19 случаев, когда фамилия звучит так, будто ее выбирали ради прикола

Истории
38 минут назад

Иногда встречаешь настолько странные фамилии, что ненароком задумываешься, неужели они действительно существуют? Будто кто-то запустил рандомайзер и выдал самый неожиданный вариант из всех возможных. Эти 19 героев доказывают, что порой жизнь — та еще шутница.

  • Моя девичья фамилия была Галка. Вышла замуж — стала Орлова. Старшая дочь, Орлова, по мужу стала Голуб. Младшая вышла замуж — стала Цаплина. Вчера внучка говорит, что ее одноклассник пригласил на день рождение: «Как думаешь, бабуля, я ему нравлюсь?» Я спросила, какая у него фамилия — он оказался Дрозд! Видимо, будущий зять. © Ирина Сокол / Dzen
  • Новый препод читает фамилии группы, а студенты встают и подтверждают присутствие. И вот он доходит до очередной фамилии: «А это, наверное, лихой парень — Козёл?» Встает миниатюрная студентка-ангелочек и тоненьким голоском произносит: «Фамилия произносится К’ОзЕл!» (ударение там было на 1-й слог, буквы Ё не было). © Лаван / Dzen
  • Знала девушек: была Гусева — стала Лебедева, была Спичка — стала Коробок, была Овчинникова — стала Баранова. Кстати, когда Овчинникова стала встречаться с парнем, то поинтересовалась его фамилией. Когда он назвал свою фамилию, Баранов, то у девушки случилась истерика. Он даже обиделся, мол, фамилия как фамилия, ни у кого смеха не вызывала, но когда она назвала свою, то все встало на свои места. © Ольга Загайнова / Dzen
  • В институте был парень по фамилии Девяткин. Никак не могла его запомнить. Только перебором, начиная с Пятеркина, т.к. он отличник. Шестеркин? — тоже в тему, но что-то не то. Семеркин? Нет. Восьмеркин — это кино такое было. А! Девяткин же. И каждый раз так. © elenaki / Dzen
  • Вспоминаются институтские годы. Моя девичья фамилия Крекотень, а фамилия одногруппницы Чикиринда. Мы не могли не сесть за одну парту. © vasilysapremudraya
  • Училась со мной Ольга Куколка. Помню девчонки однажды говорят, что ей повезло с фамилией. А она в ответ: «Вы это моим папе и брату скажите». © ermak_taiutka
  • В переходе с одной фамилии на другую, думаю, точно выиграла моя знакомая. Все шутили, что надо брать двойную фамилию, ведь она в девичестве Капуста, а замуж вышла за выдающегося кавалера с фамилией Кислый. Теперь она почти Кислая-Капуста. © bobrysh_gal
  • Я в девичестве Козлова, по мужу Роганина. Открытки друзьям подписываем как «сообщество Рога и Копыта». © olgar_copywriter
  • В детском саду в одной группе со мной был мальчик по фамилии Нехороший. Нормальный пацан, не хулиган, умненький. В школе мы оказались в одном классе и к нам пришел второгодник Хороший. Хулиган и двоечник. © Нюраня / ADME
  • Диспетчер Глуховская с тихим голосом. Голос молодой, мурлыкающий, но ее не слышно даже на максимальной громкости. © Индирка Лесная / Dzen
  • К нам в учреждение направляет документы одна организация и фамилия у директора этой организации Жипа. Мы всем коллективом постоянно шутим, как не повезло секретарю печатать письма, как бы секретарь в очередной раз со второй буквой в фамилии директора не ошибся. © Влада Светланкина / Dzen
  • Мы купили дом у Светланы Гусь, а в сарае нашли тетради ее школьные, подписанные «Светлана Утина». Представляю, как ее знакомые прикалывались — была Утина, стала Гусь. © Ола-ла / Dzen
  • Работаю в юрконторе. Приходит солидный дяденька лет 40, подает бумаги. Я спрашиваю: «Подпись поставили?» — «Да». Он уходит, а я открываю документы и начинаю хохотать на весь кабинет! Думаю, ну и шуточки, а потом увидела документы, все стало на места — его фамилия «Солнце». А вместо подписей солнышки стоят! Ох, повеселил он меня! Спасибо ему за чувство юмора и за нескучную подпись. © Палата № 6 / VK
  • Помню, как в школе надо мной многие смеялись. Все из-за моей фамилии. Клей. Рифм придумывали множественное число. Я приходила в школу и слышала каждый раз что-то новое. Креативности и жестокости у этих детей не отнимать. В пятом классе мы с родителями переезжали, поэтому пришлось менять школу. В новой было уже лучше. Пока я не узнала, что у меня в классе учится мальчик с фамилией Бумага. Как же много новых шуток появилось... Постоянно нас пихали друг в друга и говорили, что мы приклеились. Сначала было обидно, а сейчас понимаешь, что мы действительно «приклеились». Встречаемся уже шестой год. После свадьбы даже фамилию как-то жалко менять будет, ибо не хочется терять нашу «изюминку». © Палата № 6 / VK
Пирожок в законе
16 минут назад

С солнышком вообще зачет! А кто ж запретит делать подпись в виде рисунка. Если б я была Кошкина, то морду бы себе как подпись придумала)

-
-
Ответить
  • У меня есть забавное хобби — коллекционирую фамилии, от которых мозг делает сальто. Ну знаете, те, которые слышишь и сразу: «А как они с этим живут?» В списке уже есть какие-то безумные Задерищенко, Влипунов и даже Писецкий. Но недавно я нашла абсолютного чемпиона. Фамилия — Трындец. Просто представьте: «Здравствуйте, я Трындец». Все, что происходит в их жизни, можно объяснить одной фразой: «Ну а че ты хотел, с такой-то фамилией?» © Палата № 6 / VK
  • У меня довольно необычная фамилия — Ноль. Как вы понимаете, в школе и даже в университете я слышала много шуток в свой адрес, а прозвища и клички придумывались чуть ли не ежедневно. Но один парень все-таки превзошел всех. Еще на первом курсе, когда я не успела поменять на странице свою реальную фамилию на какую-то более стандартную, парень из параллельной группы написал мне что-то вроде: «Привет, ты Ноль, так позволь мне стать твоей единичкой?» Лучшей пикап-фразы я в своей жизни больше не слышала. © Карамель / VK
  • Работаю в визовом центре. Приходит семья на оформление. Я открываю паспорт младшего сына и вижу имя: «Сноу». «Что за странное имя?» — думаю я. Может, отсылка к популярному сериалу? Смотрю на фамилию и не могу поверить своим глазам — там «Борд». Мальчика зовут Сноу Борд. Ну и шутники... © Не все поймут / VK
  • У меня есть одноклассник и фамилия у него Прапорщик. Получив высшее образование он пошел на год в армию. И получился рядовой Прапорщик. © Ан 55. / Dzen
  • У меня есть знакомые с фамилией Секрет. «Как твоя фамилия?» — «Секрет». Недавно у них родился ребенок. Друзья шутят, что секретов стало больше. © Светлана Куликова / Dzen

Надеемся, что наша подборка историй скрасили ваш день. Если вам понравилась эта подборка, то обратите внимание и на:

Комментарии

Уведомления
S_v
3 минуты назад

"У Бориса Пастернака в юности были друзья - Елена Виноград и Сергей Листопад"

-
-
Ответить

Похожее