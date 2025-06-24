19 случаев, когда дизайнеры хорошенько подумали о том, как будет удобнее людям

Есть вещи, которые годами существуют в одном и том же виде, и никто не видит в этом проблемы. Но только не дизайнеры! Они копают глубже, ищут неочевидные решения и в итоге создают то, от чего буквально перехватывает дыхание. А до этого все мирились с неудобствами, даже не подозревая, что может быть иначе.