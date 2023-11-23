18 доказательств того, что людей с большим сердцем в этом мире — вагон и маленькая тележка

Марина Лукашевич
4 часа назад
Ладно, а что с кошкой было дальше?
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В нашей жизни хватает моментов, которые могут основательно подпортить день. И именно из-за этого добрые и светлые истории, свидетелями или участниками которых мы становимся, ценятся еще больше. И хорошо, что пользователи сети не упускают возможности похвастаться такими моментами из своих будней.
Доброту порой можно увидеть даже там, где большинство людей не привыкли ее ждать. Вот, к примеру, статья о начальниках, за которыми можно пойти хоть в огонь, хоть в воду.