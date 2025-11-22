15 красавиц с портретов, которые преобразились с помощью современного макияжа
Культура
5 часов назад
Картины прошлых веков всегда привлекали внимание своей утонченной красотой. Художники умели подчеркивать достоинства своих моделей, но современные бьюти-техники способны показать их в совсем новом свете. Мы взяли эти портреты красавиц из разных эпох и при помощи нейросетей сделали им современный макияж. Получилось удивительное сочетание классики и актуальных трендов. Давайте смотреть!
«Саския ван Эйленбюрх, жена художника», Рембрандт Харменс ван Рейн
«Портрет Изабеллы Брант», Питер Пауль Рубенс
«Портрет художницы Елизаветы Николаевны Званцевой», Илья Репин
«Портрет Анны Ахматовой», Кузьма Петров-Водкин
Да, но не думаю, что она бы красилась — Анна Ахматова не из таких была. Хотя красиво, ничего не скажешь.
-
-
Ответить
«Девушка в платке», Алексей Венецианов
Современная восьмиклассница: видно, что ребёнок, но уже красится. Эх, дети сейчас так мейк любят.
-
-
Ответить
«Неизвестная», Иван Крамской
«За туалетом. Автопортрет», Зинаида Серебрякова
«Портрет девушки», Петрус Кристус
«Портрет Марии Лопухиной», Владимир Боровиковский
«Итальянский полдень», Карл Брюллов
«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев
«Леди Лилит», Данте Габриэль Россетти
© Lady Lilith / Dante Gabriel Rossetti / Delaware Art Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи
«Портрет Жанны Самари», Пьер Огюст Ренуар
«Царевна-Лебедь», Михаил Врубель
Фото на превью The Swan Princess / Mikhail Vrubel / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons, AI-generated image, Merchant's Wife at Tea / Boris Kustodiev / Russian Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
Когда-то яркий мейк был признаком девушек древнейшей профессии.
-
-
Ответить
Похожее
16 человек хотели забрать или отправить посылку, и начался такой квест, что хоть сериал снимай
15+ человек вспомнили о своей первой любви и занырнули в теплое море ностальгии
Ностальгия
1 месяц назад
16 женщин рассказали, какой поступок подруги заставил их навсегда вычеркнуть ее из жизни
18 историй о знакомствах, которые без улыбки читать невозможно
Истории
2 недели назад
15 человек, которые будто живут в своем мире, где бестактность — это новая норма
17 человек честно признались, как изменилась их дружба, когда им стукнуло 30
15 человек, которые подали месть не просто как холодное, а как очень изящное блюдо
16 работников сферы услуг вспомнили истории, после которых им хотелось не чаевых, а успокоительного
16 случаев, когда подарок оказался неожиданнее самого праздника
Истории
2 дня назад
24 истории о том, как люди однажды осознали: «Это и есть мой человек»
Истории
1 неделя назад
Мы пошалили и представили, как бы выглядели герои наших любимых сказок, если бы их позвали на «Голубой огонек»
Художники
1 неделя назад
15+ человек, которых неожиданное наследство застало врасплох
Интересное
2 месяца назад