20+ примеров того, как в умелых руках старая мебель получила вторую жизнь

«Нашли в сети фото. Черные детали сделали из стеклоткани и эпоксидной смолы. Докупили провода и цоколи. Плафоны решили делать сами тоже из эпоксидной смолы. Выточили из воска болванку в форме будущего плафона и по ней сделали форму из силикона. В нее уже заливали смолу. Аналогично сделали розетку на потолок. Даже цепи собрали сами — спаяли из медной проволоки»