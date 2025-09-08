15+ историй, в которых умная техника выкинула тот еще номер
Умная техника все активнее становится частью нашей жизни. Читая истории пользователей cети, начинаешь думать, что она порой уж слишком умна: колонка не ограничивается ответом на вопрос, а будто бы пытается вставить свои пять копеек, а робот-пылесос вдруг сражает наповал знанием французского.
- Вчера вечером муж собрался в круглосуточный магазин и спросил, хочу ли я чего-нибудь. Я ему и говорю, что хочу шоколада. А он уточняет, какой именно. Я ответила, что темный хочу. Не прошло и 5 минут, как у меня повсюду в браузере появилась реклама темного шоколада. © Lanfear_Is_Me / Reddit
- Спрашиваю Алису, будет ли сегодня дождь. Отвечает, мол, никакого дождя. Через 2 часа льет как из ведра! Я говорю Алисе: «Ну и зачем ты наплела насчет погоды?!» Алиса невозмутимо: «Ой». © ayana_mozho
- Нашего предпоследнего робота-пылесоса мы назвали Оливер. Он был лучшим. Шустрый, точный, тихий. Мы любили Оливера. К сожалению, он покинул бренный мир, столкнувшись с небрежно оставленной на полу открытой бутылкой воды. К новому пылесосу мы так и не смогли привязаться. Он шумит, застревает, где попало, пропускает пятна. А в какой-то момент решил перейти на французский, который знает из всей семьи только он. © whiglet / Reddit
Для создания этого материала были использованы следующие источники: VerhovniyMemolog / Pikabu
- Муж как-то обругал умную колонку, и она просто перестала реагировать на его голос. Слушает, но не отвечает. Потом выяснилось, что она обижена и нужно попросить прощения. Попросил. Так она стала опять нормально с ним разговаривать. © dolya_shutki
Для создания этого материала были использованы следующие источники: FedorenKo / Pikabu
- Сижу дома, развожу всякие муси-пуси со своим щенком в духе: «Ты моя собака-кусака-облизака-целовака!» И тут откуда-то со стороны голос: «Я не поняла, это что, какое-то заклинание?!» Мы с щенком аж подпрыгнули и, пока я не сообразила, что это Алиса подслушивает, чуть не поседела на полголовы. © user8821399 / Pikabu
- Кот просто подошел к умной колонке, мяукнул, и Сири сказала: «Конечно, вот тебе музыка», и кот уселся на подоконник, слушая звуки природы. Я просто хочу знать, как долго продолжается эта дружба. © VerhovniyMemolog / Pikabu
Я с тоже "спасибо" и "пожалуйста" говорю, но только колонке, просто, чтобы мне потом она отвечала в таком же духе
- Очень часто хожу и бегаю в наушниках с музыкой. Двойным щелчком по правому наушнику включается следующий трек. Заметила, что скучные разговоры с людьми в реальной жизни тоже пытаюсь переключить двойным щелчком по правому уху... © Криптозоолог мамкин / ADME
- А вы тоже замечали, что, если перестать платить за подписку умной колонки, она начинает плохо слышать, включать какую-то чушь и порой игнорировать, словно обижается на отсутствие финансирования? Хотя энергию ест за ваш счет. © DenimDef / Pikabu
Для создания этого материала были использованы следующие источники: tproger / Twitter
- У меня сенсорное мусорное ведро, и ночью оно открывает и закрывает крышку само, днем — никогда. Свой фокус с открываванием оно проделывает раз за ночь, где-то в районе двух ночи. Летом я думала, может, муха? Но мух нет, никакой живности уже нет осенью. © Tatakaart / Pikabu
- Нашел новое развлечение: если в общедомовом чате разгорается спор, я выбираю сторону, а затем копирую сообщения оппонента в ChatGPT, ответы бота шлю в чат оппоненту. Тетеньки общаются с ИИ и даже не подозревают. © georgyvartanov / Pikabu
- Наш работник сферы обслуживания трудится с 2017 года и постоянно находит что-то, на чем застревает. В прошлом жилье это была сушилка, в этом — подставка кошачьей лежанки. С маниакальной настойчивостью едет и едет туда, хотя у него есть память, и он двери и горшки с цветами запоминает, чтобы не биться. А еще он не ездит в коридор без света, заезжает на порог свет/темнота и пищит. Включу свет — убирается, не включу — поорет и едет в другое место убираться. © MalyMaly / Pikabu
- Друзья — женатая пара с пятилетней дочкой. У мамы аллергия, и ребенку на день рождения подарили собаку-робота. Робот лает, запоминает до шестидесяти команд, откликается на имя. Будущее сегодня — ребенок разговаривает, бегает и дрессирует робощенка, а на ночь бережно ставит его на зарядку. © Подслушано / Ideer
Комментарии
Сенсорное. Мусорное. Ведро. Насколько я отстала от жизни. Про благодарность чату GPT - не заслужил. Косячит - обкладываю матами. Причем такое общение только с нейросетью - надо же где-то пар выпускать. Гореть мне при восстании машин.
По-прежнему не понимаю цимус умной колонки. В доме стоит вещь, которая постоянно за тобой следит. Для "просто пообщаться" - смысл, там алгоритм.
Робот-пылесос есть, но без бозгов - единственный интеллект - датчик препятствий