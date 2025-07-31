19 случаев, когда фамилия звучит так, будто ее выбирали ради прикола

Куколка - прикольная фамилия, я в себе такую взяла. Но для мужика реально не оч
-
-
Ответить
Иногда встречаешь настолько странные фамилии, что ненароком задумываешься, неужели они действительно существуют? Будто кто-то запустил рандомайзер и выдал самый неожиданный вариант из всех возможных. Эти 19 героев доказывают, что порой жизнь — та еще шутница.
Куколка - прикольная фамилия, я в себе такую взяла. Но для мужика реально не оч
С солнышком вообще зачет! А кто ж запретит делать подпись в виде рисунка. Если б я была Кошкина, то морду бы себе как подпись придумала)
Надеемся, что наша подборка историй скрасили ваш день. Если вам понравилась эта подборка, то обратите внимание и на:
Порадовали статьей, прямо есть реально забавные фамилии и совпадения. Спасибо!
"У Бориса Пастернака в юности были друзья - Елена Виноград и Сергей Листопад"