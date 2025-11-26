15 комиксов, в которых многие узнают свои будни в многоэтажке

Феномен соседства — одна из самых богатых почв для комедийных ситуаций в современной культуре. Это уникальные отношения, построенные на территориальной близости, а не на личном выборе, что рождает бесконечный источник абсурда, неловкости и непреднамеренного юмора.

В этой статье мы рассмотрим 15 комиксов, которые с поразительной точностью и доброй иронией отражают всю палитру соседских отношений.

Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.

О тонких стенах в домах можно слагать легенды. Иногда благодаря им весь идеальный образ соседей разбивается

Да и вообще порой с этими стенами никакие сериалы не нужны

Иногда жизнь с соседом напоминает день сурка

И да, периодически попадаются немного странные соседи

И некоторые из них любят поболтать...О всех соседях

А некоторые — даже наглыми

И, конечно, куда без категории «особенно бдительные»

В многоквартирном доме даже поездка на лифте может оказаться запоминающейся

Когда в подъезде пахнет вкусной едой, всегда надеешься, что это из твоей квартиры

Про домовой чат и говорить ничего не нужно

Говорят, если сделать ремонт, через какое-то время вас обязательно зальют

В многоквартирных домах люди часто не знают своих соседей. Но стоит выйти с собакой, так сразу обзаводишься друзьями

А если вы, наоборот, хорошо знакомы с соседями, к вам могут поступать неожиданные просьбы

Но иногда эти просьбы имеют приятные последствия

