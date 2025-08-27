Мы очеловечили 20+ мультяшных героев и сами обалдели от результата

6 часов назад

Мультяшные герои всегда были рядом: они пели, спасали мир, смешили нас и попадали в нелепые истории. Но что, если представить их не какими-то персонажами, а обычными людьми — какими бы они были? Мы немножко поколдовали над образами наших любимых мультгероев и теперь можем вместе с вами представить, как они могли бы выглядеть в реальной жизни.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Маша — «Маша и Медведь»

Волки — «Маша и Медведь»

Медведица — «Маша и Медведь»

Мама и Папа — «Три кота»

Карамелька — «Три кота»

Роза — «Барбоскины»

Дружок — «Барбоскины»

Лиза — «Барбоскины»

Баба Капа и дед Шер — «Лунтик и его друзья»

Лунтик — «Лунтик и его друзья»

Пупсень и Вупсень — «Лунтик и его друзья»

Тамара Одинцова
1 час назад

Вот их надо было толстенькими сделать , а не Лунтика . Гусеницы большие любители пожрать . И помладше .

Шпуля — «Фиксики»

Файер — «Фиксики»

Нюша — «Смешарики»

Крош — «Смешарики»

Лосяш — «Смешарики»

Варя — «Сказочный патруль»

Аленка — «Сказочный патруль»

Буба — «Буба»

Свинка Софи — «Летающие звери»

Царевна Елена Прекрасная — «Царевны»

Варвара Краса Длинная Коса — «Царевны»

Кеша — «Ми-ми-мишки»

Лисичка — «Ми-ми-мишки»

Вл Ск
9 часов назад

Ну это так... Как облако, похожее на другое облако. Спс за попытку.

Маруся
3 часа назад

Я поражаюсь ИИ! И комиксы рисовать, и мультики очеловечивать, и переносить в разные эпохи - столько возможностей... Наверное, многие профессии скоро будут ИИ-зависимы, и это станет отдельным предметом изучения в вузах, специальностью, типа ИИ-дизайн, ИИ-декорирование тортов, ИИ-мукльтипликация, ИИ-ювелирное дело

Тамара Одинцова
1 час назад

Мне понравилось , очень мило. Не везде попало в возраст , но в основном мило и весело . Кроме медведицы . Это треш какой-то 😂

