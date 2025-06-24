О, у меня есть одни дорогие наушники, где провод не со стандартной стороны
Наверное это уже не принципиально
19 случаев, когда дизайнеры хорошенько подумали о том, как будет удобнее людям
Есть вещи, которые годами существуют в одном и том же виде, и никто не видит в этом проблемы. Но только не дизайнеры! Они копают глубже, ищут неочевидные решения и в итоге создают то, от чего буквально перехватывает дыхание. А до этого все мирились с неудобствами, даже не подозревая, что может быть иначе.
«Видимо, кому-то надоели крошечные буквы L и R на наушниках»
О, у меня есть одни дорогие наушники, где провод не со стандартной стороны
- Смешно! Но на самом деле это не лучшее решение: по стандарту кабель должен подключаться к левой чашке наушников © YesteryearSnowden / Reddit
«Парковочные линии заходят на стену, чтобы сориентировать водителя»
«Выключатели, на которых указано, для чего они предназначены»
«В этой лестнице есть щель, по которой можно катить велосипед»
а пандус слишком просто, что бы уже всем было можно подняться?
«Этот ноутбук подскажет в темноте, где находится разъем для наушников»
Это не подсветка разъема. Это совмещенный разъем аналоговых наушников и цифровой оптический выход
«Мои вкладыши для бюстгальтера имеют маркировку (L и R), поэтому их будет легко поставить обратно на место»
«В Канаде красные стоп-сигналы имеют квадратную форму»
- Это разработано специально для людей с цветовой слепотой (дальтонизмом). © lewischr / Reddit
«В этом продуктовом магазине на тележках есть список популярных продуктов и указано, в каком ряду их искать»
Это же супротив уловок маркетологов, заставляющих ходить покупателей кругами и брать ненужные продукты
«В моем кинотеатре есть подсказка: у каких фильмов есть сцена после титров, а у каких нет»
«У сотрудников этого заведения на футболках указано местонахождение туалета»
«Туалеты на третьем этаже»
«Индикатор износа шин автомобильных шин»
- Символы вырезаны на разной глубине, причем 8 — самый неглубокий, из-за чего он изнашивается в первую очередь. Как только «2» начинает изнашиваться, пора менять шины. © HarambeSpiritAnimal / Reddit
«Маркер сделан так, чтобы вы могли видеть текст, который выделяете»
«Дверные ручки соответствуют номеру дома»
«Эту лестницу убирать проще простого — на ней нет острых уголков, в которых могла бы скапливаться грязь»
С такой простыней смена постельного белья станет проще простого
«У нее есть маркировка „длинная сторона“ и „короткая сторона“»
Бумажный пакет, который можно использовать как оберточную бумагу
«Эти пакетики для собачьих кучек подскажут, когда рулон будет заканчиваться»
«Осталось 3 пакета»
«У этих туалетных кабинок супер-удобные индикаторы занятости»
- В Японии придумали еще лучше — двери автоматически остаются открытыми, если кабинка свободна © Punk*****Bard / Reddit
- Звучит здорово, но тут есть большая проблема. Если у тебя дальтонизм, то зеленый и красный будут неразличимы © Soleniae / Reddit
«Купил картошечку фри, и вот что в ресторане придумали с упаковкой»
- Так должны делать все! © EmbellishedKnocking / Reddit
А вот и еще несколько подборок, в которых сила мысли и талантливые руки сотворили настоящие чудеса:
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