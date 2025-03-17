8 маникюрных хитростей француженок, которые позволяют их рукам всегда выглядеть на все сто
Француженки знамениты на весь мир своим умением выгодно подать себя. Чего стоит их непринужденная красота или акцентная красная помада. Нам стало интересно, какой маникюр любят французские женщины. Если в общем, то французский маникюр - это, прежде всего, элегантность и сдержанная изысканность. Речь идет не о ярких цветах или сложных дизайнах, а скорее, о чем-то более основательном - понимании себя и конкретной ситуации. На этой основе легко сделать выбор формы ногтевой пластины, цвета покрытия, ведь главное - это тщательное внимание к деталям. Мы решили узнать, какими хитростями пользуются француженки и какому маникюру отдают предпочтение.
1. Придерживаются минимализма в выборе формы ногтей
Француженки придерживаются минимализма, когда дело касается ногтей. Как и во всех остальных аспектах стиля, в маникюре так же просматривается тенденция натуральности. Французские модницы тщательно ухаживают за здоровьем своих ногтей и рук. Они, как правило, выбирают круглую и миндалевидную, то есть максимально естественную форму ногтей.
2. Редко ходят в салоны
Француженки не следуют слепо трендам и новейшим решениям дизайна ногтей, а предпочитают делать любимый классический маникюр самостоятельно. Поэтому нейл-арт, как явление, так и не обзавелся популярностью во Франции. Чаще всего ногти стригут коротко, аккуратно удаляют кутикулу и наносят укрепляющее средство. Часть француженок даже отказывается от лака в пользу полировки для придания естественного, здорового блеска.
3. Не забывают увлажнять ногти и кутикулы
Француженки увлажняют ногти и кутикулы каждые несколько дней, особенно если они склонны к сухости. Хороший крем помогает поддерживать ногти в идеальном состоянии. Здоровые и ухоженные ногти — важная деталь элегантного французского образа
4. Не жалуют френч
Несмотря на свое название, французский маникюр на самом деле появился в Америке. Он был придуман в 1975 году Джеффом Пинком, генеральным директором компании, которая занималась поставкой косметических средств в Голливуде. Удлиненный, акриловый френч, обладающий всемирной популярностью, во Франции не очень жалуют. Здесь его делают на коротких, аккуратных ногтях.
5. Предпочитают натуральные оттенки
Французские женщины, известные элегантностью с головы до кончиков ногтей, всегда имеют в своей косметичке лаки нейтральных цветов. Они практичны, не требуют особого ухода и придают рукам изысканный вид. По словам знаменитой актрисы, с раннего возраста проживающей во Франции, Фату Н'Дия, универсальные нюдовые оттенки здорово выглядят практически на любых ногтях и сочетаются со всеми образами. Чтобы сделать идеальный французский маникюр, стоит выбрать оттенок, максимально близкий к цвету ваших ногтей. Это создаст эффект "ваши ногти, только лучше" и поможет скрыть отрастающие участки.
6. Подбирают свой оттенок красного лака
Как мы уже поняли, кричащие цвета не пользуются популярностью во Франции, но красный является ярким исключением и бессмертной классикой. Цветовая палитра красного варьирует от алого и других, более летних вариантов, до зимнего бордового. Один из важных моментов — добиться идеально гладкого, глянцевого покрытия. Оттенок лучше подбирать под ваш цветотип.
7. Смело выбирают розовый цвет
Полупрозрачный розовый лак — любимый выбор многих парижанок. Мягкий и женственный, он представляет собой утонченный шаг вперед по сравнению с обычными нейтральными оттенками. Тем, кто хочет попробовать что-то новое, но при этом сохранить сдержанность маникюра, стоит попросить мастера нанести один-два слоя румяно-розового лака.
8. Если и выбирают нейл-арт, то минимальный дизайн на естественных ногтях
Нейл-арт сейчас в тренде, но француженки избегают ярких и графических дизайнов, предпочитая минималистичные стили, которые тонко подчеркивают естественную красоту здоровых ногтей. Обратный французский маникюр с использованием нежных, приглушенно пастельных цветов, является одним из таких стилей. Дизайны с крошечными сердечками или звездочками, одиночной точкой у основания ногтя и ультратонкие волнистые линии также являются популярным выбором.
Благодаря этим простым, но эффективным хитростям, француженки добиваются ухоженного и изысканного маникюра. Несмотря на обилие трендов, они всегда предпочтут новейшим дизайнам незаменимую классику — естественную красоту или красный акцент.