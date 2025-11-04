20+ картин, где видно, что за сотни лет поведение наших питомцев не изменилось ни на йоту

Времена идут, меняются эпохи, стили и тренды, но кое-что все же остается неизменным — наши милые и проказливые питомцы. Они все так же засыпают в самых неожиданных местах, умилительно выпрашивают еду, а потом с гордым видом игнорируют хозяев.

И мы нашли лучшее доказательство тому, что животные столетиями не изменяют своим привычкам. Эти 20+ полотен докажут, что наши четвероногие друзья ведут себя точь-в-точь как их далекие предки, позировавшие художникам сотни лет назад. Смотрите и убеждайтесь!

Они все так же сподвигают хозяев поскорей обновить гардероб

Будят нас среди ночи, бурно выясняя, чья же это территория

Своими мощными когтищами охраняют хозяев от жутких монстров

Прямо под монаршим носом запросто «съедят» королеву

Освоили выражение «как кот, который объелся сметаны» на ура

Сладко спят под ваши внеурочные бдения

И под томления сердца в ожидании чуда

А проснувшись, без устали сторожат из окна прекрасное далеко

Порой требуют обед на блюдечке с голубой каемочкой

Но всегда не прочь составить вам компанию за работой

Или обратить ваше внимание на любопытные детали

С переменным успехом соревнуются за звание фаворита хозяев

Они с готовностью разделят ваши увлечения

Но всегда найдут чем занять себя самим

С удовольствием познают иную флору и фауну

А порой и прочие науки

Без проблем помогут вам избавиться от опостылевшего сервиза

Неприхотливы в забавах, играют с чем угодно, только бы на тесемочке

Послушно замирают, позируя для парадного портрета

Или сидя в засаде во время охоты на дичь

И никогда-никогда не дадут вам забыть, что настоящее счастье — в объятиях любимого человека

Бонус:

И помните — если кто-то что-то натворил, то это не питомец, а если и питомец, то случайно, а если не случайно, то ну как же сердиться, глядя на эту мордашку?

Я думаю, нам удалось убедить вас, что наши любимые зверята были, есть и будут неизменно милыми и шаловливыми проказниками, с которыми так до конца и непонятно, кто кого приручил — они нас или все же мы их? Поделитесь в комментариях фотографиями своих пушистых друзей, возможно, мы вместе обнаружим, что их ИЗО-близнец давно обитает в ближайшем музее!