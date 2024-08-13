Почему я перестала делать макияж и что из этого получилось

Одна из самых ярких красоток 90-х, Памела Андерсон, последние годы выходит на ковровые дорожки без макияжа. И хотя причиной отказа от косметики стал уход визажиста, с которым актриса сотрудничала долгие годы, ее поступок может стать примером для женщин, стесняющихся показаться на людях без туши, помады и тонального крема.

Меня зовут Алина и краситься я начала в подростковом возрасте, когда все спутники пубертата обрушились на меня разом, украсив лоб большим количеством прыщей. Чтобы спрятать их, я отрезала челку, но этого мне показалось мало и, вытащив деньги из копилки, я купила свой первый тональный крем. В косметике я разбиралась тогда мало, и он оказался слишком светлым даже для моей очень бледной кожи. Но лицо вампира, смотревшего на меня из зеркала, не способно было меня напугать — главное, что крем надежно замазал всю красноту высыпаний. В комплект к тональному крему я купила модную в то время фиолетовую помаду и зеленую тушь, коими и завершила свой первый в жизни макияж. Сказать, что я произвела фурор среди подружек — ничего не сказать. Мое произведение визажного искусства они оценили на все сто, сказав, что с макияжем я выгляжу намного красивее, и, главное, «по-взрослому». Говорят, что слова, услышанные в детстве, особо прочно заседают в памяти, особенно, если попадают прямо в болевую точку — а вопрос внешности для подростков очень важен. Видимо, так случилось и со мной, и декоративная косметика стала моей верной спутницей на долгие годы. Я старалась экономить карманные деньги, чтобы купить себе очередную тушь или тени, а еще девичьи журналы, где рассказывали про макияж. К концу школы я знала о косметике и ее нанесении очень много и делала мейки всем подружкам, в том числе и на выпускной.

На втором курсе института я познакомилась с Мишей, который потом стал моим мужем. Когда мы ночевали вместе, я делала макияж на ночь, а утром просыпалась на полчаса раньше него, чтобы подправить все, что могло размазаться за ночь. За несколько первых лет наших встреч и брака он ни разу не видел меня без макияжа — правда, красилась я практически незаметно для незнающего человека, делала, что называется, «макияж без макияжа», используя при этом максимально стойкие средства. Свое лицо без косметики я практически не узнавала — веснушки, белесые брови и ресницы, бледные губы — все это казалось чужим.



Через три года после свадьбы я забеременела. Беременность проходила легко, и я по-прежнему наносила макияж каждый день, просыпаясь раньше мужа. Буквально за пару дней до родов я сходила на маникюр и педикюр и была при полном мейке даже в день «X». Когда почувствовала схватки, кинула в сумку для роддома свою косметичку — я и подумать не могла о том, что на выписке буду без привычного макияжа.

Мы с новорожденным сыном вернулись домой. Он оказался на редкость беспокойным, и ночи мы с мужем проводили пытаясь по очереди его укачать. Однажды после своей «смены» я заснула мертвецким сном и проснулась от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Первое, что пришло мне в голову, это мысль «Я же не накрашена!», а потом нахлынула волна паники из-за того, что этот кто-то — мой собственный супруг. Он смотрел на меня как зачарованный, а потом вдруг выдал: «Ты такая красивая...» Нет, конечно, он говорил мне это и раньше, но сейчас муж произнес эту фразу как будто как-то по-особенному. Я ожидала совсем другой реакции — почему-то мне казалось, что он испугается моего вида, но вместо этого он сказал «Вставай, я завтрак приготовил, малыш спит» и протянул мне руку. И вместо того, чтобы побежать в ванную и накладывать привычный макияж, я отправилась с ним на кухню. Видимо, сказалась перманентная усталость, но я впервые за долгие годы почувствовала радость от того, что мне не надо краситься и я могу просто расслабиться в свободную минуту. И мир от этого не рухнет, и муж не сбежит в панике от не накрашенного «чудовища».

Вечером мы с ребенком пошли встречать мужа с работы. Я решилась на то, что меня так пугало из года в год — выйти из дома без грамма косметики. Мы живем в оживленной части города, и, когда я шла по улице, то смотрела на каждого прохожего — мне казалось, что все будут смотреть на меня осуждающе, мол, как можно с таким лицом и без макияжа. Но никто этого не делал, а если чей-то взгляд скользил по мне, то в нем не было ничего. Ни осуждения, ни восторга — людям не было никакого дела до моего «голого» лица. Я встретила мужа и мы пошли гулять в парк. Малыш раскапризничался, и мы довольно быстро убежали домой, а минут через десять после того, как я переступила порог квартиры, зазвонил телефон. Звонила моя мама. — Алина, — сказала она каким-то грустным голосом, — скажи, у вас с Мишей все в порядке? Он сейчас рядом?

— Да, — ответила я растерянно, глядя на мужа, который в тот момент надевал на малыша подгузник. — А что?

— Не знаю, как и сказать, — замялась мама. — В общем, мне только что позвонила моя подруга и сказала, что видела твоего мужа в парке с другой женщиной. И... Они были с коляской! Я секунду постояла в оцепенении, а потом расхохоталась так, что муж и ребенок одновременно повернули на меня головы и, кажется, даже во взгляде малыша было недоумение. — Дочка, что с тобой?! — прокричала мама в трубку. — Почему ты смеешься? Я постаралась взять себя в руки и сквозь приступы смеха рассказала маме, кто был с моим мужем, и почему соседка меня не узнала. После этого к моему смеху присоединились и мама, и любимый.