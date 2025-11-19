Вот как бы выглядели современные принцессы, если бы жили с нами по соседству

А что, если бы Золушка жила в соседней многоэтажке, а Жасмин вела свой TikTok? Долой скучные сказки! Благодаря искусственному интеллекту мы смогли раздвинуть границы фантазии и переселить диснеевских принцесс в наши реалии. Собрали для вас 15 фантазий, где Аврора наконец-то нашла себе спокойное местечко, а Ариэль... вы сами увидите, чем она занимается в современном мегаполисе. Здесь наверняка найдется ваша любимая — поскакали на белом коне смотреть на принцесс!

Золушка хоть и делала уборку безупречно, вряд ли делала это по своей воле. Потому в реальности мы видим ее консультантом в обувном магазине

Белоснежка с ее любовью к животным легко могла бы работать в зоопарке. Да и яблоки под рукой, точно не отравленные

Авроре, которой удалось неплохо выспаться, даже немного завидуем. Она знает толк в расслаблении. И тетушкам-феям нашлось бы занятие для релакса

Уж кто-кто, а Ариэль лучше всех разбирается в рыбе

Любительница чтения, девушка с добрым и чистым сердцем — Белль могла бы стать писательницей любовных романов или даже детективных триллеров

Жасмин-путешественница вела бы свой трэвел-блог. Ее видео о культуре разных стран набирали бы миллионы просмотров

Сильная и красивая Покахонтас и в реальной жизни очень бы любила природу. Она с легкостью могла бы работать гидом по горам и лесам

У принцессы Тианы в реальности был бы фуд-трак и она продавала бы там выпечку собственного приготовления

Рапунцель больше всего на свете любила бы рисовать. Ее легко можно было б встретить в живописных местах города

Храбрая сердцем Мерида точно любила б адреналин и рок-музыку. Свободный дух и шикарные волосы

Эльза, научившаяся контролировать свою силу, в нашем мире стала бы специалистом по криотерапии. Она точно знает, какие низкие температуры могут исцелять

А вот энергичной и зажигательной Анне было бы по душе скакать в первом ряду на концерте любимой рок-группы

Моана, чья душа связана с океаном и наследием предков-мореплавателей, в нашем мире стала бы тату-мастером. Она бы сохраняла и передавала историю своего народа через полинезийские узоры

Райя в нашем мире стала бы кризисным переговорщиком. Ее миссия — восстанавливать доверие и объединять разные стороны, как она делала это в Кумандре

Тинкер Белль — это не просто фея, а гений-изобретатель с золотыми руками и вспыльчивым характером. В нашем мире она стала бы блестящим инженером

Вот и подошло к концу наше путешествие из сказочного королевства прямо в современный мегаполис. Мы увидели, что даже в мире без волшебных палочек, принцев на белых конях и хрустальных туфелек наши принцессы-соседки смогли бы найти свое призвание. Ведь, чтобы быть принцессой, не обязательно носить корону, достаточно найти себя. А какую принцессу вы бы с радостью и любопытством встретили бы в реальной жизни? Нашей фантазии нет предела, поэтому ловите: 14 актеров, которые идеально сыграли бы наших любимых мультгероев в Голливуде

