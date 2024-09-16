Как с возрастом менялись 20 актеров, которые в свое время разбили не одно женское сердце
Знаменитости
10 часов назад
Многие актеры посвящают профессии всю жизнь и не перестают сниматься даже на заслуженной пенсии. А зрители этому только рады, ведь у них есть возможность лицезреть любимых артистов в самом разном возрасте.
Савелий Крамаров в 28, 38 и 58 лет
Андрей Мягков в 28-29 лет, 39 лет и 69-70 лет
Александр Абдулов 23 года, 32 года, 53 года
Александр Белявский в 28 лет, 43 года и 69 лет
Евгений Жариков в 22 года, 38 лет и в 61 год
Игорь Старыгин в 24 года, 33 года и 59 лет
Леонид Филатов в 23 года, 36 лет и в 47 лет
Игорь Костолевский в 23 года, 33 года и в 75 лет
Сергей Столяров в 25 лет, 41 год и в 56 лет
Василий Лановой в 20 лет, 31 год и 79 лет
Евгений Киндинов в 29 лет, 37 лет и в 68 лет
Вячеслав Тихонов в 24 года, 37 лет и 72 года
Олег Янковский в 26 лет, 38 лет и 64 года
Борис Быстров в 22 года, 38 лет и 64 года
Михай Волонтир в 35 лет, 46 лет и в 56 лет
Армен Джигарханян в 26 лет, 37 лет и 78 лет
Сергей Жигунов в 24 года, 41 год и 60 лет
Леонид Харитонов в 28 лет, 49 лет и 56 лет
Михаил Козаков в 24 года, 44 года и 76 лет
Геннадий Нилов в 27 лет, 51 год и 77 лет
Вот еще несколько статей, посвященных кинозвездам, фильмы с участием которых многие до сих пересматривают взахлеб:
Комментарии
Уведомления
Какие талантливые и харизматичные актеры! А в юности все такие милахи!
-
-
Ответить
Похожее
18 человек, которые вели двойную игру, но их близкие узнали об этом не сразу
20 хитрецов, которые в любой ситуации способны выйти сухими из воды
Народное творчество
3 года назад
16 комментариев от обладателей самых острых языков в интернете
18 историй о соседях, которые так чудят, что об этом невозможно молчать
Истории
1 неделя назад
15 человек, которые обнаружили измену партнера благодаря вниманию к деталям
Народное творчество
1 неделя назад
18 фото, которые хочется рассмотреть внимательнее, чтобы удостовериться: такое тоже бывает
Фотографы
1 год назад
15 красавчиков времен нашей юности, при взгляде на которых и теперь коленки подгибаются
Культура
2 года назад
16 человек, которым хватило сил и смелости принять себя и близких, несмотря на мнение окружающих
Психология
1 год назад
10+ ретро-вещей, которые спокойно доживали свой век на даче, а теперь попали в списки трендов
Культура
2 года назад
15 везунчиков, у которых есть дар находить крутые вещи буквально под ногами
18 человек, которые могли бы сделать свою работу качественно, но не эту и не сегодня
«У меня „синдром сервиза“». История о том, что радовать себя нужно каждый день, а не когда-нибудь потом
Добро
1 год назад