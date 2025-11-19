Мы «примерили» современные бьюти-тренды на красавиц прошлого и поняли, что красота может быть разной

У каждой эпохи свои стандарты красоты, которые отражаются и на кинематографе. Нам стало интересно, как бы выглядели героини старых фильмов, если бы кино снималось в современных реалиях. Прически, губы, макияж — мы вместе с искусственным интеллектом изменили эти черты у женщин, которые в свое время были эталонами красоты, и поняли, что настоящая красота — вне времени.