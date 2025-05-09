7 хитростей француженок, благодаря которым они и крошечные квартирки превращают в утонченные хоромы

Как известно, французы знают толк в моде. И, конечно же, это не могло не отразиться на интерьере их квартир. Многие считают, что апартаменты во французском стиле значительно превосходят любые другие. Вот мы и решили узнать, что же в них такого особенного, и что именно помогает жителям этой страны привносить в свое жилище эту утонченность и шик.