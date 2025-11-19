Мы «примерили» современные бьюти-тренды на красавиц прошлого и поняли, что красота может быть разной

У каждой эпохи свои стандарты красоты, которые отражаются и на кинематографе. Нам стало интересно, как бы выглядели героини старых фильмов, если бы кино снималось в современных реалиях. Прически, губы, макияж — мы вместе с искусственным интеллектом изменили эти черты у женщин, которые в свое время были эталонами красоты, и поняли, что настоящая красота — вне времени.

Алиса Фрейндлих, «Служебный роман»

Ирина Алферова, «Д’Артаньян и три мушкетера»

Наталья Селезнева, «Иван Васильевич меняет профессию»

Надежда Румянцева, «Девчата»

Марина Титова
1 день назад

Уверены, что Румянцева легла б под нож пластического хирурга ??? Вот почему они все сейчас на одно лицо !!!

Ответить

Валентина Воилкова, «Покровские ворота»

Наталья Варлей, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Вера Алентова, «Москва слезам не верит»

Светлана Светличная, «Бриллиантовая рука»

Нина Дорошина, «Любовь и голуби»

Наталья Кустинская, «Иван Васильевич меняет профессию»

Лариса Гузеева, «Жестокий романс»

Евгения Симонова, «Афоня»

Людмила Гурченко, «Вокзал для двоих»

Наталья Андрейченко, «Мэри Поппинс, до свидания»

Ирина Муравьева, «Самая обаятельная и привлекательная»

А вы согласны с нами, что эти женщины прекрасны с любым макияжем и прической? А если вам интересно творчество ИИ, то загляните еще и сюда.

