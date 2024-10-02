17 женщин, которые с помощью теней, помады и кисточек сотворили немного волшебства
Народное творчество
56 минут назад
Наши героини хотят быть яркими и вовсю экспериментируют с макияжем. Яркие «осенние» тени, сногсшибательные стрелки и модные губы как у кореянок — в этой подборке вы увидите много красоты и смелых идей.
«Осень вдохновляет на яркие эксперименты»
«У меня бюджетная свадьба, поэтому сама сделала макияж»
«Я люблю делать креативный девчачий макияж и просто хотела поделиться результатом»
«Попробовала этот трендовый макияж с осветленными бровями и дымчатыми глазами»
«Вдохновлялась осенними цветами»
Красивая девушка. Осенний макияж и рыже-золотые кудри сочетаются прекрасно.
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Ответить
«Решила не закрашивать свои веснушки и наконец-то отважилась накрасить губы смелым красным цветом»
Макияж с шиммером
Темные губы и графичные стрелки
«У меня много жидких помад, поэтому, в какой бы цвет я ни покрасила волосы и брови, всегда найдется подходящая»
«Попробовала накраситься под стать моей цветочной короне»
Сияющая кожа
«Практикуюсь наносить милый нежно-розовый макияж»
«Увидела этот образ у одного визажиста и решила его повторить, потому что мне очень понравилась цветовая гамма»
Эти дымчатые стрелочки отлично смотрятся в любом ракурсе
«Этот макияж делает меня счастливой»
«Не уверена, хватит ли мне смелости выйти сегодня из дома с таким макияжем»
«Я учительница, накрасилась на работу»
- Помада — просто шик! Подобрана идеально. © BEE*_BOYS_OFFICIAL / Reddit
«Я 5 часов угрохала на свадебный макияж. Как вам?»
- Ваши брови — предел мечтаний! © Sweet_lilly / Reddit
Вот что у нас есть еще:
Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью tobydeep / Reddit
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