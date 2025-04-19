Сдается мне, что в кровати-шкафу не было белого постельного белья, скорей была солома…
10 фактов о быте в Средние века, которых не встретишь даже в исторических романах
Благодаря книгам и фильмам у многих сложилось весьма противоречивое представление о Средневековье. Кто-то считает, что это был мрачный и беспросветный период, другие же романтизируют эту эпоху. На самом деле в Средние века хватало и того и другого, но современному человеку в те времена уж точно пришлось бы несладко.
Рукоделье помогало женщинам справиться с бурным темпераментом
Женщинам в эпоху Средневековья предписывалось избегать любых проявлений таких сильных эмоций, как гнев или ярость, так как считалось, что барышни не могли совладать с безудержными страстями. Неизвестно, как решали эту задачу женщины из бедных слоев общества, но образованные аристократки быстро нашли выход.
Они выражали свои чувства с помощью пера или иголки с ниткой. Дело в том, что одним из занятий, которое считалось пристойным для дам, было рукоделие. Оно не только помогало украсить дом или наряд, но и позволяло женщинам показать, насколько они благодетельны и послушны.
Большинство приемлемых узоров можно было найти в книгах, написанных мужчинами. Однако мятежные девы ловко изобретали собственные образы и стежки, оставляя горькие, гневные а порой и язвительные послания с помощью иголки и ниток.
Так, во время своего заключения, Мария Стюарт находилась под строгим надзором, а ее переписку тщательно проверяли. Поэтому она оставляла зашифрованные послания, в которых демонстрировала свои претензии на трон и описывала непростые отношения с королевой Елизаветой I — на вышитых панелях. Например, на одной из вышивок Мария изобразила Елизавету в виде коронованной рыжей кошки, а себя — в образе серой мышки, с которой королева играет. Эти работы она затем отправляла в качестве подарков друзьям и сторонникам.
Белую одежду носили для здоровья
Ткани белого цвета стали пользоваться большой популярностью среди знати совсем не потому, что выглядели впечатляюще. Люди верили, что белая одежда способна очистить тело, впитывая всю грязь и болезнетворные выделения, а значит, шла на пользу здоровью.
Дело в том, что в Средние века ученые предполагали, что паразитов порождает человеческое тело, и большую роль в этом процессе играют грязь и неправильное питание. У тех, кто любил полакомиться фруктами, жирной рыбой или сладким мясом, шансов обзавестись глистами и блохами, по мнению средневековых врачей, было значительно больше. Поэтому белая одежда могла здорово выручить людей, которые не хотели соблюдать правильную диету.
Балдахины на кровати нужны были для защиты
Даже спальня монарших особ в те времена была многолюдным местом. Например, славящийся крутым нравом Генрих VIII безуспешно пытался отучить придворных от дурной привычки складывать грязную посуду на свою кровать. Однако богатые занавеси дарили аристократам не только необходимое уединение в ночные часы. В жилых помещениях, особенно в Северной Европе, зимой зачастую царил лютый холод, а плотные шторы помогали хоть немного согреть ложе.
Но далеко не все могли позволить себе роскошную кровать с балдахином. В этом случае на помощь приходила кровать-шкаф. Эта конструкция тоже отлично сохраняла тепло, но пользоваться ею надо было с осторожностью. По легенде, одна знатная барышня решила укрыть в таком шкафу сразу трех своих возлюбленных, но не рассчитала размер мебели и недостаток свежего воздуха. В результате ухажеров ждала незавидная судьба.
Королевские замки были не самым чистым местом
Да… трудно им было жить без клининга с мойкой по давлением! Да и камеры не помешали бы, отлавливать злонамеренных вельмож
В эпоху Средневековья даже небогатый фермерский домик был значительно чище и опрятнее, чем королевская резиденция — особенно когда в ней останавливался монарх со своим двором. Буквально за считанные недели стены залов становились черными от копоти, а дворец начинал невыносимо "благоухать". Целый отряд трудолюбивых горничных не мог отскрести комнаты и коридоры от накопившейся грязи — благо, что толпы придворных, которые спали, ели и развлекались буквально повсюду, сильно усложняли и без того непростую задачу.
В результате вскоре монарху приходилось перемещаться в новую резиденцию. Так, Генрих VIII летом 1535 года умудрился посетить тридцать дворцов всего за четыре месяца. Проблема заключалась даже не в том, что канализация не справлялась с наплывом гостей — сами придворные не слишком утруждали себя поиском уборной и просто использовали в этих целях любой подходящий уголок. Генрих пометил красными крестами те места, где справлять нужду строго запрещалось, но это привело к обратному эффекту: вельможи целенаправленно выбирали именно эти уголки.
Женщины не случайно носили красные юбки
Большинству женщин в эту историческую эпоху скорее всего приходилось преодолевать трудности, связанные с критическими днями, значительно реже, чем современным дамам. Плохое питание, недостаток витаминов, тяжелый физический труд и частые роды приводили к тому, что цикл был нерегулярным, а менопауза наступала раньше.
Однако даже в этом случае дамам приходилось несладко. Менструация и все с ней связанное была табуированной темой в Средние века: считалось, что женщина в этот период могла принести множество бед. Поэтому дамы старались скрывать свое состояние. Самодельные прокладки из льна и мха далеко не всегда спасали во время критических дней, поэтому женщины на всякий случай носили красное, чтобы скрыть позор.
Для того чтобы привлечь внимание мужа, дамы шли на различные ухищрения
И в прошлые века многие женщины были уверены, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Поэтому дамы использовали различные рецепты, чтобы сделать себя более привлекательными в глазах супруга.
Один из них заключался в том, что барышня замешивала тесто на собственном теле, пекла из него хлеб и угощала им благоверного. Другое лакомство — из меда и розовых лепестков — тоже должно было произвести схожий эффект. А еще женщины натирались медом, чтобы привлечь мужа.
Длинные волосы очень ценились
В раннем Средневековье длинные локоны считались признаком высокого статуса, а короткие прически носили в основном слуги. В некоторых землях даже предусматривалось строгое наказание за стрижку волос или бороды. Причем карали обычно именно того человека, который учинил это бесчинство.
Если благородный мужчина или женщина расставались с длинными локонами против своей воли, это считалось величайшим позором. В династии Меровингов, правившей Франкским государством с V по VIII век, остриженный наследник больше не мог претендовать на престол. Причем ценилась не только длина волос, но и их цвет: золотые локоны символизировали королевскую власть, а черные или каштановые — отвагу и храбрость.
Хотя знатные дамы после замужества тщательно прятали волосы от нескромных взглядов, никто не желал лишиться своей роскошной шевелюры. Существовало множество травяных настоев, которые должны были предотвратить выпадение волос. Если же копна все равно редела или ее приходилось остричь во время болезни, дамам дозволялось воспользоваться накладными волосами. Однако парик ни в коем случае нельзя было делать из настоящих прядей — такой обман считался неприличным. Женщина могла добавить объема своей прическе с помощью кос, сделанных из шерсти или шелка.
Чтобы добиться модного светлого оттенка, дамы красили волосы грудным молоком, в которое добавляли шафран. Причем для процедуры подходило отнюдь не каждое молоко, а только то, которым кормили мальчиков. Современные исследователи проверили этот рецепт и выяснили, что он не слишком хорошо работает.
Средневековые дезодоранты были вполне эффективны
Чтобы избавиться от запаха пота, средневековые женщины пользовались приготовленными в домашних условиях твердыми дезодорантами. Они мазали подмышки белилами на основе свинца с добавлением ароматических компонентов, таких как камфора и розовая вода. Увы, это средство могло представлять опасность для здоровья. Но, судя по экспериментам, которые провели современные исследователи, работало оно весьма неплохо. А все потому, что свинцовые белила обладают антибактериальными свойствами.
В аптеках можно было найти много интересных штук
Многие из ингредиентов, которые использовались в средневековых лекарственных и косметических средствах, сейчас у нас вызывают в лучшем случае недоумение. Например, медики активно применяли высушенный навоз для лечения различных заболеваний. Считалось, что собачий помогал при ангине, коровий — при ревматизме, а мышиные экскременты отлично справлялись с глистами. Хотя сейчас это кажется дикостью, исследователи отмечают, что высушенный навоз здоровых домашних животных действительно обладает противомикробными свойствами.
Другим популярным средством был сироп из улиток, благо что приготовить его можно было и в домашних условиях. Улиток смешивали с сахаром, а полученную жидкость использовали для лечения воспаленного горла, кашля и обрабатывали ею ожоги. Дамы наносили улиточный сироп на кожу, чтобы выглядеть привлекательнее.
Содержимое ночных горшков было довольно ценным
Далеко не все средневековые жители выплескивали горшки на улицу или в канализацию. Дело в том, что человеческая урина в те времена использовалась во многих отраслях. С помощью этого продукта дубили кожу, закрепляли красители на ткани, отстирывали въевшиеся пятна и готовили различные медицинские средства. Поэтому не слишком зажиточные люди тщательно собирали, а потом продавали содержимое своих ночных горшков.
Кстати, в не столь далекой от нас Викторианской эпохе тоже было немало моментов, которые сегодня вызывают недоумение.