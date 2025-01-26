12 историй о крупных покупках и их неожиданных последствиях

Про чувака, который купил "дорогущую машину", но не в состоянии её содержать и теперь собирается ездить н_а метро. А промежуточных вариантов не существует? Например, купить авто подешевле, подержанную или малолитражку? Но нет, мы же не ищем лёгких путей🤦