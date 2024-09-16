Как с возрастом менялись 20 актеров, которые в свое время разбили не одно женское сердце

Многие актеры посвящают профессии всю жизнь и не перестают сниматься даже на заслуженной пенсии. А зрители этому только рады, ведь у них есть возможность лицезреть любимых артистов в самом разном возрасте.

Савелий Крамаров в 28, 38 и 58 лет

Андрей Мягков в 28-29 лет, 39 лет и 69-70 лет

Александр Абдулов 23 года, 32 года, 53 года

Александр Белявский в 28 лет, 43 года и 69 лет

Евгений Жариков в 22 года, 38 лет и в 61 год

Игорь Старыгин в 24 года, 33 года и 59 лет

Леонид Филатов в 23 года, 36 лет и в 47 лет

Игорь Костолевский в 23 года, 33 года и в 75 лет

Сергей Столяров в 25 лет, 41 год и в 56 лет

Василий Лановой в 20 лет, 31 год и 79 лет

Евгений Киндинов в 29 лет, 37 лет и в 68 лет

Вячеслав Тихонов в 24 года, 37 лет и 72 года

Олег Янковский в 26 лет, 38 лет и 64 года

Борис Быстров в 22 года, 38 лет и 64 года

Михай Волонтир в 35 лет, 46 лет и в 56 лет

Армен Джигарханян в 26 лет, 37 лет и 78 лет

Сергей Жигунов в 24 года, 41 год и 60 лет

Леонид Харитонов в 28 лет, 49 лет и 56 лет

Михаил Козаков в 24 года, 44 года и 76 лет