19 забав наших предков, которые показывают, что те развлекались как могли
Культура
1 час назад
Порой нам кажется, что жизнь в прошлые века была полна трудностей, и люди совсем не умели веселиться. Но исследования историков показывают, что это не совсем так. Наши предки умудрялись изобретать самые невероятные забавы: плавали в одежде, принимали гостей в ванне и прыгали на воздушных шарах. Мы решили сравнить современные развлечения с увеселениями прошлых веков и попросили нейросеть нарисовать шуточные комиксы на эту тему.
В XIX веке даже взрослые не чурались домашних игр. Одной из самых сложных была «Зажги свечу». Из-за нее дамы и джентльмены вполне могли свалиться на пол
В викторианскую эпоху некоторые барышни предпочитали самостоятельно искать супруга. Благо, что в это время в газетах появились брачные объявления
Раньше вместо скучного букета ухажер мог вручить девушке портрет или локон своих волос. А вот барышня могла подарить джентльмену тщательно подобранные цветы
В XIX веке считалось, что характер человека можно определить по его внешности, а именно — по выпуклостям на черепе
В начале XX века одним из самых необычных развлечений были прыжки на воздушных шарах. Правда, широкого распространения этот вид спорта так и не получил. А жаль
В викторианскую эпоху джентльмены не искали легких путей. Они участвовали в соревнованиях по плаванью полностью одетые, да еще и с зонтиками
В XIX веке взрослые с удовольствием выдували мыльные пузыри. Самой сложной задачей было заключить в пузырь какой-нибудь объект, например, цветок
Соревнования по гурнингу, на которых участники должны корчить рожи, выдвинув нижнюю челюсть вперед и подняв ее вверх, существуют аж с XIII века
В XVIII веке дама могла принять гостей не только в будуаре, облачаясь в наряд, но и принимая ванну
Раньше альбомы были аналогом социальных сетей. Дамы и джентльмены вырезали фигурки знакомых из фотографий и делали из них шутливые, романтичные, а порой и скабрезные коллажи
В XIX веке огромные толпы собирались посмотреть на соревнования пешеходов. Одна барышня даже умудрилась пройти 160 км менее чем за сутки
В эпоху Регентства девушки из высшего общество неожиданно увлеклись шитьем туфель. Это считалось очень модным хобби
В конце XIX знатные персоны старались перещеголять друг друга, устраивая балы. Так, один хозяин украсил зал стогами сена, а гости должны были присутствовать на празднике исключительно верхом
В те времена дамы на лошади ездили по другому, было т.н. "дамское" седло.
А сидеть "по-мужски" считалось для барышень неприличным)
И в прошлые века дамы подходили с выдумкой к созданию нарядов. Одна женщина явилась на бал в платье со встроенной батарейкой, которая зажигала лампочку
В XIX веке особой популярностью пользовались «безголовые портреты». Фотограф делал множество снимков, а потом с помощью монтажа вкладывал голову в руки модели
В начале XIX века люди были без ума от электричества. Некоторые аристократы даже устанавливали динамо-машины на праздниках и гости могли сами проверить, как ощущается ток
Люди ходили на пикники и в прошлых веках. Но раньше они проводились под крышей дома. Просто на пикник гости должны были принести свое угощение
В конце XIX века две девушки устроили велогонку, призом в которой был муж. Молодой человек в компании священника покорно ждал дам на финише
В викторианскую эпоху мамы устраивали состязанию по бегу с колясками. По словам очевидцев, малыши тоже получали удовольствие от этого развлечения
А вы бы рискнули поучаствовать в каком-то из этих развлечений? Делитесь в комментариях.
