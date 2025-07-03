Как поездка в другой город помогла мне разговорить моего ершистого подростка

Моему сыну Артему 14. Последние полгода у него был на все один ответ: «Отстань». Из телефона не вылезает. Я боялась, что у сына серьезные проблемы в школе, с учителями или одноклассниками. Стала думать, как подступиться к нему. Изучала книги по теме. И наткнулась на статью психолога о том, что смена обстановки и поездка с подростком может разрушить стену непонимания между родителями и детьми.

Ну я и решила растормошить сына — рвануть с ним в Питер. В первый день ругались. А потом случился первый, пока еще очень неуверенный, шажок к успеху. Повела его дворы-колодцы смотреть. И заблудились. Вдруг сын как рассмеется и выдаст: «Мам, ты как ребенок!» Открыл карту в телефоне, взял меня за руку и повел.