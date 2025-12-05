17 старинных картин, которые показывают, что у людей и 500 лет назад были те же самые «проблемки», что и у нас

1 час назад
Иногда кажется, что наши предки жили как-то совершенно иначе: без гаджетов, без пробок, без дедлайнов и прочих радостей современности. Но стоит глянуть на старинные картины — и внезапно обнаруживается, что многие их заботы, переживания и маленькие бытовые ситуации нам весьма знакомы. Мы собрали 17 полотен, которые доказывают: между нашим бытом и их повседневностью пролегает пара столетий... а по сути — никакой разницы.

Узнал цену на пломбу

Прислал бабуле СМС

Mgolombe
32 минуты назад

Ага, и там написано "Предлагаем для надежности перевести ваши денежные средства в коробку этому человеку."

Вспомнила бывшего и борешься с желанием провалиться сквозь пол

Отправил другу уморительный мем и ждешь его реакции

Mgolombe
38 минут назад

А между тем это Демокрит, который за 400 лет до н. э. утверждал о существовании мельчайших частиц материи и называл их "атомами". А смеялся, потому что его смешила людская глупость, которую он видел повсеместно.

Всю ночь читала захватывающий роман и наконец дочитала

Пришли на утренние лекции, после того как тусили всю ночь

А в прогнозе сказали, что ветра не будет...

Терпеливо ждем, пока Маша выйдет из комнаты, чтобы начать сплетничать о новой Машиной пассии

Первый снежок выпал, пора греть пледы на радиаторах

Тайный Санта в третьем классе

«Допрыгались, голубчики! А убирать кто будет?»

Родители и гости ушли на кухню и оставили тебя одну за новогодним столом

Конфуз
19 часов назад

Мы так на мамином до с дочерью гостей, пока родители тусили на кухне, попробовали вишневый ликёр 😅😆Мне было восемь. Но отпить побоялись, так что макали пальцы в рюмку и облизывали

Показываешь друзьям классные сапожки, которые выцепила за полцены

Mgolombe
26 минут назад

Да не. Это она встретила на балу мужа в обществе другой женщины. И он такой "Пу-пу-пуу". А та типа отвернулась и насвистывает.

Мама оставила на плите макароны, велела согреть и съесть

Прислали смету на ремонт, сантехнику придется переделывать

«А что-нибудь, кроме шансона, вы играть умеете?»

Жена отправила за продуктами

А с помощью вот этой подборки классических картин мы докажем вам, что за сотни лет даже поведение наших питомцев не изменилось ни на йоту.

