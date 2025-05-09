Люблю паркет, то терпеть не могу именно "ёлочку". Не выйдет из меня француженки))
7 хитростей француженок, благодаря которым они и крошечные квартирки превращают в утонченные хоромы
Как известно, французы знают толк в моде. И, конечно же, это не могло не отразиться на интерьере их квартир. Многие считают, что апартаменты во французском стиле значительно превосходят любые другие. Вот мы и решили узнать, что же в них такого особенного, и что именно помогает жителям этой страны привносить в свое жилище эту утонченность и шик.
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Паркет с рисунком «елочка»
Считается, что выложенный «елочкой» паркет сразу делает комнату куда более стильной. Такие полы являются визитной карточкой французских квартир. Если бюджет позволяет обзавестись деревянными полами, сделайте это. А если нет, можно попробовать найти ковер с таким принтом.
Изящная люстра
Французы знают толк в потрясающем освещении. Роскошная люстра для них — обязательный элемент декора. Убедитесь, что у люстры, которую вы выберете, есть элементы из хрусталя или стекла: они будут отражать свет, делая пространство более воздушным и легким. А это один из ключевых моментов идеального декора.
Архитектурные детали
Первое фото прям как из airbnb. Максмально европейское недорогое жилье в аренду. Это еще даже симпатичное
Еще одна особенность их квартир — архитектурные детали в виде панельных стен, потолочных молдингов, лепнины. Самый простой способ привнести в свою квартиру французского шика — добавить потолочный медальон над люстрой. Если хочется выложиться по максимуму, украсьте стены панелями: простыми или буазери.
Смесь стилей и материалов
Считается, что французский стиль — это микс классики и современности. Но также это и смесь материалов и стилей. Их интерьер не терпит зацикливания на каком-то одном материале или цвете. Наоборот, если хотите добавить шика, не бойтесь сочетать самые разные дизайны и эпохи, палитры и фактуры. Например, необработанное дерево и позолоченную латунь.
Шторы из простыней и скатертей
Панорамные обои
Мне какую-то учрежденческую столовую напомнило... Типа частный "скорбный дом", или дом престарелых.
Лаконичная мебель
Так как большинство французских квартир довольно маленькие, громоздкая мебель для них вообще не вариант. Поэтому чаще всего жители этой страны выбирают простые, обтекаемой формы кресла и диваны из букле и бархата. Они к тому же хорошо гармонируют с украшенными панелями стенами и не перегружают интерьер.
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Комментарии
О-ля-ля, повторенное 4 раза - не приближают высосанный из пальца (или из багета?) текст к Парижу даже нна сантиметр)
Затейницы, эти француженки. Все строители? Чтобы из мини-квартиры сделать хоромы, нужно продать квартиру и купить хоромы, по-другому туда всё описанное не влезет)
По заголовку — с каких это пор слово «хоромы» начало обозначать утончённость? Хоромы — это нарочито большое «дорого-богатое» жильё, в изначальном варианте ещё и деревянное (каменное звалось палатами). Слово это ироническое, а не выражающее преклонение перед чьим-то вкусом и стилем.