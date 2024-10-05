18 историй о людях, которым посчастливилось стать обладателями нетривиальных имен

Казалось бы, людям с оригинальными именами можно только позавидовать: стоит им только представиться где-нибудь, как они тут же оказываются в центре внимания. Но, как выяснилось, если родители подошли к выбору имени ребенка творчески, то обеспечили свое чадо не только перманентным интересом окружающих, но и способностью попадать в разные неловкие ситуации.