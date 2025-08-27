Мы очеловечили 20+ мультяшных героев и сами обалдели от результата

Мультяшные герои всегда были рядом: они пели, спасали мир, смешили нас и попадали в нелепые истории. Но что, если представить их не какими-то персонажами, а обычными людьми — какими бы они были? Мы немножко поколдовали над образами наших любимых мультгероев и теперь можем вместе с вами представить, как они могли бы выглядеть в реальной жизни.