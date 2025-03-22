15 человек, чьи фамилии стали основой для красочных историй
Малораспространенные фамилии всегда были предметом повышенного внимания. Посторонние часто переспрашивают, а действительно ли вас так зовут, могут сделать ошибку в произношении или даже придумать созвучную шутку. Иногда это приводит к тому, что некоторые люди начинают стесняться и придумывают себе псевдонимы. А кто-то наоборот, очень любит свое необычное родовое имя и с гордостью передает его своим детям.
- Коллега рассказала, что ее девичья фамилия Фуфлова и она всю жизнь хотела от нее избавиться. В молодости встретила парня, который позвал замуж. Так она сбежала прямо со свадьбы, вся в слезах. Оказалось, что его фамилия тоже Фуфлов, а узнала она об этом только в ЗАГСе, во время росписи. Парень так и не понял что к чему. Узнал обо всем только через 2 года когда они случайно встретились. Недолго думая, он сменил свою фамилию и на этот раз свадьба состоялась. Ну теперь она Тандырь (девичья фамилия матери парня). Счастлива до потери пульса. © Карамель / VK
- Моя фамилия очень распространена в моей стране, но ее постоянно коверкают. Фамилия Мирошников, но чаще я бываю: Мирошниченко и Мирошник. Зовут меня Андрей, тоже имя популярное. Я уже привык к такому произношению моей фамилии, но однажды это сыграло со мной злую шутку. Пришел я на курсы журналистики, к концу курсов нам торжественно вручали сертификаты. Итак, награждается Мирошник Андрей! Выхожу я, говорю: «МирошникОВ!» — а сзади меня идет еще один парнишка со словами: «Я Мирошник Андрей». © Подслушано / Ideer
- Дочь узнала, что фамилия одного мальчика из садика — Король. Конечно же, сразу решила, что он станет ее мужем. Вот только проблема — все девочки из ее группы тоже так решили. Сколько же печали было, как же грустил мой ребенок из-за того, что она все никак с тем мальчиком свадьбу не может сыграть. А потом меня осенило и я сказала ей, что после свадьбы она не станет Королевой, у нее тоже будет фамилия Король. Дочь была в конкретном шоке, но ее сразу же отпустило. На следующий день прибежала с садика со словами «Мне теперь пофиг на Андрея. Он теперь начал ко мне приставать, но я-то уже знаю, что я не буду Королевой, поэтому может даже не пробовать». © Мамдаринка / VK
- Моя фамилия Петросян. Более того, инициалы такие же, как у Евгения Вагановича. Бесит, что каждый новый знакомый пытается пошутить, спрашивая: «А вы не родственники?» или «А сколько зарабатывает твой дед?» А самое раздражающее — это довольный и гордый вид пошутившего, как будто его шутка ну очень смешная. За 24 года я слышала эти шутки миллион раз. А сколько шуток появилось после того, как вышла новость о разводе звезды-однофамильца... Окончательно добило, когда при приеме на работу, сотрудник службы безопасности запросил документы о том, что я не являюсь публичной личностью. © Подслушано / VK
- У мужа откровенно ужасная фамилия. Предложила после свадьбы взять мою. Но нет! Что скажут люди, семья?! Ну ладно, страдай дальше. Я, разумеется, оставила свою девичью, чем уже вызвала недовольство его родни. Сейчас я беременна, и остро встал вопрос о фамилии дочери. Я считаю, что тут даже обсуждать нечего. Не будет у моего ребенка этой кошмарной фамилии. Родня его хватается за сердце и причитает, что и дочь-то не его, видать. Муж наслушался их и теперь грозит разводом и тестом ДНК. Та еще семейка. © Подслушано / Ideer
- Парень сделал предложение, но, кажется, это закончится расставанием. Ему важно, чтобы я сменила фамилию и он категорически, ни при каких условиях не согласен, чтобы под моей фамилией были дети. Я же совершенно не согласна ни менять фамилию, ни давать ее детям. Я все понимаю: уважение, компромиссы... Но его фамилия — Нытик. Реально, Нытик. Ну какая передача фамилии детям? Самому не смешно? © Подслушано / Ideer
Нытикам и Гнидиным прямо таки до усрачки важно передать свою фамилию следующим поколениям)
- Полгода по работе звоню в одну компанию, всегда прошу к телефону Марию Лобкову. И каждый раз ее зовут. А сегодня при очередном звонке мне сказали: «Фамилия у девушки Хлопкова». © Подслушано / Ideer
- На днях учила маленького сына правильно произносить свое имя, фамилию и отчество. Сидим на диване, я ему повторяю: «Сынок, скажи Чукотский Иван Олегович». Сын пару раз попытался повторить, а потом внезапно выдал: «Чунга-чанга Иван Оленьевич!» Я впала в ступор. Даже не знаю, что более обидно, то, что он фамилию мужа превратил в «Чунга-чанга», или отчество в «Оленьевич». Хорошо, что муж в это время ничего не слышал. © Не все поймут / VK
- Батя работает на стройке, у них там часто какие-то происшествия происходят. Все из-за того, что люди не соблюдают правила безопасности и пренебрегают ими. В один рабочий день отец слышит в рацию, как кто-то говорит: «Неживой сидит в машине у ворот, пропускайте!». Спустя пару минут: «Неживой возле бетономешалок, если кому нужно — подходите!». Батя занервничал, давай орать в рацию: «Что случилось? Скорую вызываем?» Диспетчер его успокоил: «Это фамилия такая у новенького. Неживой!» © Не все поймут / VK
- Некоторое время работала в паспортном столе. Встречала много людей с разными странными фамилиями, некоторым откровенно не повезло, а некоторые просто смешно звучали. Но все рекорды побил человек «по умолчанию», это мы его так с коллегами назвали. Видно, что мужчина из глубинки. Ничего не понимает в технологиях, спрашивает обо всем, с чемоданом большим, прописка в деревне. Заходит ко мне, дает старые документы и я еле-еле сдерживаю смех. Иванов Иван Иванович. Видимо, родители были еще теми шутниками. © Не все поймут / VK
- Меня зовут Родион Ростиславович Родионов. Такое вот непростое сочетание. Меня всегда интересовало, почему родители выбрали именно это имя. Жил 20 лет жизни с собственной версией, что решили дать имя, созвучное с фамилией. Чтобы красиво было. Даже и не спрашивал у них никогда об этом. А тут недавно интересно стало узнать побольше. Расспросил отца, а он рассмеялся на мою версию про созвучность с фамилией. Сказал: «Ну мы с мамкой подумали, как смешно, если сын не будет выговаривать букву „р“. Поэтому и имя такое, чтобы представлялся и тренировал речь». © Не все поймут / VK
- У моего папы очень классная фамилия — Белый. Я всегда восхищалась тем, что мне досталась от любимого папы такая необычная и запоминающаяся фамилия, но на втором курсе университета я встретила свою любовь. Мы начали встречаться, спустя два года он сделал мне предложение, и еще через год мы поженились. Я взяла фамилию мужа и теперь я Василиса Черная. С тех пор часто шучу, что я перешла на темную сторону силы, а у меня в голове играет музыкальная тема Дарта Вейдера! © Палата № 6 / VK
- Я сидела в очереди в поликлинике, когда меня позвал в кабинет врач. Неожиданно, молодой человек, сидящий рядом, начал заступаться за меня перед доктором. А все из-за того, что тот при всей очереди назвал меня "страшной". Позже мы ему с улыбкой объяснили, что это у меня такая фамилия и меня никто не оскорблял. Но мне было приятно, что кто-то за меня заступился. Я пообещала парню, что мы сходим с ним на кофе на следующие выходные. © Карамель / VK
- Была у нас в коллективе женщина, фамилия Сирота. Как-то устроился к нам новый сотрудник, который еще не знал нас всех толком, даже по именам, а тут директор пришел и говорит: "Сирота, зайдете ко мне после обеда, решим ваш вопрос по поводу отпуска". Новый коллега спрашивает у меня:
- Что это? Сирота - это фамилия такая?
- Да.
- А она замужем?
- Да.
- Так это фамилия мужа?
- Нет, это ее фамилия, она не захотела менять.
- Почему?
- У него еще хуже - Несчастный. © Палата №6 / VK
- Несколько лет работаю воспитательницей в детском саду, в прошлом году мне дали новую группу малышей. На удивление ребята мне попались весьма спокойные. Только двое детей часто капризничают, мальчик и девочка. Они никак не могут сдружиться, всегда находят повод для ссоры. Игрушку не поделят, кто-то затронет кого-то, разрушит замок или заберет еду. И вроде бы ничего необычного, во всех группах такое может быть, но у нас сложилось все идеально. У мальчика фамилия "Волк", а у девочки — "Заюшкина". © Мамдаринка / VK
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Комментарии
Я много людей с забавными фамилиями встречал 😊
Навскидку вспоминаются:
Дубина
Градышкевич-Радышкевич
Забейворота
Засядьволк
Ломинога
Сутрапьян
Апреутесей
Два приятеля-врача с фамилиями Красный и Круглый
Начальник службы безопасности Мягкий
Студенческая группа, которую надо произносить как скороговорку: "Решетилов, Шепетилов, Шепитько, Твердохлеб, Полумордова, Чмырь"
А за что удалили забавный и абсолютно безобидный комментарий Руконожки Ай-Ай???