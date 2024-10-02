17 женщин, которые с помощью теней, помады и кисточек сотворили немного волшебства

Наши героини хотят быть яркими и вовсю экспериментируют с макияжем. Яркие «осенние» тени, сногсшибательные стрелки и модные губы как у кореянок — в этой подборке вы увидите много красоты и смелых идей.

«Осень вдохновляет на яркие эксперименты»

«У меня бюджетная свадьба, поэтому сама сделала макияж»

«Я люблю делать креативный девчачий макияж и просто хотела поделиться результатом»

«Попробовала этот трендовый макияж с осветленными бровями и дымчатыми глазами»

«Вдохновлялась осенними цветами»

«Решила не закрашивать свои веснушки и наконец-то отважилась накрасить губы смелым красным цветом»

Макияж с шиммером

Темные губы и графичные стрелки

«У меня много жидких помад, поэтому, в какой бы цвет я ни покрасила волосы и брови, всегда найдется подходящая»

«Попробовала накраситься под стать моей цветочной короне»

Сияющая кожа

«Практикуюсь наносить милый нежно-розовый макияж»

«Увидела этот образ у одного визажиста и решила его повторить, потому что мне очень понравилась цветовая гамма»

Эти дымчатые стрелочки отлично смотрятся в любом ракурсе

«Этот макияж делает меня счастливой»

«Не уверена, хватит ли мне смелости выйти сегодня из дома с таким макияжем»

«Я учительница, накрасилась на работу»

«Я 5 часов угрохала на свадебный макияж. Как вам?»

Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.