазами по пять копеек. © bazzzilio
Фото на превью ConcentrateNew8437 / Reddit
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