Ржу , это про нас с мужем) как я говорю, это "подозрительная еда" для него) не любит всякие морепродукты и икру. Хорошо хоть креветок начал есть понемногу)
15 комиксов о том, что есть только два типа людей и, как правило, они живут вместе
Семья
1 час назад
И как только так выходит, что в брак вступают полные противоположности: она вечно хочет развлекаться, а он — спать, она готова душу продать за кусок торта, а он терпеть не может сладкое, она обожает разговоры по душам, а он — невозмутимый молчун. В этой статье мы собрали красноречивые иллюстрации о парочках, которые любят друг друга, несмотря на то, что они очень разные.
1.
AI-generated image
2.
AI-generated image
3.
AI-generated image
4.
AI-generated image
5.
AI-generated image
6.
AI-generated image
7.
AI-generated image
8.
AI-generated image
-
-
Ответить
9.
AI-generated image
10.
AI-generated image
Лучше спросить, почему нельзя купить посудомоечную машинку, это уже не роскошь, а необходимость, экономит воду, силы и время.
-
-
Ответить
11.
AI-generated image
12.
AI-generated image
13.
AI-generated image
14.
AI-generated image
15.
AI-generated image
А вот и еще несколько статей про веселую семейную жизнь:
Фото на превью AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 людей, которые подняли телефонную трубку, и их день перестал быть томным
Истории
5 дней назад
17 историй о том, что первый год брака — это сплошное приключение
Истории
3 дня назад
20+ начальников, чья «гениальность» сыграла с ними злую шутку
Истории
2 дня назад
15 историй о том, что риелторам и их клиентам бывает ой как непросто друг с другом
Истории
4 дня назад
Обычные блюда из нашего детства, от которых у иностранцев волосы дыбом встают
Интересное
2 месяца назад
17 историй о женщинах, которые доказывают, что из любой ситуации можно выйти королевой
Истории
1 месяц назад
15 примеров того, как закидоны близких людей делают жизнь похожей на аттракцион
Истории
1 неделя назад
15 человек, у которых так прокачана смекалка, что они могли бы уже и деньги брать за свои советы
14 случаев, когда люди случайно сказали вслух то, что думали, и назад дороги уже не было
Интересное
1 месяц назад
16 офисных баек, читая которые, можно и кофе на себя пролить
16 историй из маршруток и метро, которые доказывают, что общественный транспорт — это филиал цирка
15 человек, которые пережили самый неловкий момент в жизни прямо на работе
Истории
3 дня назад