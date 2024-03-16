14 человек, которые ошиблись номером и угодили в «Санта Барбару»

Неправильно набранный номер — как лотерея с сюрпризом. Невинная ошибка всего в одной цифре может послужить началом приятного знакомства или запустить цепочку роковых событий. Вот истории людей, в которых случай сыграл важную роль, а звонок или сообщение изменили чью-то жизнь навсегда.

В самом конце этой подборки вас ждет история о том, как один звонок может сделать мир чуточку лучше.

Мне позвонила женщина, и, услышав мой голос, тут же начала сыпать оскорблениями. Дамочка считала, что звонит своему зятю, а я — его любовница. Я пробовала объяснить, что она ошиблась номером, но как об стенку горох. В итоге я была вынуждена закончить разговор. Потом были еще попытки мне дозвониться, но я просто перестала брать трубку. Немного погодя прилетает СМС: «Сегодня твоя дочь пошла в 1 класс, а ты даже не пришел, негодяй». В этот момент мне стало жаль ребенка и обидно за отца. © Подслушано / Ideer

Друг рассказывал. Позвонил ему какой-то мужик и говорит: «А Аню можно?» Ну друг и ляпнул по приколу: «Аня в душе». Гудки... Через 15 минут снова перезванивает этот мужик: «Братан, прости, номером ошибся. Но с Аней уже мысленно попрощался». © Подслушано / Ideer

Работала учительницей языка в средней школе. И так совпало, что у старшеклассников язык преподавала моя однофамилица. В те времена домашний номер можно было найти в телефонной книге. И как-то вечером у меня дома зазвонил телефон, в трубке — дрожащий голосок подростка: «Здравствуйте, это миссис Эллисон?» Я подтвердила. «Не могли бы вы мне помочь с домашним заданием? Я не могу до конца разобраться». Я задумалась, так как ничего не задавала. Потом меня осенило: «Дорогая, думаю, ты ищешь другую миссис Эллисон. Но, возможно, я смогу помочь тебе. Какое задание?» И мы потратили 15 минут, чтобы вместе составить план будущего эссе. Девочка поблагодарила меня раз 5. Несколько недель спустя я рассказала об этом разговоре той самой миссис Эллисон. Она рассмеялась: «Так вот почему эта ученица сдала образцовый план эссе!» © Connie Ellison / Quora

Некий мужик год пытался найти работу с моим номером телефона. Поначалу мне предлагали работу менеджером по продажам, под конец — кассиром. Звонков и СМС с предложениями было реально очень много. Никаких данных для связи, кроме моего номера, мужик не оставил. Звонки иногда затихали на пару месяцев, потом начинались с «понижением должности». В итоге я каждого звонившего просила оставить жалобу на резюме, пока мне не позвонили с площадки, не удостоверились, что я вообще не знаю того мужика, и не заблокировали его анкету. Вероятно, он для галочки «искал» работу с заведомо ложным номером и оправданием, что его даже кассиром не берут, а он так старается, столько откликов шлет, но вот никто не звонит. © NikaEvd / Pikabu

Моему мужу каждый год в один и тот же день приходит СМС с новостями о «его» сыне. «Сегодня Сашеньке годик», «Мы уже большие, нам 2, и умеем много чего говорить, а „папа“ сказать некому», «3 года. Твоему сыну 3. Как ты живешь с этим?» и так далее. Один раз в год. И сразу симка недоступна. Нет этого номера и в мессенджерах. Как-то мы додумались написать в день икс с утра, мол, девушка, вы ошиблись. Чтобы она получила СМС, когда вставит симку. Ответ прилетел сразу и был ожидаем: «Я ничего не требую. Просто знай, что мы есть». Ну ок, знаем. Она есть. И чей-то сын без отца. Интересно то, что номер зарегистрирован в другом регионе, очень далеко от нас. Муж там никогда не был. Сейчас ребенку тому 10 лет. Она пишет. Мы читаем. © Подслушано / Ideer

с утра, мол, девушка, вы ошиблись. Чтобы она получила СМС, когда вставит симку. Ответ прилетел сразу и был ожидаем: «Я ничего не требую. Просто знай, что мы есть». Ну ок, знаем. Она есть. И чей-то сын без отца. Интересно то, что номер зарегистрирован в другом регионе, очень далеко от нас. Муж там никогда не был. Сейчас ребенку тому 10 лет. Она пишет. Мы читаем. © Подслушано / Ideer Получил как-то приглашение в групповой чат, там компашка друзей планировала отпуск. Я написал, что они добавили не того, но ребята не обратили внимания. В конце концов я сдался и спросил, что должен делать. Написали, что я за рулем. Снова попытался достучаться. Но, будучи человеком с чувством юмора, реально был готов заявиться к ним. Когда я спросил, где мы встречаемся, они ответили, что дома у Карины. Я спросил адрес, они поржали. В день икс написали, мол, где меня носит. Я напомнил, что мне нужен адресы Карины, если они реально хотят, чтобы я был водилой. Думаю, до них только тогда дошло. © Training-Call-9067 / Reddit

История произошла в конце 90-х. В нашу квартиру установили долгожданный стационарный телефон. Номера с тремя соседними квартирами отличались на одну цифру. Часто звонили соседям и попадали к нам и наоборот. В один день мы с сестрой сидели на кухне, зазвонил телефон, трубку снял мимо проходящий отец: «Алло?» И после непродолжительной паузы сказал: «Нет, это Уфа» (город, в котором живем). И повесил трубку. Мы переглянулись, ничего не поняв. Через несколько минут снова звонит телефон. Я подбегаю и снимаю трубку. Голос на том конце: «Это Салават?» (В Башкортостане есть город с таким названием, а еще это распространенное мужское имя). И тут до меня доходит, что звонят соседям, так как соседа зовут именно Салават. Я, сдерживая смех, объясняю женщине, что она ошиблась номером на одну цифру. Вешаю трубку, и тут до нас доходит комичность ситуации первого звонка. © seryo / Pikabu

Переехала в новый город, никого там еще не знала. Вдруг звонок на домашний. Веселый мужской голос спрашивает, как у меня дела. Немного напрягло, что собеседник не представился, но я решила, что за пару секунд сама все пойму, поэтому вежливо поболтала с ним. В течение следующих нескольких минут стали очевидными две вещи: он милый парень и он считает, что очень хорошо меня знает. Наконец я сдалась: «Мне очень жаль, но я понятия не имею, кто ты». Собеседник был в шоке: «Твой муж!» Я объяснила, что он набрал неправильный номер. Бедняга был очень смущен. © Alice Baker / Quora

У меня только появился мобильный. Звонить было дорого, мы с друзьями набирали кучу раз подряд по паре секунд — так бесплатно было. И вот мне приглянулся один парень, мы договорились встретиться, а его нет. Звоню с расчетом спросить: «Ты где?» — и бросить трубку. Но на звонок ответил женский голос! Я так офигела, что решила не экономить. Спрашиваю так дерзко: «Где Олег? Дай ему трубку». Женский голос отвечает: «Его нет», — и идут гудки. Минут через 10 звоню снова, опять поднимает та девица и говорит, что Олега нет. Я уже на эмоциях: почему он договорился встретиться со мной, а мобильник какой-то девахе оставил?! Накрутила себя и позвонила еще раз:

— Дай Олегу трубку!!!

— Его нет.

— Как нет?

— Блин, ну ушел куда-то.

— В смысле ушел? Почему вообще ты трубку берешь? Достала уже!

— Это ты достала! Ты звонишь на домашний!

И тут до меня дошло, что в контакте «Олег» записан и его мобильный, и домашний. Дозвонилась потом ему — опаздывал, автобус долго ждал. А ругалась я с его сестрой.

Муж рассказал историю из своей юности. Как-то познакомился на вечеринке с девушкой, привел ее к себе домой. Вдруг звонит телефон. На том конце провода какой-то мужик требует позвать его жену. Мой аж заикаться начал: «Но она сказала, что в разводе!» После долгих криков выяснилось, что звонящий просто ошибся номером. © Pat Brim / Quora

Гостила у брата. Звонит телефон, он берет трубку, далее следует такой диалог:

— Это ресепшен?

— Это Денис. Здесь нет ресепшена.

— Я в номере 231, здесь нет туалетной бумаги.

— Это не отель.

— Можете дать мне номер ресепшена?

— Я понятия не имею, где вы.

— Я в номере 231. Где мне взять туалетную бумагу?

И тут мой брат наконец-то повесил трубку. © Diane Evans / Quora

— Это ресепшен? — Это Денис. Здесь нет ресепшена. — Я в номере 231, здесь нет туалетной бумаги. — Это не отель. — Можете дать мне номер ресепшена? — Я понятия не имею, где вы. — Я в номере 231. Где мне взять туалетную бумагу? И тут мой брат наконец-то повесил трубку. © Diane Evans / Quora 3 часа ночи. Звонок. Отвечаю. Оказалось, ошиблись номером. Парень извинился, я повесила трубку. Через несколько минут он перезвонил и спросил, не хочу ли я с ним куда-нибудь сходить. Я сказала, что не встречаюсь ни с кем с тех пор, как вышла замуж за боксера. Чувак больше никогда мне не звонил. © Jean Martin / Quora

«Ты все еще злишься на меня?» — написал я подруге в полпервого ночи. Ну я так думал. Пока не понял, что отправил это сообщение своему 50-летнему боссу, у которого начал работать всего несколько дней назад. Я не понимал, что натворил, пока не увидел сообщение от своего начальника: «???» Я ему: «Извините, ошибся». Босс мой так-то человек спокойный, но я весь извелся в ожидании его ответа. Он написал: «Удачи». © Harshit Agarwal / Quora

Бонус

В новогоднюю ночь я оказался дома один, смотрел телик. В десять минут первого зазвонил телефон. Веселая незнакомка поздравила меня с Новым годом. Потом объяснила, что очень счастлива сейчас, поэтому решила наугад позвонить по нескольким номерам и поделиться своей радостью. Она не знала, кто я, а я не знал, кто она, но это не имело значения. Я бы хотел, чтобы в этом мире было больше таких людей. © Alan Armstrong / Quora