17 старинных картин, которые показывают, что у людей и 500 лет назад были те же самые «проблемки», что и у нас

Иногда кажется, что наши предки жили как-то совершенно иначе: без гаджетов, без пробок, без дедлайнов и прочих радостей современности. Но стоит глянуть на старинные картины — и внезапно обнаруживается, что многие их заботы, переживания и маленькие бытовые ситуации нам весьма знакомы. Мы собрали 17 полотен, которые доказывают: между нашим бытом и их повседневностью пролегает пара столетий... а по сути — никакой разницы.