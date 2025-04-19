10 фактов о быте в Средние века, которых не встретишь даже в исторических романах

Женщинам в эпоху Средневековья предписывалось избегать любых проявлений таких сильных эмоций, как гнев или ярость, так как считалось, что барышни не могли совладать с безудержными страстями. Неизвестно, как решали эту задачу женщины из бедных слоев общества, но образованные аристократки быстро нашли выход.

Они выражали свои чувства с помощью пера или иголки с ниткой. Дело в том, что одним из занятий, которое считалось пристойным для дам, было рукоделие. Оно не только помогало украсить дом или наряд, но и позволяло женщинам показать, насколько они благодетельны и послушны.