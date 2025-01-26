12 историй о крупных покупках и их неожиданных последствиях
В нашей подборке вы найдете истории о людях, которые решились на смелые траты, и их жизни изменились самым неожиданным образом. Кто-то воплотил мечту, кто-то извлек важный урок, а кто-то стал примером для других.
- Развожусь с мужем из-за собаки. Речь зашла о планировании ребенка, и он сказал: «Ну все, поиграла, и хватит, собаку свою отдавай, будем рожать малыша». Поиграла?! Щенок стоил почти $ 3 тыс., это не было спонтанным решением. Я копила деньги и на покупку, и на содержание, потом два с половиной года стояла в очереди на щенка в определенном питомнике, полжизни мечтала именно об этой породе, изучала все, что можно, общалась с владельцами, ездила на выставки. И собака у меня появилась задолго до мужа. Он так и не смог ответить, что случится, если ребенок будет расти с собакой. Его единственный аргумент — «а вдруг аллергия?» На день рождения муж задул свечи на торте и при всей родне «в шутку» загадал, чтобы я пошла гулять с собакой и потеряла ее, чтобы он наконец мог стать отцом. На следующий день подала на развод. © Подслушано / Ideer
- Недавно купил дорогущую машину. Перед покупкой думал, что теперь все девушки будут обращать на меня внимание, что я вольюсь в элитное общество, стану уважаемым человеком, любые двери буду ногой открывать. Так и было дня 3-4. До тех пор, пока бензина в баке не осталось 4 литра. Теперь я считаю каждые 100 км. Кажется, скоро пересяду на метро. © Подслушано / VK
- Я разносчик пиццы и много раз проходил мимо одного дома, который мне очень нравился. Сходил на экскурсию, все круто. В разгар бума на рынке жилья решил исполнить мечту и взял этот дом в ипотеку. Свою ошибку я осознал слишком поздно — нужно было сначала показать дом инспектору. Оказалось, что строение на ладан дышит, хоть это и не заметно. Я мог позволить себе ипотеку, но не мог позволить дорогостоящий ремонт. Урок, который я вынес из этого: не стоит покупать недвижимость, если вы считаете риелтора очень привлекательной женщиной. © Firevine / Reddit
- Чтобы накопить на первый взнос за квартиру, сильно экономила, урезалась в еде, одежде — во всем. Сыну мясо, а себе гречку. Приобрела квартиру и была счастлива. Потом ремонт, покупка техники. Прошло четыре года, можно вроде выдохнуть и начать покупать «лишнее» — что-то вкусное, одежду. А не могу! Не могу! Настолько эта экономия въелась в меня, что я иду в ТЦ, все обойду и ничего не куплю. И как начать жить нормальной жизнью? © Подслушано / VK
- Купила дом. Долго копила, сама сделала ремонт и тут началась какая-то дичь. Скрипы, стуки, шепот. Психанула, везде установила камеры, позвала отца, мол, так и так, меня выселить хотят. Он в мистику не верит, чаю попили и спать легли. Утром говорит: «Нормально у тебя все в доме, только холодно было». Глянули камеры, а там двери открывались и закрывались, ручки сами крутились. Отец поржал, в лице изменился и сказал, что всегда меня примет обратно. Ничего подобного. Я на эти метры 10 лет горбатилась! Я этот дом не оставлю, даже не просите. И продавать не буду. © Подслушано / Ideer
- Я по дурости купил большую яхту с каютой за $ 46 тыс. В итоге пользовался ею три раза за последние 4 года. Ее хранение обходится мне в $ 200 в месяц. Я плачу каждый раз, когда думаю об этом. © iwillhavethat / Reddit
- Купила квартиру, вторичку с ремонтом и мебелью. Через неделю после покупки в замке поворачивается ключ, заходят бывшие хозяева: «А мы решили шкаф и микроволновку забрать». Хорошо, что риелтор нормально договор составил и сделал опись всей мебели и техники. Выгоняла их с полицией, последние деньги отдала за смену замков. Люди только что получили много миллионов и решили еще и так нажиться. © Подслушано / Ideer
- С работы ушел с огромным скандалом. Начальство повесило на меня все грехи за неудачный проект, в котором я по сути участия даже не принимал, лишь подключался пару раз как консультант на начальных этапах. Уставший и измотанный я осознал, что нужно что-то менять, и вместо поиска новой работы, я продал трехкомнатную квартиру в столице практически со всем имуществом и уехал в глушь. Там в дикой местности купил дом. Немного подшаманил, сделал ремонт, облагородил территорию на свой вкус. Сумма оставалась у меня достаточно крупная, так что было принято решение доверить часть знакомому, который знает, как заставить работать деньги и умеет это делать, а на остаток вести спокойную жизнь, пока не пойдет доход. Так прошло 4 года. У меня полностью пассивный доход, привел в порядок свою голову, с внешним миром контактирую по минимуму, в основном когда выезжаю за продуктами. А так веду мирную и спокойную жизнь. Сейчас вот занялся разведением хвойных исключительно в свое удовольствие. © Подслушано / Ideer
- Купил подержанную Тойоту в 1981 году за $ 500. У нее был пробег более 100 000 миль. Четыре года спустя я накопил достаточно денег, чтобы заменить ее на более новую версию с кондиционером и автоматической коробкой передач, поэтому я продал авто по той же цене. Пять лет спустя мне позвонили из полиции штата. Они сказали, что мою старую Тойоту только что кто-то купил, а я все еще являюсь зарегистрированным владельцем (человек, которому я ее продал, так и не закончил передачу права собственности). Я спросил о пробеге, и он был больше 350 000. Насколько я знаю, эта маленькая синяя Тойота с механической коробкой передач все еще носится где-то по шоссе. © qsl498 / Reddit
- Я сделал 2 из своих худших импульсивных покупки за один день. Я получил свою первую зарплату на первой работе и решил потратить деньги на что-то крутое. Поэтому купил гитару за $ 300. Само собой, я не умел на ней играть. Когда я пришел с гитарой домой, родители начали кричать, что я незрелый и не могу планировать свои расходы. Поэтому я решил купить что-то очень практичное, что докажет их неправоту. Я вернулся домой со сковородой за $ 500. © Loud-n-creepy / Reddit
- Я купила беговую дорожку и пользуюсь ей почти каждый день. Сегодня утром я пробежала 3 км в пижаме. Мне нравится эта дурацкая, неэстетичная, громоздкая штука. © downthegrapevine / Reddit
- Купили свою первую квартиру. Как-то сижу на кухне в одной футболке, чай пью, муж на работе. Поворачивается замок, открывается дверь, на пороге бывший хозяин: «О, а ты чего дома? Чего не на работе?» И после этих слов он закрывает дверь. Замок сменили. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Чувака с гитарой и сковородой родителям давно надо было перевести na самообеспечение.
Пусть до следующей з/п смотрит в сковороду)
Про чувака, который купил "дорогущую машину", но не в состоянии её содержать и теперь собирается ездить н_а метро. А промежуточных вариантов не существует? Например, купить авто подешевле, подержанную или малолитражку? Но нет, мы же не ищем лёгких путей🤦
Когда понты застилают здравый смысл... Я хотела машину в 40 лс, муж сказал - ОК, но n/a заправке платишь сама. Передумала 😂
про мужика, который хотел избавиться от собаки перед заведением ребенка - да даже если б питомец не стоил как крыло звездолета - гнать лесом