15+ историй, в которых умная техника выкинула тот еще номер

Сенсорное. Мусорное. Ведро. Насколько я отстала от жизни. Про благодарность чату GPT - не заслужил. Косячит - обкладываю матами. Причем такое общение только с нейросетью - надо же где-то пар выпускать. Гореть мне при восстании машин.

По-прежнему не понимаю цимус умной колонки. В доме стоит вещь, которая постоянно за тобой следит. Для "просто пообщаться" - смысл, там алгоритм.

Робот-пылесос есть, но без бозгов - единственный интеллект - датчик препятствий