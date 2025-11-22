15 красавиц с портретов, которые преобразились с помощью современного макияжа

Картины прошлых веков всегда привлекали внимание своей утонченной красотой. Художники умели подчеркивать достоинства своих моделей, но современные бьюти-техники способны показать их в совсем новом свете. Мы взяли эти портреты красавиц из разных эпох и при помощи нейросетей сделали им современный макияж. Получилось удивительное сочетание классики и актуальных трендов. Давайте смотреть!