Мы попросили нейросеть сделать 14 сказочных героинь обычными женщинами. Результат — отвал всего

Сказка — это навсегда? Мы проверили. Мы взяли 14 вечных героинь, отправили их в наш мир с одним билетом в одну сторону и попросили нейросеть сделать из них обычных женщин. То, что получилось, не вписывается ни в одну сказку — оно живее, ярче и где-то даже правдивее. Результат — полный отвал, и вы сейчас сами всё увидите.
1. Ариэль
Ариэль мечтала быть на суше, чтобы быть ближе к Эрику, и всегда с большой страстью исследовала человеческий мир.
А если бы она жила рядом с нами, то она наверняка держала бы кафе у моря, где продавала кокосы и смузи. Эрик ловил бы рыбу неподалеку, а вечерами они вместе слушали шум прибоя и танцевали босиком на песке.
2. Жасмин
в современном мире восточная принцесса вряд ли бы управляла кофейней. да и в таком виде тем более
Если бы Жасмин жила рядом с нами, то она управляла бы стильной кофейней с восточным интерьером. Ее кофе с кардамоном был бы самым знаменитым в городе, а она сама — его душой, всегда элегантная, с яркими, выразительными глазами и решительностью в каждом жесте. Аладдин каждый день помогал бы ей носить мешки с зернами.
3. Белль
Ох, мелко мыслите, adme! Белль же воображением обладала. Могла бы и писательницей стать.
Если бы Белль жила рядом с нами, то она, безусловно, была бы библиотекарем в маленьком городке. Она знала бы все книги наизусть, рекомендовала бы посетителям только самое лучшее и, конечно, всегда бы держала у себя на столе чашку ароматного чая и последнюю новинку.
4. Белоснежка
В сказке Белоснежка была невероятно добра к маленьким существам — она быстро подружилась с семью гномами и всеми лесными животными, которые ей помогали.
А если бы Белоснежка жила сегодня, она стала бы флористкой. Ее букеты радовали бы людей не меньше, чем ее добрая улыбка. А также она была бы самой доброй мамой большого семейства. Каждое утро она вместе с семью детьми собирала бы крошки и семечки, чтобы покормить всех птиц во дворе, а ее дом всегда был бы полон смеха, тепла и щебетания.
5. Рапунцель
Круто) Я бы пошла к ней с дочками. Раз она может ухаживать за своими двухметровыми волосами, значит она уж точно знает в чём секрет ухода ❤️
Если бы Рапунцель жила сейчас, она бы открыла салон красоты. Очередь к ней на косы расписана была бы на месяц вперед, а ее главный совет — «питайте корни, девочки».
6. Элиза «Дикие лебеди»
Если бы Элиза жила рядом с нами, то она нашла бы утешение в искусстве и рукоделии. Она часто сидела бы у пруда, окруженная лебедями, и с невероятным терпением и грацией вышивала тонкую ткань, наполняя каждый стежок тихой надеждой.
7. Золушка
В сказке Золушка всегда наводила порядок и чистоту в доме мачехи, даже в лохмотьях, благодаря чему ее навыки уборки стали легендарными.
в реальной жизни она стала бы не портнихой, а директором клининговой компании
А если бы Золушка жила рядом с нами, она бы шила платья на заказ и добавляла бы на подол крошечную вышитую туфельку — на удачу. Принц помогал бы вести ее онлайн-магазин.
А ее любовь к порядку никуда бы не делась, но обрела бы современный вид. Каждое утро она с радостью наводила порядок в своем уютном доме, а ее трудолюбие и жизнерадостность стали бы вдохновением для всех вокруг.
а кто сказал что Золушка любила делать уборку? Ей, как бы, просто приходилось это делать.
8. Фея-крестная
Если бы Фея-крестная жила среди нас, она бы работала визажистом. Ее девизом был бы — «Главное не волшебная палочка, а уверенность в себе».
9. Герда
Если бы Герда жила среди нас, она бы стала волонтером. Ведь кто, как не она, знает, что даже самое холодное сердце можно отогреть добротой.
10. Эльза
А я-то думала, откуда берутся врачи, ничего не смыслящие в своём деле. А, оказывается, они все Эльзы!
Если бы Эльза жила среди нас, она бы работала врачом. Помогала бы людям с добротой, и ее пациенты всегда чувствовали бы: внутри этой «ледяной королевы» живет огромное сердце.
11. Покахонтас
Если бы Покахонтас жила в наше время, она бы стала экологом. Сажала бы деревья, боролась с мусором и учила детей слушать ветер.
12. Эсмеральда
Если бы Эсмеральда жила рядом с нами, то она стала бы невероятной артисткой и звездой сцены. В ярком платье, с горящими глазами, она бы танцевала и выступала в театре, принося всем зрителям ощущение свободы, радости и праздника.
13. Аврора
Если бы Аврора жила сейчас, она бы открыла маленький отель в горах. Где каждый гость наконец-то высыпается и говорит: «Это было как сон».
14. Тинкер Белл (Динь-Динь)
Позвольте подушнить. Согласно мультику, Динь была мастерицей. И в нашем мире, она наверняка стала бы инженером-изобретателем, что вполне логично
Если бы Тинкер Белл жила в нашем мире, она бы стала флористом-декоратором. Создавала бы светящиеся гирлянды из цветов и верила бы, что чудеса — в мелочах.
Вот и все. Магия закончилась, а вместе с ней — и наш эксперимент. Но самое интересное начинается сейчас. Посмотрите на эти лица еще раз: они не ждут принца или волшебный предмет, они давно сами творят свою судьбу. Так кто же они после этого — обычные женщины или новые, современные героини своих собственных сказок? Решать вам.
Авторы всё ещё не наигрались с ИИ. Как дети, впервые получившие телефон, чесслово!
Ну, ё-моё! Почему у adme заголовки настолько интереснее самих статей? Да хрен там с вашими принцессами. Покажите мне отвал всего!!!
Походу тут не только изображения генерировались, но и подписи. фэ
Неплохо. Понравилась Рапунцель. Ну и Ариэль с Авророй. Классно придумали с отелем в горах. Тихо, спокойно, никто не помешает поспать