17 старинных картин, которые показывают, что у людей и 500 лет назад были те же самые «проблемки», что и у нас
Иногда кажется, что наши предки жили как-то совершенно иначе: без гаджетов, без пробок, без дедлайнов и прочих радостей современности. Но стоит глянуть на старинные картины — и внезапно обнаруживается, что многие их заботы, переживания и маленькие бытовые ситуации нам весьма знакомы. Мы собрали 17 полотен, которые доказывают: между нашим бытом и их повседневностью пролегает пара столетий... а по сути — никакой разницы.
Узнал цену на пломбу
Прислал бабуле СМС
Вспомнила бывшего и борешься с желанием провалиться сквозь пол
Отправил другу уморительный мем и ждешь его реакции
А между тем это Демокрит, который за 400 лет до н. э. утверждал о существовании мельчайших частиц материи и называл их "атомами". А смеялся, потому что его смешила людская глупость, которую он видел повсеместно.
Всю ночь читала захватывающий роман и наконец дочитала
Пришли на утренние лекции, после того как тусили всю ночь
А в прогнозе сказали, что ветра не будет...
Терпеливо ждем, пока Маша выйдет из комнаты, чтобы начать сплетничать о новой Машиной пассии
Первый снежок выпал, пора греть пледы на радиаторах
Тайный Санта в третьем классе
«Допрыгались, голубчики! А убирать кто будет?»
Родители и гости ушли на кухню и оставили тебя одну за новогодним столом
Показываешь друзьям классные сапожки, которые выцепила за полцены
Мама оставила на плите макароны, велела согреть и съесть
Прислали смету на ремонт, сантехнику придется переделывать
«А что-нибудь, кроме шансона, вы играть умеете?»
Жена отправила за продуктами
