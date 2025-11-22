15 красавиц с портретов, которые преобразились с помощью современного макияжа

Культура
5 часов назад
15 красавиц с портретов, которые преобразились с помощью современного макияжа

Картины прошлых веков всегда привлекали внимание своей утонченной красотой. Художники умели подчеркивать достоинства своих моделей, но современные бьюти-техники способны показать их в совсем новом свете. Мы взяли эти портреты красавиц из разных эпох и при помощи нейросетей сделали им современный макияж. Получилось удивительное сочетание классики и актуальных трендов. Давайте смотреть!

«Саския ван Эйленбюрх, жена художника», Рембрандт Харменс ван Рейн

«Портрет Изабеллы Брант», Питер Пауль Рубенс

«Портрет художницы Елизаветы Николаевны Званцевой», Илья Репин

«Портрет Анны Ахматовой», Кузьма Петров-Водкин

Nivere Kerli*
1 день назад

Да, но не думаю, что она бы красилась — Анна Ахматова не из таких была. Хотя красиво, ничего не скажешь.

-
-
Ответить

«Девушка в платке», Алексей Венецианов

Nivere Kerli*
1 день назад

Современная восьмиклассница: видно, что ребёнок, но уже красится. Эх, дети сейчас так мейк любят.

-
-
Ответить

«Неизвестная», Иван Крамской

«За туалетом. Автопортрет», Зинаида Серебрякова

«Портрет девушки», Петрус Кристус

«Портрет Марии Лопухиной», Владимир Боровиковский

«Итальянский полдень», Карл Брюллов

«Купчиха за чаем», Борис Кустодиев

«Леди Лилит», Данте Габриэль Россетти

«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи

«Портрет Жанны Самари», Пьер Огюст Ренуар

«Царевна-Лебедь», Михаил Врубель

Комментарии

Уведомления

Похожее