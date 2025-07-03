Всё хорошо, но сколько лет истории, если роуминг отменили уже давным-давно и никакой проблемы с мобильным интернетом в путешествиях по стране быть не может?
Как поездка в другой город помогла мне разговорить моего ершистого подростка
Знакома ситуация, когда ребенок-подросток замыкается в себе? Школьные дела, друзья, прогулки — все теперь неинтересно. С родителями не разговаривает. Запрется у себя в комнате и сидит, музыку слушает. А если пытаетесь поговорить по душам, в ответ получаете закатывание глаз и претенциозные вздохи. У нашей героини был похожий случай.
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Моему сыну Артему 14. Последние полгода у него был на все один ответ: «Отстань». Из телефона не вылезает. Я боялась, что у сына серьезные проблемы в школе, с учителями или одноклассниками. Стала думать, как подступиться к нему. Изучала книги по теме. И наткнулась на статью психолога о том, что смена обстановки и поездка с подростком может разрушить стену непонимания между родителями и детьми.
Ну я и решила растормошить сына — рвануть с ним в Питер. В первый день ругались. А потом случился первый, пока еще очень неуверенный, шажок к успеху. Повела его дворы-колодцы смотреть. И заблудились. Вдруг сын как рассмеется и выдаст: «Мам, ты как ребенок!» Открыл карту в телефоне, взял меня за руку и повел.
Но обо всем по порядку. Когда я придумала идею с поездкой, еще пару дней собиралась с мыслями. А потом как-то в выходной постучалась в комнату к сыну и осторожно предложила: «Хочешь недельку школу прогулять?»
Артем заинтересовался, посмотрел на меня вопросительно. Я продолжила: мол, видел когда-нибудь фотки Питера в соцсетях? Красивый такой город, можно столько приключений там устроить: прогулки по таинственным дворам-колодцам, Кунсткамера — вообще крышеснос. «Ты, к тому же, никогда там не был. Махнем?» — говорю. Сын повеселел и сказал: «Окей».
Считай, полдела сделано. Я решила еще и вовлечь Артема в организацию поездки. Вместо того, чтобы все планировать самой, спросила: «Давай я выберу отель, а ты — поезд?» Сын загорелся: ему доверили решить какое-то важное взрослое дело. Проголосовал за поезд. Я продолжила: «Выбирай, на чем поедем. На „Сапсане“ или на ночном поезде?» Сын призадумался, а потом выдал: «На ночном». Я удивилась. Думала, он выберет скоростной. Ведь в купе очень долго сидеть, еще и попутчики могут напрягать.
Оказалось, что Артему захотелось испытать на себе очарование путешествий на поездах: переночевать в купе на верхней полке, понаблюдать за проплывающими за окном пейзажами, попить чай из стаканов с «такими, мам, кринжовыми подстаканниками, как у нашего дедушки». Я едва сдержала улыбку, когда все это услышала. Оказывается, сын у меня — тот еще романтик.
Купила билеты в купе, как Темка попросил. Приехали. Первый день нашего путешествия начался с конфуза. Надо сказать, что я человек довольно рассеянный в плане ориентирования на местности. Чего не скажешь о моем сыне: он две секунды на карту незнакомого города посмотрит и сразу понимает, куда идти.
Вот и в этот раз я запуталась в местном метро, и мы вылезли не на той станции, где была наша гостиница. Пришлось с чемоданами пилить опять в метро. А оно же глубокое в Питере. Артем стал ворчать: как я могла в элементарном не разобраться.
С горем пополам добрались до гостиницы. На месте выяснилось, что бесплатного вайфая там нет. Артем стал обижаться на меня, что я сразу не узнала такую важную информацию. Давай кричать, что он не сможет в номере без Интернета сидеть.
Я не выдержала — вступила с ним в перепалку. Мол, зачем ему вообще телефон в поездке. Пусть отвлечется. Столько впечатлений в Питере будет, вечерами можем делиться ими друг с другом. На что Тема мне гаркнул: «А если мне кто-то важный напишет?!» И тут же осекся. В мою голову закрались подозрения: не иначе, сынуля влюбился! Чьей еще весточки он может так отчаянно ждать? Но мыслей своих вслух не высказала, сделала вид, что не придала значения.
После заселения пошли сразу в Эрмитаж. Электронные билеты я еще дома купила. Казалось, что привезти ребенка в Питер впервые и не показать такое место — это ненормально. Вдруг заметила: сын явно скучает. Спрашиваю: «Тебе интересно?» Он робко так: «Не очень». Решила: раз уж приехали реанимировать отношения, то зачем ходить туда, где сыну не нравится. Спросила, куда он хочет. А Тема сказал: «Давай просто вместе по городу погуляем?»
Сказано — сделано. Прошлись по набережной Невы, по Невскому, побродили по тем самым дворикам. Артем все фотографировал и кому-то строчил. Не стала приставать с вопросами, кому это он. Подумала: придет время — сам расскажет.
Следующие дни были насыщенными. Кунсткамера, музей Петербургского метрополитена, Океанариум, развод мостов. Все из списка, который мы с сыном вместе составили за ужином в гостинице. Еще добрались до знаменитого книжного в доме Зингера. А потом Темка стал упрашивать меня посмотреть местные стрит-арты — как он сказал, «граффити, по-вашему, по-бумерски». Видя, как у сына горят глаза, я, конечно же, согласилась.
Пошли смотреть. Сын завороженно фоткал граффити, а я решила поспрашивать у него больше про это искусство. Артем удивился: «Тебе же обычно такое неинтересно». Я заупрямилась: «Ну, раньше было неинтересно, а теперь интересно». Тема приободрился и стал увлеченно рассказывать мне. Я задавала по ходу дела вопросы. А он все рассказывал.
Позже мы сели в кафе. И, пока ели тортик, сын вдруг возьми да скажи: «Мам, с тобой, оказывается, так классно время проводить. Я-то думал, по скучным музеям поведешь. А тут так все круто!» Если бы кто знал, как в этот момент у меня на душе тепло стало.
В последний день пошли на прощальную прогулку по городу. Добрели до Чижика-Пыжика. Там уже выстроилась толпа. Отрыла в сумке мелочь и дала Теме. Сын швырял монетку в Чижика-Пыжика. «Попадешь — сбудется желание», — подзадорила я. С десятой попытки попал. Говорю: «Колись, что загадал?» А сын взглянул на меня и сказал: «Чтобы ты перестала так странно смотреть на меня. Мам, у тебя все хорошо?»
И тут у нас состоялся первый за много месяцев разговор по душам. Рядом был Летний сад, мы решили там прогуляться. Поболтали с Темой. Я поделилась с ним своими переживаниями по поводу того, что мы стали реже общаться. Не стала скрывать, что волнуюсь, вдруг у него какие-то проблемы начались. Я искренне пыталась дать понять, что готова выслушать все, что бы у него ни наболело.
И вы знаете? Он открылся! Сказал, что ему нравится новенькая в классе, Ева. Они стали дружить, но сказать о своей симпатии он боится. Именно ее сообщений сын все время ждал и ей присылал фотки из Питера. А мне не рассказывал, потому что боялся, что не посчитаю важным и велю заняться учебой. Я засмеялась. Говорю: «Ну кто сказал тебе такую чушь, что я не придам значения твоим переживаниям?» Потрепала Темку по волосам, а он и улыбается.
Выслушав сына до конца, попыталась внушить ему уверенность в себе. Мол, девчонкам нравятся инициативные парни. Помню ведь, какой сама в школе была и мои подружки. И сказала Теме, чтобы он не боялся обратиться ко мне за советом или просто с просьбой выслушать. Таким счастливым, как в тот момент, я сына никогда раньше не видела.
Прошла уже пара месяцев после поездки. Той девочке Артем все же признался. И хотя она сказала, что видит в нем только друга, Артем не ушел в себя, потому что нашел поддержку во мне. Он все так же любит запереться в комнате, послушать музыку и полистать видосы. Но это происходит все реже. Такие моменты мы между собой называем «час тишины». Темка говорит мне: «Я на час тишины». Я понимаю, что в этот момент его лучше не беспокоить. И говорю ему: «Окей. А потом приходи на кухню, чай пить будем».
Не буду занудствовать очевидными истинами о том, как важно прислушиваться к своему ребенку. Потому что иногда для того, чтобы это понять, нужно много времени и упорства. В круговороте ежедневных забот родителям может быть совсем не до этого. Поэтому хорошо, что тогда я решила сменить обстановку и вывезти сына туда, где никто и ничто не будет мешать нам заново узнавать друг друга.
Поездки часто дарят не только впечатления, но и перемены в жизни. Рассказываем, как повлиял на нашу героиню отпуск вдали от мужа.