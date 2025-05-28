А, лучше его было оставить с родным цветом и родными потертостями?:/ Мне цвет нравится новый, конечно, если он в интерьер дома вписался...
20+ примеров того, как в умелых руках старая мебель получила вторую жизнь
Выбросить? Ни за что! Старые вещи хранят истории, и мебель — не исключение. Что если вместо свалки ее ждет новая роль? Краска, ткань, немного смекалки — и вот уже бабушкин шкаф сияет в гостиной. Главное — увидеть потенциал там, где другие видят только мусор.
«Соседи хотели выкинуть этот столик, но теперь он идеально дополняет мой интерьер»
- Это худшее, что можно было с ним сделать! © Numerous-Help-5987 / Reddit
«Дочь попросила перекрасить этот комод в стиле Спящей Красавицы»
- Да ты бы могла на этом неплохо зарабатывать! © —Aura / Reddit
- Можно ты будешь моей мамой? © LollipopDreamscape / Reddit
«До и после»
«Наконец-то закончил с этими стульями»
«Пришлось содрать с них 4-5 слоев краски, настоящее мучение»
«Обновил книжный шкаф, который смастерил мой дед лет 50 назад»
«Красота в бархате»
«Пара кресел после обновления. С новыми подушками. На подушках добавили созвучный со спинкой кантик. Корпус затонирован и покрыт маслом в три слоя. На низ и подлокотники установили декоративный молдинг»
«Редкое кресло 80-х годов»
«Подлокотники покрыли пятью слоями масла, пошили новые чехлы из букле»
«Отреставрировал антикварное кресло конца XIX века»
«Снял обивку. Смыл старую краску, сделал из вишни недостающие элементы. Вместо гвоздей — 500 зубочисток и упрямство. В каждое отверстие из под гвоздя забиваю зубочистку, предварительно окунув в клей, затем срезаю лишнее и шпаклюю. Отшлифовал, склеил и покрыл двумя слоями масла. Для обивки выбрал синий велюр»
«Купили на барахолке каркас от винтажной люстры»
«Нашли в сети фото. Черные детали сделали из стеклоткани и эпоксидной смолы. Докупили провода и цоколи. Плафоны решили делать сами тоже из эпоксидной смолы. Выточили из воска болванку в форме будущего плафона и по ней сделали форму из силикона. В нее уже заливали смолу. Аналогично сделали розетку на потолок. Даже цепи собрали сами — спаяли из медной проволоки»
«Дал вторую жизнь сундуку. В нем еще лет сто назад хранила приданое прабабка моей супруги»
«Покрашен был коричневой краской для пола. Растворитель её не взял. Пришлось брать болгаркой. Заменил пару досок, дно. Отшлифовал, проклеил. Покрыл краской, поставил новую фурнитуру. У пса позаимствововал ошейник для кожаных элементов. Стоит не только для красоты — храню там очень нужные вещи»
«История одной тумбочки»
«Где и как произведена — не известно, мне досталась из студенческой общаги. Столешницу было решено обжечь и брашировать. Заменены все железяки, куплена ручка, остальное всё было в наличии. И вот уголек готов»
«Редизайн старой тумбы»
«Купил за бесценок стол и обновил покрытие. Профи реставрации перепродают такие за большие деньги»
«Преобразила кухонную тележку»
«Переделала стол в стиле рустик»
«Мой первый опыт в реставрации. Есть советы?»
«Нашел этот комод в комиссионке и перекрасил»
Шикарный комод, мощный☺️ хочу... 🫠 В белый покрасила бы, он для меня актуальнее😅
«Моя первая реставрация!»
«Купил две интересные старинные тумбочки. Избавился от трех слоев краски, покрыл ящики маслом. Перекрасил остальное, когда понял, что это раньше был стол (пришлось постараться, чтобы убрать следы от распила). Поставил новую фурнитуру и вуаля!»
«Так нравится, что оставлю его себе»
«Мое любимое до-после»
- Недавно увидела подобную мебель из шикарного фактурного дерева, которую просто закрасили однотонной краской. Мне аж плакать захотелось. Спасибо, что сохранили натуральную красоту! © whatsherface2024 / Reddit
«Преображение для комода с барахолки»
- Теперь комната и комод — словно родственные души! © Fei_Liu / Reddit
Комментарии
Интересная подборка. За некоторыми исключениями, вещи получили вторую жизнь, стали выглядеть красиво и свежо.
Радуюсь правильным рукам у людей)