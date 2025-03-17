8 маникюрных хитростей француженок, которые позволяют их рукам всегда выглядеть на все сто

Француженки знамениты на весь мир своим умением выгодно подать себя. Чего стоит их непринужденная красота или акцентная красная помада. Нам стало интересно, какой маникюр любят французские женщины. Если в общем, то французский маникюр - это, прежде всего, элегантность и сдержанная изысканность. Речь идет не о ярких цветах или сложных дизайнах, а скорее, о чем-то более основательном - понимании себя и конкретной ситуации. На этой основе легко сделать выбор формы ногтевой пластины, цвета покрытия, ведь главное - это тщательное внимание к деталям. Мы решили узнать, какими хитростями пользуются француженки и какому маникюру отдают предпочтение.