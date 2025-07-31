19 случаев, когда фамилия звучит так, будто ее выбирали ради прикола

Иногда встречаешь настолько странные фамилии, что ненароком задумываешься, неужели они действительно существуют? Будто кто-то запустил рандомайзер и выдал самый неожиданный вариант из всех возможных. Эти 19 героев доказывают, что порой жизнь — та еще шутница.