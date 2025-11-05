Мы попросили нейросеть сделать 14 сказочных героинь обычными женщинами. Результат — отвал всего

А если бы Золушка жила рядом с нами, она бы шила платья на заказ и добавляла бы на подол крошечную вышитую туфельку — на удачу. Принц помогал бы вести ее онлайн-магазин.

А ее любовь к порядку никуда бы не делась, но обрела бы современный вид. Каждое утро она с радостью наводила порядок в своем уютном доме, а ее трудолюбие и жизнерадостность стали бы вдохновением для всех вокруг.