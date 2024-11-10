15+ доказательств, что маникюр - дело нескучное

Красивые здоровые ногти всегда смотрятся отлично. Кто-то ухаживает за ними самостоятельно, а кто-то предпочитает довериться мастеру, в особенности, если речь идет не только об уходовых процедурах, но и об оригинальном дизайне. В этой статье вы найдете лайфхаки, которые помогут сохранить маникюр свежим надолго, а также занятные истории из салонов от мастеров и их клиенток.

Опустите кончики пальцев в ледяную воду

Чтобы ногти высохли быстрее, налейте в миску ледяной воды и опустите туда кончики пальцев на три-четыре минуты. С помощью этого лайфхака лак затвердеет даже лучше, чем при стандартной сушке на воздухе.

Откажитесь от слишком длинных ногтей

Если вы хотите носить маникюр как можно дольше, лучше придерживаться правила: «Чем короче, тем лучше». Красивые длинные ногти смотрятся эффектно, но и теряют свой вид гораздо быстрее, чем ногти средней или короткой длины. Короткие или средние ногти меньше подвержены отслойкам и сколам, да и ломаются реже.

Появилась у меня новая клиентка, и как не придет, все ей не так: форма ногтей плохая, гель толстый, цвет грязный. Но после каждого разноса снова записывается ко мне. Как-то спросила ее: «Вам же не нравится моя работа, может, попробуете другого мастера?» А она выдала, что ей ни один маникюр за всю жизнь не понравился. А ко мне ходит, потому что я лучшая из худших. © Карамель / VK

Протрите ногти уксусом

Этот лайфхак удивил и нас, но бьюти-эксперты рекомендуют им воспользоваться. Белый уксус — это натуральное очищающее средство, которое эффективно удаляет излишки жира. Возьмите ватный диск и капните на него немного уксуса. Протрите ногти и дайте им высохнуть. После этого можно наносить базу и верхнее покрытие. Эксперты обещают, что при подобном очищении ногтевой пластины покрытие будет держаться лучше и дольше.

Используйте продукцию одной марки

Средства одного бренда созданы для использования в комплексе, поэтому некоторые эксперты советуют использовать базу, гель-лак и топ одного производителя. Так покрытие прослужит вам максимально долго. А вот средства от разных марок могут неправильно «среагировать» друг на друга.

У тети есть собственный салон красоты. Как-то я зашла туда подстричься и сделать маникюр, тетя давно меня звала «в гости». Так вот, начнем с того, что подстригли меня совсем не так, как я просила, а когда я сказала об этом, то мастер грубо ответила: «Барышня, давайте без бурной фантазии! Я все делала по вашим указаниям!» Дальше было еще хуже: так много порезов при обрезании кутикулы мне давно не оставляли... Честно, я уже и боялась что-то сказать, зная, как здесь с клиентами общаются. Ну, я у тети спрошу, знает ли она, как ее девушки себя ведут, потому что это жесть, всех клиентов распугают. © Палата № 6 / VK

Работаю мастером маникюра, ко мне ходили две девочки-подружки. Ну и, конечно, сплетничали во время процедур. Я не знала, что они дружат, но когда стали упоминать друг друга, до меня дошло. Чтобы вы понимали, я узнала, что одна изменяла своему парню с парнем другой (и наоборот тоже было), не говоря о мелких подставах друг друга. А когда я упомянула при каждой, что знаю, о ком она говорит (ну просто в ходе беседы), сразу словарный поток закончился, денег сверху оставили больше, и уже полгода ко мне не ходят. © Карамель / VK

Средство для укрепления ногтей — ваш друг

Некоторые мастера считают, что топ нужно наносить каждые 3 дня. Это поможет сохранить маникюр в идеальном виде максимально долго. Если же вы не хотите тратить на это время, эксперты советуют делать укрепление ногтей акриловой пудрой перед нанесением покрытия. Это поможет укрепить ногтевую пластину и избежать отслойки.

Не бойтесь выбирать лак с блестками

Если вы хотели попробовать блестящее покрытие, то не отказывайте себе в этом эксперименте. Покрытие с блестками держится на ногтях дольше, чем другое. Мерцающий лак имеет более плотную консистенцию и лучше ложится на ногти. Поэтому они становятся менее ломкими. Мерцающий маникюр — это не только стильно, но и практично.

Поссорилась сегодня с мужем: заявил, что, если я сделаю яркие ногти, он меня бросит. И отправилась на маникюр, где и рассказала мастеру про выходку супруга. И после этого заснула, со мной такое на процедурах бывает. Открываю глаза и вижу, что у меня ярко-красный маникюр! Я в шоке смотрю на мастера, а она мне говорит: «Ты достойна большего. Маникюр за мой счет, если мы с тобой пойдем в кафе после вашего развода». Благодаря этому я наконец решилась подать заявление. © Палата № 6 / VK

Хорошо высушите руки перед нанесением лака

Мытье рук поможет удалить излишки жира и избавиться от различных ворсинок. Но перед покрытием важно не только тщательно вымыть руки и обезжирить ногти — их следует хорошенько просушить. Излишняя влага может привести к быстрым отслойкам покрытия. Поэтому приступайте к нанесению средств только после того, как убедитесь, что ваши ногти полностью сухие.

Выбирайте подходящий цвет

Яркие и темные оттенки смотрятся красиво, но, к сожалению, их нельзя назвать практичными. На темном маникюре сразу видны сколы и трещины. А отросшие ногти сразу бросаются в глаза из-за контраста между натуральным цветом и ярким покрытием. Долго с таким маникюром не походишь. Французский маникюр — другое дело. Мастера также советуют выбирать пастельные и нейтральные оттенки.

Пришла ко мне новая клиентка, мы сразу нашли с ней общий язык. Сделала я ей классический френч, она в восторге. Рассыпалась в комплиментах, записалась на следующий сеанс, оставила чаевые. А была она популярным блогером. И вечером прилетает вдруг от нее сообщение: «Мне не понравилось, что ты как-то неодинаково сделала френч». Это было реально неожиданно, учитывая ее поведение в моем кабинете, но я предложила все же перерисовать. Она не согласилась и попросила вернуть деньги. У меня 8 лет стажа, и подобное у меня было только в самом начале, когда я действительно не так хорошо делала ногти. Я думаю вернуть ей деньги, если она приедет на снятие, но не знаю даже, как это предложить. Боюсь, что она меня обругает в своем блоге. © Карамель / VK

Я работаю мастером маникюра, свою работу считаю настоящим искусством. Вы просто должны видеть, какие интересные и объемные композиции на ноготках я умею делать! У меня есть постоянные клиентки, которые ценят мою оригинальность и мастерство, но есть и такие, что без: «А чего так дорого?» не могут. Бесит, когда люди не понимают очевидных вещей и думают, что все вокруг должно стоить не более двухсот рублей. © Палата № 6 / VK

Не стоит взбалтывать флакон

оксана анненко 3 дня назад Вообще вопрос цены надо до начала работы обсуждать чтобы не было вот этих а чё так дорого - - Ответить

Этот совет — для тех, кто хочет самостоятельно сделать качественный маникюр. Если флакон взболтнуть, в лаке появятся пузырьки воздуха, и при нанесении покрытия они никуда не денутся. А в итоге покрытие будет скалываться раньше времени. Чтобы этого не произошло, нужно не трясти флакон, а аккуратно катать его между ладонями.

Ванна не должна быть горячей

Если вы хотите долго носить маникюр, то лучше отказаться от горячей ванны. Все потому, что ногтевая пластина состоит из нескольких слоев, которые могут впитывать в себя влагу. И, по словам экспертов, принятие длительной горячей ванны расширяет ногтевую пластину. Когда ногти высыхают, они снова сжимаются. Из-за расширения и последующего резкого сжатия на лаке могут появиться сколы.

Не забывайте про перчатки