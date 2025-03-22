15 человек, чьи фамилии стали основой для красочных историй

Малораспространенные фамилии всегда были предметом повышенного внимания. Посторонние часто переспрашивают, а действительно ли вас так зовут, могут сделать ошибку в произношении или даже придумать созвучную шутку. Иногда это приводит к тому, что некоторые люди начинают стесняться и придумывают себе псевдонимы. А кто-то наоборот, очень любит свое необычное родовое имя и с гордостью передает его своим детям.