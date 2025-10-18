Не только в Италии. Редко сочетают рыбу с сыром. Конечно, есть какие-то рецепты, кому нравится.
10 мифов об итальянской кухне, которые самих итальянцев только смешат
Если остановить любого прохожего на улице и спросить, что едят итальянцы, то наверняка услышите в ответ «пицца» или «макароны». Но это не так — точнее, не совсем так, ведь та же паста широко употребима не во всех регионах страны. Хотите узнать, какие еще мифы о кухне Италии не имеют ничего общего с реальностью? Тогда загляните в эту статью — для нее мы нашли и пару историй от людей, которые попали в забавную и неловкую ситуацию из-за этих мифов.
Итальянцы кладут сыр в любые блюда
Мы привыкли к тому, что любое итальянское яство обильно посыпают сыром. На самом же деле это происходит не всегда — рыбные блюда по большей части не принято «приправлять» этим молочным продуктом: считается, что яркий вкус сыра затмит деликатный вкус морепродуктов.
Оливковое масло — основа итальянской кухни
У кого что исторически являлось базовым сельхозпродуктом, тот то и использует: одни оливковые рощи выращивали, другие коров.
Мы думаем, что итальянскую кухню невозможно представить без оливкового масла. Однако это не совсем так — в южных регионах страны используют именно его, а вот основной кулинарный жир кухни северной части Италии — масло сливочное. А в некоторых областях Италии для жарки и вовсе используют свиной жир.
Паста карбонара готовится со сливками
Даже если мы в курсе про пекорино романо, пармезан доступнее, а разницу во вкусе поймут только особенные гурманы.
Нет, нет, и еще раз нет. Карбонара — это гуанчале (свиная сыровяленная щековина), желтки и сыр. И тут кроется и еще один нюанс — мы привыкли, что это блюдо обильно сдабривается пармезаном. Однако оригинальная карбонара готовится с овечьим сыром, который называется пекорино романо. Дело в том, что у сыров тоже есть свое региональное разделение и там, где было придумано это блюдо, в ходу именно продукты из овечьего молока.
Паста — самое популярное блюдо в Италии
Тут все очень зависит от региона Италии. Если речь идет о северных частях страны, то тут роль первой скрипки досталась кукурузе и рису — именно отсюда родом такие блюда как полента и ризотто. Кроме того, и само приготовление пасты разнится от севера к югу: если в первом случае ее делают с использованием яиц и муки очень мелкого помола, то южане предпочитают готовить это блюдо из воды и муки под названием «семолина» — чего-то вроде привычной нам манки.
В пиццу пепперони кладут колбасу
Если где-нибудь в Италии заказать пиццу пепперони, то вам принесут пиццу с... перцем, потому что с итальянского это слово переводится как «перчик». Если же вы хотите пиццу с мясной начинкой, то, например, в регионе Лацио, куда входит и Рим, вы можете попросить pizza capricciosa, в состав которой входит прошутто — сыровяленная ветчина.
Паста с курицей — одно из самых популярных блюд
Нигде в Италии вы не встретите курицу и пасту в одном блюде. Все дело в том, что застолья в этой стране проходят в несколько курсов. И паста — часть первого курса (primo), а курица — второго (secondo). Кстати, паста — это всегда самостоятельное блюдо, а не гарнир.
- Сижу в гостях, подают пасту. При этом на столе тарелки, в которых салаты, зелень, закуски всякие. Я, ничего не подозревая, беру немного зелени и кладу себе в тарелку с пастой. Хозяйка прямо подпрыгивает: «Что ты делаешь?! Нельзя мешать пасту с чем-либо!»
Когда потом рассказывала этот случай друзьям-итальянцам, они сказали: ну конечно, вот ты балда, паста — это паста! Мешать ее с чем-то — это нелегально. © Carioka / Pikabu
Паста должна быть сварена al dente
Это и так, и не так одновременно. Al dente, что в переводе буквально означает «на зуб», варят пасту, которая потом будет доготавливаться — например, листы лазаньи. А если пасту подают как есть и добавляют сверху соус или мясное рагу, известное нам под названием болоньезе, ее варят до готовности.
При варке пасты нужно добавить в воду оливковое масло
Всегда кидаю ложку масла в воду, чтоб макароны не слипались, и плевать, что они потом "не обволакиваются". Надо же такое придумать!
Это один из самых распространенных мифов о приготовлении пасты. Однако такой способ варки в Италии не используется, поскольку макароны, приготовленные в «подмасленной» воде, потеряют способность обволакиваться соусом, с которым подаются многие виды пасты — например, та же самая карбонара.
Традиционная паста для болоньезе — спагетти
Это одно из самых больших заблуждений, касающихся итальянской кухни. С соусом, точнее, как называют его сами итальянцы, рагу, подаются другие виды пасты. Дело в том, что ragu alla bolognese — блюдо с севера Италии, а спагетти — с юга. Именно поэтому классический рецепт этого кушанья подают с пастой, характерной для северных регионов — как правило, это тальятелле. Поверхность у этой пасты шершавая, что дает соусу возможность цепляться за нее и не стекать.
Итальянцы пьют капучино в любое время
Если вы хотите заставить официанта в итальянском кафе растеряться или даже посмотреть на вас с толикой пренебрежения, закажите капучино после 11 утра. Кроме того, этот своего рода «запрет» распространяется на любые виды напитка с добавлением молока. Если вы закажете просто кофе, у официанта не возникнет никаких вопросов — это по умолчанию будет эспрессо.
- Мы гуляли по Риму и забрели в какие-то закоулки, где не было туристов. Устали и решили зайти в кафешку — в ней практически все места были заняты местными жителями. Мы подозвали официанта, сделали заказ, в котором было и капучино. Он тут же выхватил из кармана телефон, испуганно посмотрел на него, развернулся и убежал. Мы ничего не поняли, а потом выяснили, что капучино подают только до 11 утра, а на часах было 10.55.
Как в любой кухне народов мира люди используют свои специи и свои изюминки и это вкусно. Например я однажды ела "узбекский" борщ. Хозяйка добавила туда зелёную кинзу и вкус был совсем другой.
Что поразило больше всего?) Что люди капучино не могут спокойно попить, целая страна против, аж официанты испуганно убегают. 🤭