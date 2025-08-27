Мы очеловечили 20+ мультяшных героев и сами обалдели от результата
Мультяшные герои всегда были рядом: они пели, спасали мир, смешили нас и попадали в нелепые истории. Но что, если представить их не какими-то персонажами, а обычными людьми — какими бы они были? Мы немножко поколдовали над образами наших любимых мультгероев и теперь можем вместе с вами представить, как они могли бы выглядеть в реальной жизни.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Маша — «Маша и Медведь»
Волки — «Маша и Медведь»
Медведица — «Маша и Медведь»
Мама и Папа — «Три кота»
Карамелька — «Три кота»
Роза — «Барбоскины»
Дружок — «Барбоскины»
Лиза — «Барбоскины»
Баба Капа и дед Шер — «Лунтик и его друзья»
Лунтик — «Лунтик и его друзья»
Ну ладно, пусть будет пухленький, но почему одежда то так в обтяг?
Пупсень и Вупсень — «Лунтик и его друзья»
Вот их надо было толстенькими сделать , а не Лунтика . Гусеницы большие любители пожрать . И помладше .
Шпуля — «Фиксики»
Файер — «Фиксики»
Нюша — «Смешарики»
Крош — «Смешарики»
Лосяш — «Смешарики»
Варя — «Сказочный патруль»
Аленка — «Сказочный патруль»
Буба — «Буба»
Свинка Софи — «Летающие звери»
Царевна Елена Прекрасная — «Царевны»
Варвара Краса Длинная Коса — «Царевны»
Кеша — «Ми-ми-мишки»
Лисичка — «Ми-ми-мишки»
Комментарии
Идеально получились все Барбоскины , шершуля с капой и пупсень и вупсень.
Я поражаюсь ИИ! И комиксы рисовать, и мультики очеловечивать, и переносить в разные эпохи - столько возможностей... Наверное, многие профессии скоро будут ИИ-зависимы, и это станет отдельным предметом изучения в вузах, специальностью, типа ИИ-дизайн, ИИ-декорирование тортов, ИИ-мукльтипликация, ИИ-ювелирное дело
Мне понравилось , очень мило. Не везде попало в возраст , но в основном мило и весело . Кроме медведицы . Это треш какой-то 😂