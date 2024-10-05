У меня в школе (40 лет назад) была учительница Идея Анатольевна. Тоже представлялась Идой. А когда уже я сам работал в школе, был ученик Луис-Альберто
18 историй о людях, которым посчастливилось стать обладателями нетривиальных имен
Казалось бы, людям с оригинальными именами можно только позавидовать: стоит им только представиться где-нибудь, как они тут же оказываются в центре внимания. Но, как выяснилось, если родители подошли к выбору имени ребенка творчески, то обеспечили свое чадо не только перманентным интересом окружающих, но и способностью попадать в разные неловкие ситуации.
- Я преподаватель университета. Необычные имена встречаются довольно часто, учитывая, что много студентов из разных уголков страны. При знакомстве я всегда уточняю, как правильно произносить имя и фамилию. Так вот, в одной из групп была студентка по имени Владими́ра (красивое, кстати, имя). Однажды я зашла в деканат и услышала возмущения методиста по поводу ошибки в личной карточке: «Ерунда какая.... Что за Маши́на Влади́мира? Кто так записал? Абы что!» Представьте ее лицо, когда я ей пояснила, что это не ошибка, а Мáшина Владими́ра! © Маргарита Саруханян / Dzen
- У нас в больнице работает медсестра, зовут ее Иден Попова. Мама ее очень «Санта-Барбару» любила смотреть. Имя свое девушка ненавидит, представляется Идой. © Евгения / Dzen
- Мою тетю зовут Шоколад. Дело было так. Моя бабушка, когда родила тетю, решила назвать ее Шагадат. Имя было восточное, расслышать его было трудно. И врачи в деревне не поняли, написали Шоколад. Так и осталось. © erekelife4334 / YouTube
- Лежала в роддоме. Одна красотка родила сына и сказала, что назовет его Раджкапур. Именно так, без разделения, одним словом. Ее фамилия, кстати, хорошо помню, была Козлихина. Убедить всей палатой не смогли, надеюсь, что домашние ума ей вложили. © Валентина Гугнина / Dzen
- Со мной в школе училась девочка, которую звали Гуть-Эра. Бабушка ее так назвала. Это в честь главной героини фильма «Человек-амфибия». Причем, писала она свое имя именно так — через тире. © Инкогнито 5331 / Dzen
- Знакомый назвал сына Гений. Вот так и не иначе. А Гений подрос, и у него диагностировали задержку развития. Папа исключил сына из своей жизни — тот не оправдал доверия. Мальчика дразнили другие дети. А мама стала упорно с ним заниматься. Сначала коррекционная школа, потом обычная. Пацан догнал в развитии своих сверстников, хоть и звезд с неба не хватал. А при получении паспорта он сменил имя на Геннадий. Нормальный такой Генка, очень добрый, кстати. Семья, дети, работа. Но с папой не общается. А тот и не стремится. Обижен на природу и сына. © Татьяна Волошина / Dzen
- Мы когда сказали моей маме, что дочь назовем Златой, она вытаращила глаза, скривила лицо и сказала, что нельзя так называть. ЗлаТочка. Точка Зла! Мы со Златкой ржем. © kelpiko
- У сестры сын в 3-й класс перешел, у него среди одноклассников есть двойняшки Псой и Сысой! Их благостные родители сейчас в ожидании девочки, и мы все гадаем, как же ее назовут? © Ольга Теремязева / Dzen
- Я была одержима именем Эсмеральда, не знаю почему. Вот нравилось оно мне, и все тут. Была уверена, что назову так свою дочь. А потом я открыла для себя цикл «Сумерки». Фанатела от книг и фильмов. И я решила, что изменю заветное имя на... Ренесмеральда. © meduhsin / Reddit
- У меня есть знакомый Колен. Родители его назвали Калён, от слова «закалённый». В метрике записали Кален, в паспорте — Колен, в другом документе вообще Николай. Дети по отчеству: один — Коленович, другой — Колёнович. Хлебает по жизни полной ложкой. © Евгений Янко / Dzen
- Когда подруга была беременна, то отказывалась говорить, какое имя она придумала для ребенка. И вот родила. Я навестила ее в больнице и спросила, как же она назвала дочь. «Брайля!» — мне в ответ. «Интересное какое имя! Тебя вдохновил шрифт?» — продолжила я, а она такая: «В смысле?» Далее последовало неловкое молчание... Подруга понятия не имела, что имя, в которое она влюбилась, на самом деле являлось фамилией создателя тактильного шрифта для незрячих. Как по мне, имя получилось довольно-таки милое, но я просто в шоке от невежества подруги. Кстати, Брайле уже 4 года. © Appropriate-Half-369 / Reddit
Ну, в английском имя "Брайла" звучит вполне аутентично)
Не то что у нас было бы: "Брайля" 😅
- У моей подруги трое дочерей. Старшая — Ариелла, средняя — Мирабелла, а недавно родила еще мелкую. Назвала Габриеллой. Какой-то список титров в зарубежном сериале, а не детские имена. Но толку от ее Ариел и Мирабел, если дома их называют Аря, Мира и Габуша? © Мамдаринка / VK
- У меня когда первая дочь родилась, назвали Лианой. Было это 11 лет назад. А мама у меня была очень специфической дамой. Она советовала назвать Катей, и ей настолько не понравилось имя внучки, что она никогда ее по имени не называла. Говорила просто «девочка». Мамы нет уже давно, но вспоминать это смешно. © yanaaa__666
- В первом классе учился Максимилиан. Учительница звала его Максом. Мама сделала замечание учительнице, что мальчика зовут Максимилиан, а не Макс или Максим. Учительница вняла просьбе мамы и стала звать мальчика исключительно по фамилии. © Ольга В. / Dzen
В нашей школе детей принято звать полными именами. В принципе, удобно.
- Очень давно я познакомилась с женщиной по имени Галентина. На мой вопрос, откуда же такое имя, она поведала, что его «подсказали» работники ЗАГСа. Они объяснили родителям, что Галентина это Галя, потому что Валентина это Валя. Почему ни те, ни другие не знали имени Галина, покрыто тайной. © Бабетта / Dzen
- У меня дочь в 10-м классе. Пришел новенький мальчик — Рафаэль. Она ему на школьной линейке сделала комплимент, мол, какое у тебя имя красивое, в честь великого художника! А он ей в ответ: «Ты что? Какой такой художник? Это в честь моего дяди Рафика!» © irina.prodeus
- Одна знакомая мамаша довыпендривалась. Назвала дочь Меленой — именно так, через «е», чтобы уж точно обозначить уникальность имени. Когда тетка ребенка (врач по профессии) узнала, как пишется имя, сперва смеялась, потом чуть не плакала от жалости к племяннице. Дело в том, что меленой в медицине называют черный стул (и речь не о мебели). © Елена М / Dzen
- Стояла в очереди на кассу в продуктовом. За мной заняла девушка и начала выкладывать товары на ленту. Вдруг она остановилась, огляделась и крикнула: «Ахиллес, пирожочек, мама уже на кассе!» Мне уже стало весело от такого обращения, но я вообще еле смех сдержала, когда из-за стеллажа вырулил серьезный такой товарищ лет 10... в кроссовках с подсветкой.
Процесс выбора имени ребенку редко проходит без сучка и задоринки. Потому что у каждого члена семьи свое мнение относительно того, как нужно назвать малыша. А мамам и папам остается лишь отбиваться от назойливых советчиков. Пользователи сети не единожды делились такими историями:
Комментарии
О маминых сладких пирожочках. Всегда думала, что так детей называют, когда их нет рядом, а звать ребёнка: "Пирожок, где ты?", так и хочется ответить: "Я его уже съела!" 🤣
Чем менее интеллектуально одарено поколение родителей, тем вычурней имена детей. Компенсируют)