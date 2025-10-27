15 комиксов о том, что есть только два типа людей и, как правило, они живут вместе

15 комиксов о том, что есть только два типа людей и, как правило, они живут вместе

И как только так выходит, что в брак вступают полные противоположности: она вечно хочет развлекаться, а он — спать, она готова душу продать за кусок торта, а он терпеть не может сладкое, она обожает разговоры по душам, а он — невозмутимый молчун. В этой статье мы собрали красноречивые иллюстрации о парочках, которые любят друг друга, несмотря на то, что они очень разные.

1.

2.


3.


4.


5.

6.


7.


8.

Драконятина
41 минута назад

Ржу , это про нас с мужем) как я говорю, это "подозрительная еда" для него) не любит всякие морепродукты и икру. Хорошо хоть креветок начал есть понемногу)

9.


10.


Драконятина
39 минут назад

Лучше спросить, почему нельзя купить посудомоечную машинку, это уже не роскошь, а необходимость, экономит воду, силы и время.

11.

12.

13.

14.

15.

Annete
5 минут назад

Поэтому у нас в квартире 2 санузла. И нет, это не роскошь))

