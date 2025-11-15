16 комиксов о том, что у мам и пап разные «правила игры» в воспитании
Если воспитание ребенка — это игра, то мама и папа явно читали разные инструкции. У одного главный принцип — «лишь бы был счастлив», у другого — «а по расписанию поел?» Эти разногласия — не повод для ссоры, а неиссякаемый источник юмора. Мы нарисовали 16 ситуаций, которые доказывают: разные правила игры — это не баг, а фича семейной системы. Готовы посмеяться над собой?
1. С мамой утро — время просыпаться, а с папой — притворяться, что еще спим.
2. У мамы творожок с кальцием, у папы — мармеладная гарантия.
3. Мама за термобелье, папа — за быструю пробежку в свитере
4. Мама учит этикету, папа выдает лицензию на поедание руками.
5. Мама страхует, а папа ждет на... «вершине дерева».
6. У мамы — аккуратное складывание, у папы — Чемпионат по забросу игрушек в ящик!
7. С мамой играем в домики, с папой — разрисовываем его, как арт-объект.
8. Мама поет баю-бай, папа готовит «Заход на посадку!»
9. Мама за «акварель в альбоме», папа — за «полный арт-беспорядок с ног до головы».
10. Мама просит тишины, папа объявляет «Коронный танец робота!»
11. С мамой чай и постель, с папой — «терапевтический» кусочек мороженого.
12. У мамы — тихий шелест страниц, у папы — спецэффекты и рычание
13. Мама выдает дождевик, папа — команду «Прыгай в самую большую лужу!».
14. У мамы — объятия и анализ чувств, у папы — «Он что, сам Пикассо?»
15. Мама требует ящики, папа — креативный беспорядок гения
16. Вопрос, который заставляет маму и папу работать в одной команде (и паниковать).
