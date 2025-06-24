19 случаев, когда дизайнеры хорошенько подумали о том, как будет удобнее людям

Фотоподборки
3 часа назад

Есть вещи, которые годами существуют в одном и том же виде, и никто не видит в этом проблемы. Но только не дизайнеры! Они копают глубже, ищут неочевидные решения и в итоге создают то, от чего буквально перехватывает дыхание. А до этого все мирились с неудобствами, даже не подозревая, что может быть иначе.

«Видимо, кому-то надоели крошечные буквы L и R на наушниках»

Notya
2 часа назад

О, у меня есть одни дорогие наушники, где провод не со стандартной стороны
Наверное это уже не принципиально

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«Парковочные линии заходят на стену, чтобы сориентировать водителя»

«Выключатели, на которых указано, для чего они предназначены»

«В этой лестнице есть щель, по которой можно катить велосипед»

«Этот ноутбук подскажет в темноте, где находится разъем для наушников»

Александр Alex
7 часов назад

Это не подсветка разъема. Это совмещенный разъем аналоговых наушников и цифровой оптический выход

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«Мои вкладыши для бюстгальтера имеют маркировку (L и R), поэтому их будет легко поставить обратно на место»

«В Канаде красные стоп-сигналы имеют квадратную форму»

  • Это разработано специально для людей с цветовой слепотой (дальтонизмом). © lewischr / Reddit

«В этом продуктовом магазине на тележках есть список популярных продуктов и указано, в каком ряду их искать»

Хильдур
1 час назад

Это же супротив уловок маркетологов, заставляющих ходить покупателей кругами и брать ненужные продукты

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«В моем кинотеатре есть подсказка: у каких фильмов есть сцена после титров, а у каких нет»

«У сотрудников этого заведения на футболках указано местонахождение туалета»

«Туалеты на третьем этаже»

«Индикатор износа шин автомобильных шин»

  • Символы вырезаны на разной глубине, причем 8 — самый неглубокий, из-за чего он изнашивается в первую очередь. Как только «2» начинает изнашиваться, пора менять шины. © HarambeSpiritAnimal / Reddit

«Маркер сделан так, чтобы вы могли видеть текст, который выделяете»

«Дверные ручки соответствуют номеру дома»

«Эту лестницу убирать проще простого — на ней нет острых уголков, в которых могла бы скапливаться грязь»

С такой простыней смена постельного белья станет проще простого

«У нее есть маркировка „длинная сторона“ и „короткая сторона“»

Бумажный пакет, который можно использовать как оберточную бумагу

«Эти пакетики для собачьих кучек подскажут, когда рулон будет заканчиваться»

«Осталось 3 пакета»

«У этих туалетных кабинок супер-удобные индикаторы занятости»

  • В Японии придумали еще лучше — двери автоматически остаются открытыми, если кабинка свободна © Punk*****Bard / Reddit
  • Звучит здорово, но тут есть большая проблема. Если у тебя дальтонизм, то зеленый и красный будут неразличимы © Soleniae / Reddit

«Купил картошечку фри, и вот что в ресторане придумали с упаковкой»

Фото на превью Informal-Ad-3705 / Reddit

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